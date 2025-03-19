Субсидія на оренду житла у 2025 році: умови та оформлення

Перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак. Фото: Новини.LIVE

Однією з найгостріших проблем для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) залишається забезпечення житлом. Витрати на оренду можуть бути надто високими, особливо в умовах нестабільної економічної ситуації. Для вирішення цього питання з в Україні запроваджено новий механізм підтримки — субсидію на оренду житла. Це рішення спрямоване не лише на допомогу ВПО, але й на стимулювання орендодавців працювати легально.

Як зазначила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, програма орієнтована насамперед на сім’ї, які не можуть знайти доступне житло через високі ціни. Вона також вигідна для власників нерухомості, які готові офіційно здавати житло в оренду.

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"Частина людей, які виїхали за кордон, могли б надавати своє житло співгромадянам. Але через страхи або бюрократичні складнощі цього не роблять. Ми пропонуємо безпечний юридичний механізм, який захищає і ВПО, і власників квартир", — наголошує Марчак.

Дистанційне оформлення договору

Однією з важливих особливостей цієї програми є можливість підписання договору оренди в цифровому форматі. Це означає, що навіть якщо орендодавець перебуває за кордоном, він може дистанційно укласти угоду, що спрощує процес та захищає обидві сторони.

"Ми зробили цей інструмент — субсидію на оренду житла — цифровим. Тепер типовий договір найму можна підписати навіть із різних країн — наприклад, якщо родина ВПО у Львові, а орендодавець перебуває в ЄС", — пояснює Марчак.

Обговорення субсидії на оренду житла для ВПО. Фото: Новини.LIVE

Для кого це буде корисно

Програма орієнтована насамперед на сім’ї, які не можуть знайти доступне житло через високі ціни. Вона також вигідна для власників нерухомості, які готові офіційно здавати житло в оренду.

"Частина людей, які виїхали за кордон, могли б надавати своє житло співгромадянам. Але через страхи або бюрократичні складнощі цього не роблять. Ми пропонуємо безпечний юридичний механізм, який захищає і ВПО, і власників квартир", — наголошує Марчак.

Дискусія по субсидії на оренду житла для ВПО. Фото: Новини.LIVE

Основні умови отримання субсидії

Програма орієнтована на ВПО, які витрачають значну частину свого доходу на оплату житла. Субсидія передбачає:

покриття витрат на оренду, що перевищують 20% доходу родини;

врахування кількості членів сім’ї та регіональних відмінностей вартості житла;

обов’язкове укладення юридичного договору оренди.

Ця ініціатива має дві основні цілі: допомогти переселенцям отримати фінансову підтримку для оплати житла та стимулювати орендодавців до легальної здачі квартир.

Як оформити субсидію

Щоб подати заявку на отримання субсидії, необхідно виконати кілька кроків:

знайти житло та укласти договір оренди, який відповідає вимогам програми;

зібрати необхідні документи: паспорт, довідку ВПО, довідку про доходи;

подати заявку через електронну систему, що дозволяє оформити договір навіть дистанційно, якщо орендодавець перебуває за кордоном.

"Програма, ми сподіваємось, буде дуже корисна і для ВПО, які змушені винаймати житло і витрачають забагато коштів на нього. І головне — для орендодавців", — зазначає Марчак.

Нагадаємо, у 2025 році ВПО мають право не лише на грошові виплати, але й на ряд додаткових пільг. Важливо, що цей статус зберігається до моменту скасування воєнного стану.

Також повідомлялось, що в Україні стартувала програма компенсації оренди житла для ветеранів війни. Уряд, за ініціативи Мінветеранів, ухвалив постанову про часткове відшкодування витрат на оренду. Розмір компенсації залежить від місця проживання ветерана. Наприклад, у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі виплачується сума, що дорівнює двом прожитковим мінімумам.