Как долго украинцу копить на квартиру в Чехии — реальные цифры

Прага. Фото: Freepik

Украинцы все чаще задумываются о покупке жилья за рубежом. Чехия — одна из самых привлекательных стран благодаря стабильной экономике, высокому качеству жизни и перспективам интеграции. Но насколько реально украинцу, даже с работой в Чехии, позволить себе собственную квартиру в этой стране? Покупка квартиры в Чехии для украинца — это долгосрочная цель, которая требует дисциплинированных сбережений и четкого финансового планирования.

Как пишет "24 канал", чешский рынок недвижимости предлагает различные ценовые категории в зависимости от города и его экономического профиля.

Реклама

Читайте также:

Стоимость квадратного метра жилья в популярных городах Чехии выглядят так:

Прага . Столица Чехии является самым дорогим рынком недвижимости. Средняя цена за квадратный метр колеблется от 4 800 до 8 000 евро в зависимости от района. Центральные зоны, такие как Прага 1 или Прага 2, приближаются к верхней границе, тогда как окраины предлагают более доступные варианты;

. Столица Чехии является самым дорогим рынком недвижимости. Средняя цена за квадратный метр колеблется от 4 800 до 8 000 евро в зависимости от района. Центральные зоны, такие как Прага 1 или Прага 2, приближаются к верхней границе, тогда как окраины предлагают более доступные варианты; Брно . Второй по величине мегаполис и технологический хаб Чехии. Здесь средняя цена за квадрат составляет 5 210 евро, что делает город привлекательным для молодых специалистов и инвесторов;

. Второй по величине мегаполис и технологический хаб Чехии. Здесь средняя цена за квадрат составляет 5 210 евро, что делает город привлекательным для молодых специалистов и инвесторов; Пльзень . Промышленный центр с развитым рынком труда. Стоимость квадратного метра в центральных районах достигает 3 600 евро;

. Промышленный центр с развитым рынком труда. Стоимость квадратного метра в центральных районах достигает 3 600 евро; Острава . Индустриальный город, который переживает трансформацию. Цена за квадратный метр составляет 3 180 евро, что делает его одним из самых доступных вариантов;

. Индустриальный город, который переживает трансформацию. Цена за квадратный метр составляет 3 180 евро, что делает его одним из самых доступных вариантов; Карловы Вары. Курортный город с самыми низкими ценами на недвижимость — около 1 800 евро за квадратный метр. Это идеальный вариант для тех, кто ищет бюджетное жилье с инвестиционным потенциалом.

Цены отражают не только экономическое развитие городов, но и спрос на недвижимость, инфраструктуру и туристическую привлекательность.

Заработки украинцев в Чехии

Многие украинцы, которые работают в Чехии, получают зарплаты, близкие к среднему уровню по стране. А зарплаты в городах Чехии выглядят так:

Прага : 59 870 чешских крон (примерно 2 405 евро в месяц);

: 59 870 чешских крон (примерно 2 405 евро в месяц); Брно : 47 602 кроны (1 912 евро);

: 47 602 кроны (1 912 евро); Пльзень : 46 581 крона (1 871 евро);

: 46 581 крона (1 871 евро); Острава : 43 802 кроны (1 760 евро);

: 43 802 кроны (1 760 евро); Карловы Вары: 42 284 кроны (1 699 евро).

Эти суммы являются средними, и реальный доход украинцев может зависеть от профессии, опыта и сферы занятости. Например, в Праге IT-специалисты или квалифицированные инженеры могут зарабатывать значительно больше, тогда как в меньших городах, таких как Острава или Карловы Вары, доходы часто ниже из-за специфики местных рынков труда.

Сколько времени нужно экономить

Чтобы оценить, сколько времени украинцу понадобится для покупки квартиры, мы провели расчеты на основе следующих предположений:

площадь квартиры — 50 кв. м;

человек откладывает 50% своей средней зарплаты ежемесячно;

цены на недвижимость и зарплаты остаются стабильными.

Исходя из этого, период накопления на квартиру в разных городах Чехии составляет:

Прага . Для квартиры стоимостью 240 000-400 000 евро при сбережении 1 202,5 евро в месяц (50% от зарплаты) понадобится 16-27 лет;

. Для квартиры стоимостью 240 000-400 000 евро при сбережении 1 202,5 евро в месяц (50% от зарплаты) понадобится 16-27 лет; Брно . Квартира за 260 500 евро потребует около 23 лет сбережений при ежемесячном взносе 956 евро;

. Квартира за 260 500 евро потребует около 23 лет сбережений при ежемесячном взносе 956 евро; Пльзень . Жилье за 180 000 евро можно приобрести за 16 лет, откладывая 935,5 евро ежемесячно;

. Жилье за 180 000 евро можно приобрести за 16 лет, откладывая 935,5 евро ежемесячно; Острава . Квартира за 159 000 евро потребует 15 лет сбережений при 880 евро в месяц;

. Квартира за 159 000 евро потребует 15 лет сбережений при 880 евро в месяц; Карловы Вары. Самый доступный вариант — квартира за 90 000 евро. На нее можно накопить за 9 лет, откладывая 849,5 евро ежемесячно.

Эти расчеты являются приблизительными, ведь они не учитывают инфляцию, рост цен на недвижимость или возможные дополнительные доходы, такие как бонусы или подработки.

Какие перспективы для украинцев

Покупка жилья в Чехии — долгосрочная цель, которая требует не только стабильной работы, но и железной финансовой дисциплины. В условиях роста цен на недвижимость в городах Чехии, украинцам стоит:

внимательно оценивать потенциал конкретного города;

рассматривать варианты ипотеки — условия для иностранцев хоть и сложные, но постепенно либерализуются;

не игнорировать менее очевидные, но перспективные регионы, например Карловы Вары.

Как сообщалось, в этом году в Чехии выросла минимальная зарплата. С 2025 года действует новая система ее расчета, которая привязывает минималку к средней заработной плате. Это позволит ежегодно обновлять ее уровень более точно и прогнозируемо, обеспечивая стабильный рост доходов для низкооплачиваемых работников.

Также мы рассказывали, что приобретение собственного жилья в Германии — значительная цель для многих украинцев, которые ищут стабильности. Однако, время, необходимое для накопления на квартиру, сильно варьируется. Оно зависит не только от уровня дохода, но и от города проживания, причем разница во времени может достигать нескольких лет.