Хто може безплатно жити в гуртожитку — перелік пільг та умови отримання

Гуртожиток Львівського національного університету імені Івана Франка. Фото: lnu.edu.ua

В Україні законодавство гарантує безоплатне проживання в гуртожитку окремим категоріям студентів. Йдеться не про символічні знижки, а про повне звільнення від оплати. Переважно ці пільги стосуються молоді, яка перебуває в складних життєвих обставинах або має особливий соціальний статус.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які умови необхідно виконати та як отримати доступ до безплатного гуртожитку.

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Безоплатне проживання у гуртожитку для дітей-сиріт

Однією з головних категорій, які можуть жити в гуртожитку безоплатно, є діти-сироти. Це право гарантоване на державному рівні. Підтвердженням слугує довідка з органів опіки.

До цієї ж категорії належать діти, позбавлені батьківського піклування. За словами адвокатки Клари Марченко, студенти-сироти, навіть якщо вони мають опікунів, не повинні платити за проживання в гуртожитку, поки навчаються на денній формі.

Хто зі студентів з інвалідністю не платить за гуртожиток

Повне звільнення від оплати також передбачене для студентів з інвалідністю І та ІІ групи. Такі особи мають подати відповідний медичний висновок і заяву до навчального закладу.

"Ця норма діє незалежно від форми власності вишу — як у державних, так і в комунальних закладах", — наголошує Марченко.

Які пільги мають діти загиблих воїнів і Героїв України

Особливе місце у переліку безплатного проживання займають студенти, батьки яких загинули або зникли безвісти в зоні АТО/ООС. Сюди ж входять:

діти осіб, які загинули під час Революції Гідності;

діти Героїв України (якщо звання присвоєно посмертно);

діти військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок війни.

Ці категорії мають право не лише на проживання без оплати, а й на інші соціальні гарантії.

Які пільги мають учасники бойових дій і їхні діти

Студенти, які самі мають статус учасника бойових дій або є дітьми УБД, також користуються пільгами. У деяких випадках гуртожиток надається безоплатно або зі знижкою.

Залежно від документів, поданих до адміністрації навчального закладу, студент може розраховувати на повне звільнення або оплату лише частини вартості.

Які пільги мають внутрішньо переміщені студенти

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які вступили до вишів, мають право на знижку 50% при оплаті проживання. Це закріплено в урядових постановах.

"Цей тип пільги часто автоматично застосовується після подання довідки ВПО. Але важливо, щоб студент сам звернувся з заявою", — уточнює Марченко.

Які пільги мають діти чорнобильців

Діти, батьки яких мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (І та ІІ категорії), також мають право на пільгу — знижку 50% на проживання.

Ця норма стосується неповнолітніх дітей і зберігається до завершення навчання.

Пільги для талановитих студентів

Окремі виші надають пільги студентам, які мають високі академічні досягнення або є переможцями конкурсів чи стипендіатами. Такі пільги можуть включати знижки на оплату гуртожитку або навіть безоплатно проживання.

Наприклад, студенти, які отримують іменні стипендії чи беруть участь у наукових проєктах, можуть претендувати на додаткову підтримку.

Як діяти студенту, щоб отримати безоплатне житло

Незалежно від статусу, студент повинен самостійно подати документи до адміністрації вишу або до відділу соціального захисту. У стандартний пакет входять:

заява;

копія паспорта;

документ, що підтверджує пільгову категорію (довідка ВПО, посвідчення УБД, свідоцтво про смерть батьків тощо);

довідка з місця навчання.

"Рекомендую студентам не чекати початку навчального року, а звертатися із заявою ще влітку — у період розподілу місць у гуртожитках. Це підвищує шанси на отримання житла та дозволяє уникнути зайвих витрат", — радить Марченко.

Як повідомлялось, українська освіта продовжує адаптуватися до реалій війни, зосереджуючись на підтримці молоді. Зокрема, держава пропонує низку інструментів допомоги дітям учасників бойових дій, що включає безоплатне навчання, стипендії та пільгові кредити.

Також ми розповідали, що стан українських студентських гуртожитків часто викликає занепокоєння в абітурієнтів та їхніх батьків. Час від часу в мережі з'являються фотографії, які жахають своїм виглядом і демонструють реальний стан житла.