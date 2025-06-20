Що зупинило субсидії на оренду житла для переселенців у 2025 році — пояснення Мінсоцполітики

Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), запущена в Україні з 29 січня 2025 року, мала стати рятівним колом для тисяч людей, які втратили домівки через війну. Проте, попри європейський підхід та амбітні цілі, її реалізація зіткнулася з серйозними перешкодами.

Основною причиною затримок у реалізації програми субсидій є неформальний ринок оренди житла в Україні, пише "Інтерфакс-Україна". За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, більшість орендодавців уникають офіційного декларування доходів, що ускладнює оформлення субсидій.

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"Ми запровадили європейську модель — субсидії на житло, але її реалізація, скажімо так, спіткнулася об те, що у нас сьогодні переважна більшість людей, які здають житло в оренду, роблять це "в сіру", не декларують доходи, не сплачують податки", — зазначила Жолнович.

Оскільки субсидії для ВПО можна отримати лише за умови офіційного договору оренди, багато переселенців опиняються в глухому куті: орендодавці відмовляються укладати офіційні угоди, боячись оподаткування. Це створює бар’єр для тих, хто найбільше потребує підтримки — людей, які втратили житло через бойові дії чи окупацію.

Кому призначають субсидії

Програма орієнтована на декілька категорій внутрішньо переміщених осіб:

тих, хто виїхав з окупованих або прифронтових територій;

осіб, житло яких знищене або стало непридатним для проживання;

переселенців, які вже орендують житло, але витрачають на це значну частину своїх доходів;

осіб, що хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають фінансових можливостей.

Головною умовою для отримання субсидії була наявність офіційного договору оренди житла, зареєстрованого у відповідних органах.

"Сірий" ринок як системна проблема

Проблема полягає в тому, що більшість орендодавців в Україні не укладають офіційні договори з орендарями. Здебільшого оренда здійснюється без фіксації доходів, без податкових відрахувань і без реєстрації. Це дозволяє власникам житла уникати бюрократії й фінансових зобов’язань, але водночас унеможливлює участь у державних програмах.

"Поки ми не виведемо ринок оренди з тіні, жодна подібна ініціатива не запрацює повноцінно", — зазначила Жолнович.

Що буде з програмою далі

Жолнович попередила, що якщо програма не запрацює належним чином, кошти можуть бути перенаправлені на інші, більш ефективні ініціативи.

"Якщо програма субсидій на оренду житла для переселенців не буде працювати, як очікувалося, кошти з неї передадуть на більш ефективні програми", – заявила міністр.

Це рішення викликає занепокоєння, адже для багатьох ВПО субсидія — єдина можливість забезпечити собі дах над головою. Водночас уряд розглядає альтернативні рішення, зокрема:

Спрощення процедур: зменшення бюрократичних вимог для орендодавців, які готові укладати офіційні договори. Податкові пільги: тимчасове зниження податків для тих, хто здаватиме житло ВПО офіційно. Інформаційні кампанії: роз’яснення для орендодавців про переваги легальної оренди.

Європейський досвід: що можна запозичити

У Європі субсидії на оренду житла для вразливих груп населення діють давно й успішно. Наприклад, у Німеччині та Франції держава компенсує частину орендної плати за умови офіційного договору. Однак там ринок оренди прозорий, а податкова система заохочує легалізацію доходів.

Що ще варто знати українцям

Здавання нерухомості в оренду в Україні залишається привабливим джерелом доходу, проте правила гри значно змінилися. Податкова служба посилила боротьбу з тіньовим ринком, фокусуючись на орендодавцях, які не декларують прибутки та не укладають офіційні договори. Відтепер це не просто питання етики, а законодавча вимога, недотримання якої може мати серйозні правові наслідки.

Також ми повідомляли, що зміна орендної плати після підписання договору часто призводить до суперечок між орендодавцями та орендарями. Однак українське законодавство чітко регламентує порядок внесення таких змін.