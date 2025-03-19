Субсидия на аренду жилья в 2025 году: условия и оформление

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. Фото: Новини.LIVE

Одной из самых острых проблем для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) остается обеспечение жильем. Расходы на аренду могут быть слишком высокими, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации. Для решения этого вопроса в Украине введен новый механизм поддержки — субсидия на аренду жилья. Это решение направлено не только на помощь ВПЛ, но и на стимулирование арендодателей работать легально.

Как отметила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, программа ориентирована прежде всего на семьи, которые не могут найти доступное жилье из-за высоких цен. Она также выгодна для владельцев недвижимости, которые готовы официально сдавать жилье в аренду.

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"Часть людей, которые выехали за границу, могли бы предоставлять свое жилье согражданам. Но из-за страхов или бюрократических сложностей этого не делают. Мы предлагаем безопасный юридический механизм, который защищает и ВПЛ, и владельцев квартир", — говорит Марчак.

Дистанционное оформление договора

Одной из важных особенностей этой программы является возможность подписания договора аренды в цифровом формате. Это означает, что даже если арендодатель находится за границей, он может дистанционно заключить соглашение, что упрощает процесс и защищает обе стороны.

"Мы сделали этот инструмент — субсидию на аренду жилья — цифровым. Теперь типовой договор найма можно подписать даже из разных стран — например, если семья ВПЛ во Львове, а арендодатель находится в ЕС", — объясняет Марчак.

Обсуждение субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Фото: Новини.LIVE

Для кого это будет полезно

Программа ориентирована прежде всего на семьи, которые не могут найти доступное жилье из-за высоких цен. Она также выгодна для владельцев недвижимости, которые готовы официально сдавать жилье в аренду.

"Часть людей, которые выехали за границу, могли бы предоставлять свое жилье согражданам. Но из-за страхов или бюрократических сложностей этого не делают. Мы предлагаем безопасный юридический механизм, который защищает и ВПЛ, и владельцев квартир", — отмечает Марчак.

Дискуссия по субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Фото: Новини.LIVE

Основные условия получения субсидии

Программа ориентирована на ВПЛ, которые тратят значительную часть своего дохода на оплату жилья. Субсидия предусматривает:

покрытие расходов на аренду, превышающих 20% дохода семьи;

учет количества членов семьи и региональных различий стоимости жилья;

обязательное заключение юридического договора аренды.

Эта инициатива имеет две основные цели: помочь переселенцам получить финансовую поддержку для оплаты жилья и стимулировать арендодателей к легальной сдаче квартир.

Как оформить субсидию

Чтобы подать заявку на получение субсидии, необходимо выполнить несколько шагов:

найти жилье и заключить договор аренды, который соответствует требованиям программы;

собрать необходимые документы: паспорт, справку ВПЛ, справку о доходах;

подать заявку через электронную систему, что позволяет оформить договор даже дистанционно, если арендодатель находится за границей.

"Программа, мы надеемся, будет очень полезна и для ВПЛ, которые вынуждены снимать жилье и тратят много средств на него. И главное — для арендодателей", — отмечает Марчак.

Напомним, в 2025 году ВПЛ имеют право не только на денежные выплаты, но и на ряд дополнительных льгот. Важно, что этот статус сохраняется до момента отмены военного положения.

Также сообщалось, что в Украине стартовала программа компенсации аренды жилья для ветеранов войны. Правительство, по инициативе Минветеранов, приняло постановление о частичном возмещении расходов на аренду. Размер компенсации зависит от места проживания ветерана. Например, в Киеве, Львове, Днепре и Одессе выплачивается сумма, равная двум прожиточным минимумам.