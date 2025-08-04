Кто может бесплатно жить в общежитии — перечень льгот и условия получения

Общежитие Львовского национального университета имени Ивана Франко. Фото: lnu.edu.ua

В Украине законодательство гарантирует бесплатное проживание в общежитии отдельным категориям студентов. Речь идет не о символических скидках, а о полном освобождении от оплаты. В основном эти льготы касаются молодежи, которая находится в сложных жизненных обстоятельствах или имеет особый социальный статус.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие условия необходимо выполнить и как получить доступ к бесплатному общежитию.

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Бесплатное проживание в общежитии для детей-сирот

Одной из главных категорий, которые могут жить в общежитии бесплатно, являются дети-сироты. Это право гарантировано на государственном уровне. Подтверждением служит справка из органов опеки.

К этой же категории относятся дети, лишенные родительской опеки. По словам адвоката Клары Марченко, студенты-сироты, даже если они имеют опекунов, не должны платить за проживание в общежитии, пока учатся на дневной форме.

Кто из студентов с инвалидностью не платит за общежитие

Полное освобождение от оплаты также предусмотрено для студентов с инвалидностью I и II группы. Такие лица должны подать соответствующее медицинское заключение и заявление в учебное заведение.

"Эта норма действует независимо от формы собственности вуза — как в государственных, так и в коммунальных учреждениях", — отмечает Марченко.

Какие льготы имеют дети погибших воинов и Героев Украины

Особое место в перечне бесплатного проживания занимают студенты, родители которых погибли или пропали без вести в зоне АТО/ООС. Сюда же входят:

дети лиц, погибших во время Революции Достоинства;

дети Героев Украины (если звание присвоено посмертно);

дети военнослужащих, которые стали инвалидами вследствие войны.

Эти категории имеют право не только на проживание без оплаты, но и на другие социальные гарантии.

Какие льготы имеют участники боевых действий и их дети

Студенты, которые сами имеют статус участника боевых действий или являются детьми УБД, также пользуются льготами. В некоторых случаях общежитие предоставляется бесплатно или со скидкой.

В зависимости от документов, поданных в администрацию учебного заведения, студент может рассчитывать на полное освобождение или оплату лишь части стоимости.

Какие льготы имеют внутренне перемещенные студенты

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), поступившие в вузы, имеют право на скидку 50% при оплате проживания. Это закреплено в правительственных постановлениях.

"Этот тип льготы часто автоматически применяется после подачи справки ВПЛ. Но важно, чтобы студент сам обратился с заявлением", — уточняет Марченко.

Какие льготы имеют дети чернобыльцев

Дети, родители которых имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (I и II категории), также имеют право на льготу — скидку 50% на проживание.

Эта норма касается несовершеннолетних детей и сохраняется до завершения обучения.

Льготы для талантливых студентов

Отдельные вузы предоставляют льготы студентам, которые имеют высокие академические достижения или являются победителями конкурсов или стипендиатами. Такие льготы могут включать скидки на оплату общежития или даже бесплатное проживание.

Например, студенты, которые получают именные стипендии или участвуют в научных проектах, могут претендовать на дополнительную поддержку.

Как действовать студенту, чтобы получить бесплатное жилье

Независимо от статуса, студент должен самостоятельно подать документы в администрацию вуза или в отдел социальной защиты. В стандартный пакет входят:

заявление;

копия паспорта;

документ, подтверждающий льготную категорию (справка ВПЛ, удостоверение УБД, свидетельство о смерти родителей и т.д.);

справка с места учебы.

"Рекомендую студентам не ждать начала учебного года, а обращаться с заявлением еще летом - в период распределения мест в общежитиях. Это повышает шансы на получение жилья и позволяет избежать лишних расходов", — советует Марченко.

Как сообщалось, украинское образование продолжает адаптироваться к реалиям войны, сосредотачиваясь на поддержке молодежи. В частности, государство предлагает ряд инструментов помощи детям участников боевых действий, включая бесплатное обучение, стипендии и льготные кредиты.

Также мы рассказывали, что состояние украинских студенческих общежитий часто вызывает беспокойство у абитуриентов и их родителей. Время от времени в сети появляются фотографии, которые ужасают своим видом и демонстрируют реальное состояние жилья.