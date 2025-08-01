Как приватизировать комнату в общежитии — условия, документы и сроки в 2025 году

Общежитие Киевского национального университета строительства и архитектуры. Фото: knuba.edu.ua

Комната в общежитии может стать полноценной частной собственностью. Для многих это реальный шанс получить жилье, которым можно свободно распоряжаться — продавать, дарить, сдавать в аренду или передавать по наследству. Процесс приватизации такого помещения имеет свои особенности, и без четкого понимания законодательных требований реализовать это право сложно.

Приватизация — это механизм, с помощью которого жилое помещение, находящееся в государственной или коммунальной собственности, переходит в руки граждан, отмечают специалисты портала OLX Недвижимость.

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В случае с общежитиями эта процедура регламентируется двумя законами: базовым законом о приватизации и специальным Законом Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий".

Кто имеет право на приватизацию комнаты в общежитии

Право на приватизацию комнаты имеют те граждане Украины, которые:

не владеют другой жилой недвижимостью;

проживают и зарегистрированы в общежитии не менее 5 лет;

не воспользовались правом на бесплатную приватизацию ранее.

"Бесплатная приватизация возможна только для тех, кто реально проживает в комнате, имеет подтверждение наличия прописки и не владеет другой квартирой или домом", — отмечает адвокат Юрий Айвазян.

Если эти условия выполнены, жилец может претендовать на передачу помещения в собственность.

Приватизация комнаты в общежитии по закону

Приватизировать можно только жилую площадь, которая не имеет статуса временного жилья (например, для студентов, переселенцев или командированных). Комната должна быть индивидуальной, с отдельным номером — это касается прежде всего общежитий коридорного типа.

"Сама процедура осуществляется бесплатно, но требует соблюдения четких нормативов: площадь не может превышать 21 кв. м на человека плюс 10 кв. м на семью. Если норма превышена, остальное подлежит выкупу", — объясняет Айвазян.

Какие документы нужны для приватизации комнаты

Оформление приватизации требует собрать полный перечень документов. В частности:

заявление на приватизацию;

копии паспортов и ИНН заявителя и членов его семьи;

документы, подтверждающие родственные связи;

справка о регистрации всех лиц на этой жилплощади;

техпаспорт комнаты;

ордер на заселение;

справка об отсутствии права на предыдущую бесплатную приватизацию;

копия договора аренды или найма комнаты;

медицинская справка об отсутствии туберкулеза.

Все документы подаются в орган приватизации по месту расположения общежития. Можно обратиться в ЦПАУ или уполномоченный орган местного самоуправления.

Этапы приватизации комнаты в общежитии

Процедура происходит в несколько этапов:

Изучение законодательства и проверка условий приватизации. Подготовка пакета документов. Подача заявления и документов в орган приватизации. Ожидание решения о передаче жилья в собственность. Получение свидетельства о праве собственности. Регистрация имущества в Государственном реестре вещных прав.

После этого комната официально считается частной собственностью. Ее можно продавать, сдавать в аренду или передавать в наследство.

Сколько длится процесс приватизации

Согласно практике, процедура приватизации комнаты в общежитии занимает от 1,5 до 2 месяцев. Основная часть этого срока приходится на подготовку документов. Если обратиться к профессиональному юристу, сроки могут существенно сократиться.

"Чтобы не столкнуться с отказом или задержкой, важно с самого начала тщательно подготовить документы и при необходимости проконсультироваться с юристом", — советует Айвазян.

В каких случаях приватизация невозможна

Не все комнаты в общежитиях могут быть приватизированы. Отказ можно получить, если:

помещение имеет статус временного жилья;

общежитие принадлежит предприятию, которое не передало жилье в коммунальную собственность;

на комнату уже оформлено право собственности другого лица;

заявитель имеет долги за коммунальные услуги;

лицо менее 5 лет зарегистрировано на площади.

В то же время житель не сможет претендовать на бесплатную приватизацию второй раз — это право действует только один раз в жизни.

Органы власти, которые отвечают за приватизацию

Процедура приватизации осуществляется с участием местных органов самоуправления и органов приватизации. Если речь идет о государственных общежитиях — процесс координируется Государственным агентством по управлению имуществом.

В случаях, когда жилье принадлежит предприятию или вузу, важно, чтобы оно было передано в коммунальную собственность.

Что делать после приватизации комнаты

После регистрации права собственности жилец становится полноправным владельцем жилья. Он имеет право:

продать или подарить комнату;

сдать в аренду;

передать в наследство;

обменять на другое жилье.

Как сообщалось, аренда комнаты в общежитии семейного типа является востребованным вариантом доступного жилья в Украине, особенно среди студентов и молодых семей. Однако, сейчас цены на такую аренду растут из-за высокого спроса, общей инфляции и экономических вызовов, вызванных войной.

Также правительство запустило пилотный проект по строительству муниципального жилья. Эта инициатива позволит украинцам арендовать квартиры по ценам, которые будут значительно ниже рыночных.