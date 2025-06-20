Что остановило субсидии на аренду жилья для переселенцев в 2025 году — объяснение Минсоцполитики

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Программа субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), запущенная в Украине с 29 января 2025 года, должна была стать спасательным кругом для тысяч людей, которые потеряли дома из-за войны. Однако, несмотря на европейский подход и амбициозные цели, ее реализация столкнулась с серьезными препятствиями.

Основной причиной задержек в реализации программы субсидий является неформальный рынок аренды жилья в Украине, пишет "Интерфакс-Украина". По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, большинство арендодателей избегают официального декларирования доходов, что затрудняет оформление субсидий.

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"Мы ввели европейскую модель — субсидии на жилье, но ее реализация, скажем так, споткнулась о то, что у нас сегодня подавляющее большинство людей, которые сдают жилье в аренду, делают это в "серую", не декларируют доходы, не платят налоги", — отметила Жолнович.

Поскольку субсидии для ВПЛ можно получить только при условии официального договора аренды, многие переселенцы оказываются в тупике: арендодатели отказываются заключать официальные соглашения, боясь налогообложения. Это создает барьер для тех, кто больше всего нуждается в поддержке — людей, которые потеряли жилье из-за боевых действий или оккупации.

Кому назначают субсидии

Программа ориентирована на несколько категорий внутренне перемещенных лиц:

тех, кто выехал из оккупированных или прифронтовых территорий;

лиц, жилье которых уничтожено или стало непригодным для проживания;

переселенцев, которые уже арендуют жилье, но тратят на это значительную часть своих доходов;

лиц, которые хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют финансовых возможностей.

Главным условием для получения субсидии было наличие официального договора аренды жилья, зарегистрированного в соответствующих органах.

"Серый" рынок как системная проблема

Проблема заключается в том, что большинство арендодателей в Украине не заключают официальные договоры с арендаторами. В основном аренда осуществляется без фиксации доходов, без налоговых отчислений и без регистрации. Это позволяет владельцам жилья избегать бюрократии и финансовых обязательств, но в то же время делает невозможным участие в государственных программах.

"Пока мы не выведем рынок аренды из тени, ни одна подобная инициатива не заработает полноценно", — отметила Жолнович.

Что будет с программой дальше

Жолнович предупредила, что если программа не заработает должным образом, средства могут быть перенаправлены на другие, более эффективные инициативы.

"Если программа субсидий на аренду жилья для переселенцев не будет работать, как ожидалось, средства из нее передадут на более эффективные программы", — заявила министр.

Это решение вызывает беспокойство, ведь для многих ВПЛ субсидия — единственная возможность обеспечить себе крышу над головой. В то же время правительство рассматривает альтернативные решения, в частности:

Упрощение процедур: уменьшение бюрократических требований для арендодателей, которые готовы заключать официальные договоры. Налоговые льготы: временное снижение налогов для тех, кто будет сдавать жилье ВПЛ официально. Информационные кампании: разъяснение для арендодателей о преимуществах легальной аренды.

Европейский опыт: что можно позаимствовать

В Европе субсидии на аренду жилья для уязвимых групп населения действуют давно и успешно. Например, в Германии и Франции государство компенсирует часть арендной платы при условии официального договора. Однако там рынок аренды прозрачен, а налоговая система поощряет легализацию доходов.

Что еще стоит знать украинцам

Сдача недвижимости в аренду в Украине остается привлекательным источником дохода, однако правила игры значительно изменились. Налоговая служба усилила борьбу с теневым рынком, фокусируясь на арендодателях, которые не декларируют доходы и не заключают официальные договоры. Отныне это не просто вопрос этики, а законодательное требование, несоблюдение которого может иметь серьезные правовые последствия.

Также мы сообщали, что изменение арендной платы после подписания договора часто приводит к спорам между арендодателями и арендаторами. Однако украинское законодательство четко регламентирует порядок внесения таких изменений.