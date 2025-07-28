Цены на аренду комнаты в общежитиях семейного типа — где в Украине выгодно снимать

Общежитие в Черновцах. Фото: molbuk.ua

Аренда комнаты в общежитии семейного типа в Украине остается популярным выбором для студентов, молодых семей и тех, кто ищет бюджетное жилье. Сейчас рынок аренды демонстрирует стабильный рост цен из-за высокого спроса, инфляции и военных обстоятельств, влияющих на экономику.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах, региональных особенностях и условиях проживания в общежитиях семейного типа.

Реклама

Читайте также:

Аренда комнаты в общежитии семейного типа

Общежития семейного типа отличаются от классических студенческих общежитий. Они предлагают отдельные комнаты или блоки, часто с собственной кухней или ванной, что делает их привлекательными для семей или небольших групп.

Такие общежития обычно имеют коридорную или блочную систему, где общие зоны, такие как кухня или санузел, рассчитаны на несколько комнат. Условия могут варьироваться: от базовых с минимальными удобствами до комфортных с современной техникой, Wi-Fi и ремонтом.

"Общая кухня, туалеты, не всегда адекватное поведение соседей — реалии жизни в семейных общежитиях. Все это так или иначе влияет как на детей, так и на жизнь супругов", — отмечает эксперт Мария Тракало.

Цены на аренду комнат в общежитиях

Цены на аренду комнат в общежитиях семейного типа в Украине варьируются в зависимости от региона, состояния помещения и удобств. По данным портала OLX Недвижимость, в июле 2025 года средняя стоимость аренды составляет от 3 000 до 8 000 грн в месяц, но есть значительные региональные различия.

Киев

Аренда комнаты в общежитии семейного типа в столице самая дорогая в стране — от 5 000 до 8 000 грн. Например, на ул. Азербайджанской в Киеве сдают комнату 12 кв. м за 6 000 грн + коммунальные (около 1 000-1 500 грн).

Комната в общежитии на ул. Азербайджанской. Фото: OLX

В районах возле метро, например Васильковская или Сырец, цены могут достигать 7 500 грн за комнату с ремонтом и техникой.

Львов

Цены здесь ниже, чем в столице, но выше, чем в восточных регионах. Аренда стоит от 4 000 до 6 500 грн. Например, в центральных районах города за комнату просят до 6 000 грн, тогда как на окраинах можно найти варианты за 4 000 грн.

Одесса и Днепр

Средняя цена — 4 000-6 000 грн. В этих городах спрос на общежития семейного типа растет из-за притока переселенцев. Комнаты с базовыми удобствами стоят от 3 500 грн, а с ремонтом и техникой — до 6 000 грн.

Харьков

Из-за военных рисков цены ниже — от 3 000 до 5 000 грн. На окраинах города можно найти предложения за 3 000 грн, но коммунальные услуги добавляют 1 000-1 500 грн.

Меньшие города и пригороды

Самые дешевые варианты — в городах вроде Черкасс, Житомира или Винницы. Здесь аренда стоит от 2 500 до 4 500 грн. В селах вблизи крупных городов цены могут быть еще ниже, но спрос уменьшается из-за удаленности от инфраструктуры.

Коммунальные платежи обычно не входят в стоимость аренды и составляют 500-2 000 грн в зависимости от сезона и удобств (наличие газа, отопления, кондиционера).

Факторы, влияющие на цену аренды

На цену аренды комнаты в общежитии влияют несколько ключевых факторов.

Расположение: комнаты вблизи метро или центра города стоят дороже. Например, в Киеве возле метро Васильковская аренда без посредников может достигать 7 000 грн, тогда как на окраинах — 4 500 грн. Состояние комнаты: помещения с евроремонтом, новой техникой (стиральная машина, холодильник) и мебелью стоят на 20-30% дороже. Количество сожителей: в общежитиях, где санузел или кухня делятся между 2-3 комнатами, цены ниже, чем в блоках с собственными удобствами. Спрос: в городах с большим количеством студентов или переселенцев (Киев, Львов) цены растут быстрее из-за дефицита предложений.

Прогноз цен на аренду комнат в общежитии

Ожидается, что спрос на такие комнаты растет из-за их доступности по сравнению с арендой отдельных квартир. Эксперты прогнозируют подорожание в этом сегменте на 10-15% до конца года из-за инфляции и спроса.

В крупных городах, таких как Киев и Львов, рост может быть быстрее из-за наплыва студентов и рабочих. В меньших городах цены останутся стабильными, но предложений может быть меньше.

Как сообщалось, правительство запускает пилотный проект, цель которого — предоставить гражданам доступное муниципальное жилье. Это жилье будет предлагаться в аренду по ценам, значительно ниже рыночных.

Также в Украине наблюдаются значительные региональные различия в стоимости аренды жилья: в некоторых городах цены выросли до почти неподъемного уровня, тогда как в других они остаются стабильными и доступными. Основными факторами, влияющими на эту разницу, являются спрос со стороны ВПЛ, ситуация с безопасностью и экономическая активность в конкретном регионе.