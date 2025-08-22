Відео
Старий житловий фонд Києва — які квартири стали найдорожчими

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 11:05
Старий житловий фонд — квартири в будинках яких років зведення найдорожчі в Києві
Сталінка у Києві. Фото: obstanovka.club

Ринок вторинної нерухомості Києва залишається різноманітним: від дореволюційних будинків до новобудов. Вартість житла суттєво відрізняється залежно від періоду зведення, а також від кількості кімнат. Цікаво, що старий житловий фонд не завжди дешевший, а новобудови займають проміжні позиції між класикою та масовим радянським будівництвом.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ціни на вторинні квартири в Києві та як вартість житла залежить від року його побудови.

Читайте також:

Ціни на однокімнатні квартири у Києві

За даними порталу ЛУН, найдорожчі однокімнатні квартири зараз у дореволюційних будинках — їхня середня вартість становить 111 тисяч доларів. Це пояснюється унікальною архітектурою та центральним розташуванням таких будинків.

Другу позицію займають новобудови після 2010 року — 72 тисячі доларів.
Сталінки тримають рівень у 80 тисяч доларів, що теж є високим показником. Значно доступнішими є хрущовки (43 тисячі) та панельки (45 тисяч).

Найнижчі ціни у цьому сегменті мають саме хрущовки, які вважаються тимчасовим житлом, що давно вичерпало свій ресурс.

 

Старий житловий фонд Києва — які квартири стали найдорожчими - фото 1
Ціни на 1-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Ціни на двокімнатні квартири у Києві

У сегменті двокімнатних квартир також лідирують дореволюційні будинки — середня ціна сягає 155 тисяч доларів. Новобудови посідають друге місце з показником 120 тисяч доларів, що свідчить про сталий попит на сучасне житло.

Сталінки утримуються на рівні 103 тисяч доларів, а спецпроекти 1991-2010 років коштують близько 100 тисяч. Панельки зведені у 1969-1991 роках мають ціну 65 тисяч, а хрущовки залишаються найдешевшими — лише 52 тисячі доларів.

 

Старий житловий фонд Києва — які квартири стали найдорожчими - фото 2
Ціни на 2-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Ціни на трикімнатні квартири у Києві

Трикімнатні квартири показують найбільший розрив у цінах. Абсолютним лідером залишаються дореволюційні будинки з середнім показником 215 тисяч доларів. На другій позиції — новобудови після 2010 року, де ціна сягає 200 тисяч доларів.

Спецпроекти мають середню вартість 145 тисяч доларів, а сталінки — 140 тисяч доларів. Панельки коштують 76 тисяч, тоді як хрущовки ще дешевші — 64 тисячі доларів. 

 

Старий житловий фонд Києва — які квартири стали найдорожчими - фото 3
Ціни на 3-кімнатні квартири у Києві. Графіка: ЛУН

 

Цей сегмент демонструє, що старіші будинки преміального типу можуть конкурувати з новобудовами за ціною, тоді як радянські масові серії залишаються найдешевшими.

Тенденції ринку

Дореволюційні будинки є найдорожчими у всіх категоріях. Попит на них пояснюється історичною цінністю, престижними локаціями та високими стелями, що цінують покупці. Водночас новобудови, особливо великі квартири, майже наздоганяють цінову планку.

Сталінки демонструють стабільність: вони дорожчі за панельки та хрущовки, але дешевші за новобудови. Це робить їх популярним вибором для тих, хто шукає просторі квартири з міцними стінами.

Хрущовки та панельки залишаються найбільш бюджетним варіантом. Різниця у ціні з преміальними сегментами сягає у три-чотири рази. 

"Незважаючи на те, що українська столиця потерпає від частих ударів по цивільній інфраструктурі, покупці, особливо молоді, не зважають на верхні поверхи", — зауважує президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха

Вона додає, що пріоритетом для багатьох є доступ до ключових транспортних артерій.

"Актуальною залишається нерухомість біля метро — незалежно від того, лівий чи правий берег", — констатує експертка.

Як повідомлялось, попри виклики війни та економічну нестабільність, ринок нерухомості залишається стійким. Активність покупців та орендарів зберігається на торішньому рівні або навіть зростає, особливо в сегментах "економ" та "комфорт", які мають найбільший попит.

Також ми розповідали, що тепер на ухвалення рішення про купівлю житла замість трьох тижнів потрібно близько двох з половиною місяців, що свідчить про глибоку трансформацію споживчої поведінки. Таким чином, середній цикл ухвалення рішення зріс з 21 до 67 днів.

Київ нерухомість ціни на квартири хрущовки квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
