Ціни на кімнати в гуртожитках Києва — де вигідно купити у серпні 2025 року

На початку серпня 2025 року київський ринок кімнат у гуртожитках демонструє помірну, але стабільну стагнацію. Попри незначне зниження цін у порівнянні з початком року, попит тримається на рівні, оскільки для частини покупців такі об’єкти залишаються єдино доступною формою житла у столиці.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ціни на кімнати у столичних гуртожитках, на що звернути уваги та які існують юридичні нюанси.

Середня ціна кімнати в гуртожитку Києва

За даними порталу DIM.RIA, станом на серпень 2025 року середня вартість кімнати у гуртожитку Києва коливається у межах 9 000-15 000 доларів, залежно від району, стану приміщення та правового статусу будівлі.

У спальних районах (Святошин, Дарниця, Троєщина) ціни стартують від 8 500 доларів, тоді як у ближчих до центру районах (Шевченківський, Голосіївський) ціни можуть сягати до 18 000 доларів.

Наприклад, у Дарницькому районі приватизована кімната площею 13-18 кв. м коштує від 12 000 до 18 000 доларів.

Кімната в гуртожитку у Дарницькому районі за 14 387 дол. Фото: OLX

Найдешевші варіанти — це старі малометражні кімнати з незрозумілим правовим статусом, що продаються за 7 000-8 000 доларів.

Що впливає на вартість кімнати в гуртожитку

Є кілька ключових чинників, які визначають ціну.

Правовий статус будівлі. Якщо гуртожиток був переданий у комунальну власність або приватизований, така кімната юридично "чистіша", а отже — дорожча. Наявність зручностей. Кімнати з окремим санвузлом або міні-кухнею можуть коштувати на 20-30% дорожче. Поверх, стан ремонту, наявність ліфта, закріплення санвузлів за мешканцями — усе це також впливає на фінальну вартість. Прописка та можливість реєстрації — бажаний бонус для покупців.

Які кімнати продаються найчастіше

Найбільше на ринку представлено кімнати площею від 12 до 18 квадратних метрів у так званих "секційних гуртожитках" радянського типу. Це сегмент найвищої конкуренції.

Також є поодинокі пропозиції у гуртожитках сімейного типу, з покращеним плануванням — такі варіанти користуються попитом серед молодих пар або студентів, які шукають бюджетне рішення з перспективою прописки.

Попит на кімнати у 2025 році

Після короткочасного пожвавлення ринку в лютому-березні, спричиненого зниженням курсу долара і активністю внутрішніх переселенців, улітку 2025 року попит знизився. Це пов’язано з:

очікуванням подальшого падіння цін;

невизначеністю щодо статусу деяких гуртожитків;

низьким рівнем довіри до продавців без повного пакета документів.

"Сьогодні покупець став обережнішим. Більшість не готова вкладати гроші в кімнати з сумнівною юридичною історією", — коментує рієлторка Катерина Возна.

Ризики при купівлі кімнати в гуртожитку

Ринок наповнений пропозиціями, але не всі з них безпечні. Найпоширеніші ризики:

Відсутність статусу квартири. Кімната в гуртожитку не завжди має окремий кадастровий номер, що ускладнює перереєстрацію. Відсутність права власності на гуртожиток у продавця. Деякі продавці можуть не мати права на відчуження частини майна. Сусідські конфлікти та соціальні ризики. У багатьох гуртожитках живуть люди з різним соціальним фоном, що впливає на комфорт.

Юридичні нюанси купівлі кімнати

Юристи наголошують, що при оформленні угоди варто перевірити:

право власності на саму кімнату та на будівлю загалом;

чи є об’єкт об’єктом житлового фонду;

наявність дозволу на відчуження (якщо продавець — не єдиний власник);

стан технічної документації.

Також важливо перевірити, чи передбачена можливість реєстрації нового власника, адже це часто ускладнюється внутрішніми правилами гуртожитку.

