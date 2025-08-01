Як приватизувати кімнату в гуртожитку — умови, документи та терміни у 2025 році

Гуртожиток Київського національного університету будівництва i архітектури. Фото: knuba.edu.ua

Кімната в гуртожитку може стати повноцінною приватною власністю. Для багатьох це реальний шанс отримати житло, яким можна вільно розпоряджатися — продавати, дарувати, здавати в оренду чи передавати в спадок. Процес приватизації такого приміщення має свої особливості, і без чіткого розуміння законодавчих вимог реалізувати це право складно.

Приватизація — це механізм, за допомогою якого житлове приміщення, що перебуває в державній чи комунальній власності, переходить у руки громадян, зазначають фахівці порталу OLX Нерухомість.

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У випадку з гуртожитками ця процедура регламентується двома законами: базовим законом про приватизацію та спеціальним Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

Хто має право на приватизацію кімнати в гуртожитку

Право на приватизацію кімнати мають ті громадяни України, які:

не володіють іншою житловою нерухомістю;

проживають і зареєстровані в гуртожитку щонайменше 5 років;

не скористалися правом на безоплатну приватизацію раніше.

"Безплатна приватизація можлива лише для тих, хто реально проживає у кімнаті, має підтвердження наявності прописки та не володіє іншою квартирою або будинком", — зазначає адвокат Юрій Айвазян.

Якщо ці умови виконані, мешканець може претендувати на передачу приміщення у власність.

Приватизація кімнати в гуртожитку за законом

Приватизувати можна тільки житлову площу, яка не має статусу тимчасового житла (як-от для студентів, переселенців або відряджених). Кімната повинна бути індивідуальною, з окремим номером — це стосується передусім гуртожитків коридорного типу.

"Сама процедура здійснюється безоплатно, але вимагає дотримання чітких нормативів: площа не може перевищувати 21 кв. м на особу плюс 10 кв. м на сім’ю. Якщо норма перевищена, решта підлягає викупу", — пояснює Айвазян.

Які документи потрібні для приватизації кімнати

Оформлення приватизації потребує зібрати повний перелік документів. Зокрема:

заява на приватизацію;

копії паспортів та ІПН заявника і членів його сім’ї;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

довідка про реєстрацію всіх осіб на цій житлоплощі;

техпаспорт кімнати;

ордер на заселення;

довідка про відсутність права на попередню безоплатну приватизацію;

копія договору оренди або найму кімнати;

медична довідка про відсутність туберкульозу.

Усі документи подаються в орган приватизації за місцем розташування гуртожитку. Можна звернутися до ЦНАПу або уповноваженого органу місцевого самоврядування.

Етапи приватизації кімнати в гуртожитку

Процедура відбувається у кілька етапів:

Вивчення законодавства та перевірка умов приватизації. Підготовка пакета документів. Подання заяви та документів до органу приватизації. Очікування рішення про передачу житла у власність. Отримання свідоцтва про право власності. Реєстрація майна у Державному реєстрі речових прав.

Після цього кімната офіційно вважається приватною власністю. Її можна продавати, здавати в оренду або передавати в спадок.

Скільки триває процес приватизації

Згідно з практикою, процедура приватизації кімнати в гуртожитку триває від 1,5 до 2 місяців. Основна частина цього терміну припадає на підготовку документів. Якщо звернутися до фахового юриста, строки можуть суттєво скоротитися.

"Щоб не зіткнутися з відмовою чи затримкою, важливо із самого початку ретельно підготувати документи і за потреби проконсультуватися з правником", — радить Айвазян.

У яких випадках приватизація неможлива

Не всі кімнати в гуртожитках можуть бути приватизовані. Відмову можна отримати, якщо:

приміщення має статус тимчасового житла;

гуртожиток належить підприємству, яке не передало житло у комунальну власність;

на кімнату вже оформлено право власності іншої особи;

заявник має борги за комунальні послуги;

особа менш як 5 років зареєстрована на площі.

Водночас мешканець не зможе претендувати на безоплатну приватизацію вдруге — це право діє лише один раз у житті.

Органи влади, які відповідають за приватизацію

Процедура приватизації здійснюється за участю місцевих органів самоврядування та органів приватизації. Якщо йдеться про державні гуртожитки — процес координується Державним агентством з управління майном.

У випадках, коли житло належить підприємству чи ВНЗ, важливо, щоб воно було передане до комунальної власності.

Що робити після приватизації кімнати

Після реєстрації права власності мешканець стає повноправним власником житла. Він має право:

продати або подарувати кімнату;

здати в оренду;

передати в спадок;

обміняти на інше житло.

Як повідомлялось, оренда кімнати в гуртожитку сімейного типу є популярним варіантом доступного житла в Україні, особливо серед студентів та молодих сімей. Однак зараз ціни на таку оренду зростають через високий попит, загальну інфляцію та економічні виклики, спричинені війною.

Також уряд запустив пілотний проєкт із будівництва муніципального житла. Ця ініціатива дозволить українцям орендувати квартири за цінами, що будуть значно нижчими за ринкові.