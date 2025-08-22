Видео
Старый жилой фонд Киева — какие квартиры стали самыми дорогими

Старый жилой фонд Киева — какие квартиры стали самыми дорогими

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 11:05
Старый жилой фонд — квартиры в домах каких годов постройки самые дорогие в Киеве
Сталинка в Киеве. Фото: obstanovka.club

Рынок вторичной недвижимости Киева остается разнообразным: от дореволюционных домов до новостроек. Стоимость жилья существенно отличается в зависимости от периода возведения, а также от количества комнат. Интересно, что старый жилой фонд не всегда дешевле, а новостройки занимают промежуточные позиции между классикой и массовым советским строительством.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие цены на вторичные квартиры в Киеве и как стоимость жилья зависит от года его постройки.



Цены на однокомнатные квартиры в Киеве

По данным портала ЛУН, самые дорогие однокомнатные квартиры сейчас в дореволюционных домах — их средняя стоимость составляет 111 тысяч долларов. Это объясняется уникальной архитектурой и центральным расположением таких домов.

Вторую позицию занимают новостройки после 2010 года — 72 тысячи долларов. Сталинки держат уровень в 80 тысяч долларов, что тоже является высоким показателем. Значительно доступнее хрущевки (43 тысячи) и панельки (45 тысяч).

Самые низкие цены в этом сегменте имеют именно хрущевки, которые считаются временным жильем, давно исчерпавшим свой ресурс.

 

Старый жилой фонд Киева — какие квартиры стали самыми дорогими - фото 1
Цены на 1-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Цены на двухкомнатные квартиры в Киеве

В сегменте двухкомнатных квартир также лидируют дореволюционные дома — средняя цена достигает 155 тысяч долларов. Новостройки занимают второе место с показателем 120 тысяч долларов, что свидетельствует об устойчивом спросе на современное жилье.

Сталинки удерживаются на уровне 103 тысяч долларов, а спецпроекты 1991-2010 годов стоят около 100 тысяч. Панельки возведенные в 1969-1991 годах имеют цену 65 тысяч, а хрущевки остаются самыми дешевыми - всего 52 тысячи долларов.

 

Старый жилой фонд Киева — какие квартиры стали самыми дорогими - фото 2
Цены на 2-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Цены на трехкомнатные квартиры в Киеве

Трехкомнатные квартиры показывают наибольший разрыв в ценах. Абсолютным лидером остаются дореволюционные дома со средним показателем 215 тысяч долларов. На второй позиции — новостройки после 2010 года, где цена достигает 200 тысяч долларов.

Спецпроекты имеют среднюю стоимость 145 тысяч долларов, а сталинки - 140 тысяч долларов. Панельки стоят 76 тысяч, тогда как хрущевки еще дешевле — 64 тысячи долларов.

 

Старый жилой фонд Киева — какие квартиры стали самыми дорогими - фото 3
Цены на 3-комнатные квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

 

Этот сегмент демонстрирует, что более старые дома премиального типа могут конкурировать с новостройками по цене, тогда как советские массовые серии остаются самыми дешевыми.

Тенденции рынка

Дореволюционные дома являются самыми дорогими во всех категориях. Спрос на них объясняется исторической ценностью, престижными локациями и высокими потолками, которые ценят покупатели. В то же время новостройки, особенно большие квартиры, почти догоняют ценовую планку.

Сталинки демонстрируют стабильность: они дороже панелек и хрущевок, но дешевле новостроек. Это делает их популярным выбором для тех, кто ищет просторные квартиры с крепкими стенами.

Хрущевки и панельки остаются наиболее бюджетным вариантом. Разница в цене с премиальными сегментами достигает в три-четыре раза.

"Несмотря на то, что украинская столица страдает от частых ударов по гражданской инфраструктуре, покупатели, особенно молодые, не обращают внимания на верхние этажи", — отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Елена Гайдамаха.

Она добавляет, что приоритетом для многих является доступ к ключевым транспортным артериям.

"Актуальной остается недвижимость возле метро - независимо от того, левый или правый берег", — констатирует эксперт.

Как сообщалось, несмотря на вызовы войны и экономическую нестабильность, рынок недвижимости остается устойчивым. Активность покупателей и арендаторов сохраняется на прошлогоднем уровне или даже растет, особенно в сегментах "эконом" и "комфорт", которые пользуются наибольшим спросом.

Также мы рассказывали, что теперь на принятие решения о покупке жилья вместо трех недель требуется около двух с половиной месяцев, что свидетельствует о глубокой трансформации потребительского поведения. Таким образом, средний цикл принятия решения вырос с 21 до 67 дней.

Киев недвижимость цены на квартиры хрущевки квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
