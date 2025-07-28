Ціни на оренду кімнати у гуртожитках сімейного типу — де в Україні вигідно знімати

Гуртожиток у Чернівцях. Фото: molbuk.ua

Оренда кімнати в гуртожитку сімейного типу в Україні залишається популярним вибором для студентів, молодих сімей та тих, хто шукає бюджетне житло. Зараз ринок оренди демонструє стабільне зростання цін через високий попит, інфляцію та воєнні обставини, що впливають на економіку.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні ціни, регіональні особливості та умови проживання в гуртожитках сімейного типу.

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Оренда кімнати в гуртожитку сімейного типу

Гуртожитки сімейного типу відрізняються від класичних студентських гуртожитків. Вони пропонують окремі кімнати або блоки, часто з власною кухнею чи ванною, що робить їх привабливими для сімей чи невеликих груп.

Такі гуртожитки зазвичай мають коридорну або блочну систему, де спільні зони, як-от кухня чи санвузол, розраховані на кілька кімнат. Умови можуть варіюватися: від базових із мінімальними зручностями до комфортних із сучасною технікою, Wi-Fi та ремонтом.

"Спільна кухня, туалети, не завжди адекватна поведінка сусідів — реалії життя у сімейних гуртожитках. Все це так чи інакше впливає як на дітей, так і на життя подружжя", — наголошує експерт Марія Тракало.

Ціни на оренду кімнат у гуртожитках

Ціни на оренду кімнат у гуртожитках сімейного типу в Україні варіюються залежно від регіону, стану приміщення та зручностей. За даними порталу OLX Нерухомість, у липні 2025 року середня вартість оренди становить від 3 000 до 8 000 грн на місяць, але є значні регіональні відмінності.

Київ

Оренда кімнати в гуртожитку сімейного типу у столиці найдорожча у країні — від 5 000 до 8 000 грн. Наприклад, на вул. Азербайджанській у Києві здають кімнату 12 кв. м за 6 000 грн + комунальні (близько 1 000–1 500 грн).

Кімната у гуртожитку вул. Азербайджанській. Фото: OLX

У районах біля метро, як-от Васильківська чи Сирець, ціни можуть сягати 7 500 грн за кімнату з ремонтом і технікою.

Львів

Ціни тут нижчі, ніж у столиці, але вищі, ніж у східних регіонах. Оренда коштує від 4 000 до 6 500 грн. Наприклад, у центральних районах міста за кімнату просять до 6 000 грн, тоді як на околицях можна знайти варіанти за 4 000 грн.

Одеса та Дніпро

Середня ціна — 4 000-6 000 грн. У цих містах попит на гуртожитки сімейного типу зростає через приплив переселенців. Кімнати з базовими зручностями коштують від 3 500 грн, а з ремонтом і технікою — до 6 000 грн.

Харків

Через воєнні ризики ціни нижчі — від 3 000 до 5 000 грн. На околицях міста можна знайти пропозиції за 3 000 грн, але комунальні послуги додають 1 000-1 500 грн.

Менші міста та передмістя

Найдешевші варіанти — у містах на кшталт Черкас, Житомира чи Вінниці. Тут оренда коштує від 2 500 до 4 500 грн. У селах поблизу великих міст ціни можуть бути ще нижчими, але попит зменшується через віддаленість від інфраструктури.

Комунальні платежі зазвичай не входять у вартість оренди та становлять 500-2 000 грн залежно від сезону та зручностей (наявність газу, опалення, кондиціонера).

Фактори, що впливають на ціну оренди

На ціну оренди кімнати у гуртожитку впливають кілька ключових факторів.

Розташування: кімнати поблизу метро чи центру міста коштують дорожче. Наприклад, у Києві біля метро Васильківська оренда без посередників може сягати 7 000 грн, тоді як на околицях — 4 500 грн. Стан кімнати: приміщення з євроремонтом, новою технікою (пральна машина, холодильник) та меблями коштують на 20-30% дорожче. Кількість співмешканців: у гуртожитках, де санвузол чи кухня діляться між 2-3 кімнатами, ціни нижчі, ніж у блоках із власними зручностями. Попит: у містах із великою кількістю студентів чи переселенців (Київ, Львів) ціни зростають швидше через дефіцит пропозицій.

Прогноз цін на оренду кімнат у гуртожитку

Очікується, що попит на такі кімнати зростає через їхню доступність порівняно з орендою окремих квартир. Експерти прогнозують подорожчання в цьому сегменті на 10-15% до кінця року через інфляцію та попит.

У великих містах, таких як Київ і Львів, зростання може бути швидшим через наплив студентів і робітників. У менших містах ціни залишаться стабільнішими, але пропозицій може бути менше.

Як повідомлялось, уряд запускає пілотний проєкт, що має на меті надати громадянам доступне муніципальне житло. Це житло пропонуватиметься в оренду за цінами, значно нижчими за ринкові.

Також в Україні спостерігаються значні регіональні відмінності у вартості оренди житла: у деяких містах ціни зросли до майже непідйомного рівня, тоді як в інших вони залишаються стабільними та доступними. Основними факторами, що впливають на цю різницю, є попит з боку ВПО, безпекова ситуація та економічна активність у конкретному регіоні.