Який договір оренди квартири має юридичну силу в Україні та як правильно укласти

Жінка з документами. Фото: Freepik

Оренда нерухомості — популярна практика серед українців, зокрема у великих містах. Та важливо розуміти: не кожна домовленість є юридично значимою. Якщо договір складено з порушенням, то він може не дати змоги відстояти свої права в суді.

Редакція Новини.LIVE розповідає, який договір оренди має силу та як правильно його оформити, щоб уникнути ризиків.

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Договір оренди житла має бути письмовим

Згідно зі статтею 811 Цивільного кодексу України, договір оренди житла строком більше одного місяця обов’язково укладається у письмовій формі. Усні домовленості, навіть із фактом оплати, не є достатніми доказами в суді.

У документі мають бути зазначені:

повні паспортні дані сторін;

адреса житла;

строк оренди;

сума та графік оплати;

умови дострокового розірвання;

відповідальність сторін.

Договір повинен бути максимально детальним, аби в майбутньому не виникало двозначних трактувань, наголошують фахівці АН "Маяк".

Чи потрібен нотаріус щоб договір оренди мав силу

Хоча нотаріальне посвідчення не є обов’язковим для більшості договорів оренди, воно значно підвищує юридичну захищеність обох сторін.

"Усі договори оренди повинні укладатися письмово — це аксіома. Але якщо мова йде про захист прав, звернення до нотаріуса — обґрунтований крок", — зазначають юристи компанії Riyako & Partners.

Згідно з частиною 2 статті 811 Цивільного кодексу, письмовий договір оренди житла може бути посвідчений нотаріально. Це не лише підвищує його авторитет у суді, а й передбачає фіксацію угоди в реєстрі.

"Після посвідчення договору нотаріус повідомляє податкову службу, що забезпечує прозорість угоди й допомагає уникнути податкових спорів", — кажуть фахівці Riyako & Partners.

Якщо угоду підписано без участі нотаріуса, юристи радять:

завантажити типовий шаблон;

заповнити всі реквізити сторін;

підписати документ обома сторонами;

обов’язково завірити його у нотаріуса.

"Нотаріальне посвідчення — це юридичний щит, який забезпечує безпеку навіть у найскладніших спорах", — додають у Riyako & Partners.

Що ризикує втратити орендар без договору

У разі проживання в квартирі без письмового договору орендар:

не зможе довести свої права проживання;

не матиме гарантії терміну оренди;

ризикує бути виселеним без попередження;

не отримає компенсацію за завдану шкоду чи ремонт.

Такий мешканець фактично перебуває в правовому вакуумі.

Укладання договору з іноземцем має особливості

Якщо орендарем або орендодавцем є іноземець, варто враховувати специфіку:

договір бажано укладати двома мовами — українською та англійською;

переклад має бути нотаріально завіреним;

слід перевірити легальність перебування іноземця на території України.

Також оренда житла нерідко стає підставою для оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Як перевірити договір перед підписанням

Перед укладенням договору оренди необхідно:

переконатися, що орендодавець — справжній власник житла;

звірити паспортні та правовстановлюючі документи;

детально прописати всі умови проживання;

зафіксувати порядок зміни ціни та дострокового припинення оренди.

У складних випадках варто долучити юриста або рієлтора для консультації.

Небезпека суборенди та угод за довіреністю

У деяких випадках житло здається не власником, а особою, яка має довіреність. Тут важливо перевірити:

строк дії та зміст довіреності;

реєстрацію нотаріального доручення;

чи дозволяє документ здавати житло в оренду.

Суборенда, тобто передача квартири третій особі, можлива лише за згодою власника й має бути прямо передбачена в договорі.

Договір оренди в електронному вигляді

Сьогодні оренду можна оформити й через електронні платформи з використанням КЕП (кваліфікованого електронного підпису). Це зручно для довгострокової оренди, особливо між компаніями та працівниками, коли важлива швидкість і надійність обігу документів. Такі договори мають повну юридичну силу.

Як повідомлялось, у незважаючи на підписаний договір, іноді власники можуть вимагати виселення орендаря, що призводить до конфліктних ситуацій.

Також ми розповідали про фліпінг — інвестиційну стратегію у нерухомість, що дозволяє отримати прибуток ще до завершення будівництва. Вона полягає у придбанні житла на етапі котловану та його перепродажу з максимальною вигодою на піку вартості.