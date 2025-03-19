Субсидия на аренду жилья в 2025 году: условия и оформление

Субсидия на аренду жилья — какие условия для ВПЛ в 2025 году
Одной из самых острых проблем для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остается обеспечение жильем. Расходы на аренду могут быть слишком высокими, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации. Для решения этого вопроса в Украине введен новый механизм поддержки — субсидия на аренду жилья. Это решение направлено не только на помощь ВПЛ, но и на стимулирование арендодателей работать легально.
Как отметила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, программа ориентирована прежде всего на семьи, которые не могут найти доступное жилье из-за высоких цен. Она также выгодна для владельцев недвижимости, которые готовы официально сдавать жилье в аренду.
"Часть людей, которые выехали за границу, могли бы предоставлять свое жилье согражданам. Но из-за страхов или бюрократических сложностей этого не делают. Мы предлагаем безопасный юридический механизм, который защищает и ВПЛ, и владельцев квартир", — говорит Марчак.
Дистанционное оформление договора
Одной из важных особенностей этой программы является возможность подписания договора аренды в цифровом формате. Это означает, что даже если арендодатель находится за границей, он может дистанционно заключить соглашение, что упрощает процесс и защищает обе стороны.
"Мы сделали этот инструмент — субсидию на аренду жилья — цифровым. Теперь типовой договор найма можно подписать даже из разных стран — например, если семья ВПЛ во Львове, а арендодатель находится в ЕС", — объясняет Марчак.
Для кого это будет полезно
Программа ориентирована прежде всего на семьи, которые не могут найти доступное жилье из-за высоких цен. Она также выгодна для владельцев недвижимости, которые готовы официально сдавать жилье в аренду.
"Часть людей, которые выехали за границу, могли бы предоставлять свое жилье согражданам. Но из-за страхов или бюрократических сложностей этого не делают. Мы предлагаем безопасный юридический механизм, который защищает и ВПЛ, и владельцев квартир", — отмечает Марчак.
Основные условия получения субсидии
Программа ориентирована на ВПЛ, которые тратят значительную часть своего дохода на оплату жилья. Субсидия предусматривает:
- покрытие расходов на аренду, превышающих 20% дохода семьи;
- учет количества членов семьи и региональных различий стоимости жилья;
- обязательное заключение юридического договора аренды.
Эта инициатива имеет две основные цели: помочь переселенцам получить финансовую поддержку для оплаты жилья и стимулировать арендодателей к легальной сдаче квартир.
Как оформить субсидию
Чтобы подать заявку на получение субсидии, необходимо выполнить несколько шагов:
- найти жилье и заключить договор аренды, который соответствует требованиям программы;
- собрать необходимые документы: паспорт, справку ВПЛ, справку о доходах;
- подать заявку через электронную систему, что позволяет оформить договор даже дистанционно, если арендодатель находится за границей.
"Программа, мы надеемся, будет очень полезна и для ВПЛ, которые вынуждены снимать жилье и тратят много средств на него. И главное — для арендодателей", — отмечает Марчак.
Напомним, в 2025 году ВПЛ имеют право не только на денежные выплаты, но и на ряд дополнительных льгот. Важно, что этот статус сохраняется до момента отмены военного положения.
Также сообщалось, что в Украине стартовала программа компенсации аренды жилья для ветеранов войны. Правительство, по инициативе Минветеранов, приняло постановление о частичном возмещении расходов на аренду. Размер компенсации зависит от места проживания ветерана. Например, в Киеве, Львове, Днепре и Одессе выплачивается сумма, равная двум прожиточным минимумам.
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