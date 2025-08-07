Цены на комнаты в общежитиях Киева — где выгодно купить в августе 2025 года

Общежитие в Киеве. Фото: kek.edu.ua

В начале августа 2025 года киевский рынок комнат в общежитиях демонстрирует умеренную, но стабильную стагнацию. Несмотря на незначительное снижение цен по сравнению с началом года, спрос держится на уровне, поскольку для части покупателей такие объекты остаются единственно доступной формой жилья в столице.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие цены на комнаты в столичных общежитиях, на что обратить внимание и какие существуют юридические нюансы.

Реклама

Читайте также:

Средняя цена комнаты в общежитии Киева

По данным портала DIM.RIA, по состоянию на август 2025 года средняя стоимость комнаты в общежитии Киева колеблется в пределах 9 000-15 000 долларов, в зависимости от района, состояния помещения и правового статуса здания.

В спальных районах (Святошин, Дарница, Троещина) цены стартуют от 8 500 долларов, тогда как в более близких к центру районах (Шевченковский, Голосеевский) цены могут достигать до 18 000 долларов.

Например, в Дарницком районе приватизированная комната площадью 13-18 кв. м стоит от 12 000 до 18 000 долларов.

Комната в общежитии в Дарницком районе за 14 387 долл. Фото: OLX

Самые дешевые варианты — это старые малометражные комнаты с непонятным правовым статусом, которые продаются за 7 000-8 000 долларов.

Что влияет на стоимость комнаты в общежитии

Есть несколько ключевых факторов, которые определяют цену.

Правовой статус здания. Если общежитие было передано в коммунальную собственность или приватизировано, такая комната юридически "чище", а значит — дороже. Наличие удобств. Комнаты с отдельным санузлом или мини-кухней могут стоить на 20-30% дороже. Этаж, состояние ремонта, наличие лифта, закрепление санузлов за жильцами - все это также влияет на финальную стоимость. Прописка и возможность регистрации — желанный бонус для покупателей.

Какие комнаты продаются чаще всего

Больше всего на рынке представлены комнаты площадью от 12 до 18 квадратных метров в так называемых "секционных общежитиях" советского типа. Это сегмент высокой конкуренции.

Также есть единичные предложения в общежитиях семейного типа, с улучшенной планировкой — такие варианты пользуются спросом среди молодых пар или студентов, которые ищут бюджетное решение с перспективой прописки.

Спрос на комнаты в 2025 году

После кратковременного оживления рынка в феврале-марте, вызванного снижением курса доллара и активностью внутренних переселенцев, летом 2025 года спрос снизился. Это связано с:

ожиданием дальнейшего падения цен;

неопределенностью относительно статуса некоторых общежитий;

низким уровнем доверия к продавцам без полного пакета документов.

"Сегодня покупатель стал более осторожным. Большинство не готово вкладывать деньги в комнаты с сомнительной юридической историей", — комментирует риелтор Екатерина Возная.

Риски при покупке комнаты в общежитии

Рынок наполнен предложениями, но не все из них безопасны. Самые распространенные риски:

Отсутствие статуса квартиры. Комната в общежитии не всегда имеет отдельный кадастровый номер, что затрудняет перерегистрацию. Отсутствие права собственности на общежитие у продавца. Некоторые продавцы могут не иметь права на отчуждение части имущества. Соседские конфликты и социальные риски. Во многих общежитиях живут люди с разным социальным фоном, что влияет на комфорт.

Юридические нюансы покупки комнаты

Юристы отмечают, что при оформлении сделки следует проверить:

право собственности на саму комнату и на здание в целом;

является ли объект объектом жилого фонда;

наличие разрешения на отчуждение (если продавец — не единственный владелец);

состояние технической документации.

Также важно проверить, предусмотрена ли возможность регистрации нового владельца, ведь это часто осложняется внутренними правилами общежития.

Как сообщалось, согласно украинскому законодательству, некоторые категории студентов имеют право на бесплатное проживание в общежитии, то есть полностью освобождаются от оплаты. Это право предоставляется преимущественно тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах или имеет особый социальный статус.

Также мы рассказывали, что приватизация комнаты в общежитии дает возможность превратить ее в полноценную частную собственность. Это реальный шанс получить жилье, которым можно свободно распоряжаться: продавать, дарить, сдавать в аренду или передавать по наследству. Однако, процесс приватизации имеет свои особенности и требует четкого понимания законодательных требований.