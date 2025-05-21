Як довго українцю збирати на квартиру в Чехії — реальні цифри

Прага. Фото: Freepik

Українці дедалі частіше замислюються про купівлю житла за кордоном. Чехія — одна з найпривабливіших країн завдяки стабільній економіці, високій якості життя та перспективам інтеграції. Але наскільки реально українцю, навіть з роботою у Чехії, дозволити собі власну квартиру в цій країні? Купівля квартири в Чехії для українця — це довгострокова мета, яка потребує дисциплінованих заощаджень і чіткого фінансового планування.

Як пише "24 канал", чеський ринок нерухомості пропонує різноманітні цінові категорії залежно від міста та його економічного профілю.

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Вартість квадратного метра житла у популярних містах Чехії виглядають так:

Прага . Столиця Чехії є найдорожчим ринком нерухомості. Середня ціна за квадратний метр коливається від 4 800 до 8 000 євро залежно від району. Центральні зони, такі як Прага 1 чи Прага 2, наближаються до верхньої межі, тоді як околиці пропонують доступніші варіанти;

. Столиця Чехії є найдорожчим ринком нерухомості. Середня ціна за квадратний метр коливається від 4 800 до 8 000 євро залежно від району. Центральні зони, такі як Прага 1 чи Прага 2, наближаються до верхньої межі, тоді як околиці пропонують доступніші варіанти; Брно . Другий за величиною мегаполіс і технологічний хаб Чехії. Тут середня ціна за квадрат становить 5 210 євро, що робить місто привабливим для молодих спеціалістів та інвесторів;

. Другий за величиною мегаполіс і технологічний хаб Чехії. Тут середня ціна за квадрат становить 5 210 євро, що робить місто привабливим для молодих спеціалістів та інвесторів; Плзень . Промисловий центр із розвиненим ринком праці. Вартість квадратного метра в центральних районах сягає 3 600 євро;

. Промисловий центр із розвиненим ринком праці. Вартість квадратного метра в центральних районах сягає 3 600 євро; Острава . Індустріальне місто, яке переживає трансформацію. Ціна за квадратний метр становить 3 180 євро, що робить його одним із доступніших варіантів;

. Індустріальне місто, яке переживає трансформацію. Ціна за квадратний метр становить 3 180 євро, що робить його одним із доступніших варіантів; Карлові Вари. Курортне місто з найнижчими цінами на нерухомість — близько 1 800 євро за квадратний метр. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає бюджетне житло з інвестиційним потенціалом.

Ціни відображають не лише економічний розвиток міст, а й попит на нерухомість, інфраструктуру та туристичну привабливість.

Заробітки українців у Чехії

Багато українців, які працюють у Чехії, отримують зарплати, близькі до середнього рівня по країні. А зарплати у містах Чехії виглядають так:

Прага : 59 870 чеських крон (приблизно 2 405 євро на місяць);

: 59 870 чеських крон (приблизно 2 405 євро на місяць); Брно : 47 602 крони (1 912 євро);

: 47 602 крони (1 912 євро); Плзень : 46 581 крона (1 871 євро);

: 46 581 крона (1 871 євро); Острава : 43 802 крони (1 760 євро);

: 43 802 крони (1 760 євро); Карлові Вари: 42 284 крони (1 699 євро).

Ці суми є середніми, і реальний дохід українців може залежати від професії, досвіду та сфери зайнятості. Наприклад, у Празі IT-спеціалісти чи кваліфіковані інженери можуть заробляти значно більше, тоді як у менших містах, таких як Острава чи Карлові Вари, доходи часто нижчі через специфіку місцевих ринків праці.

Скільки часу потрібно заощаджувати

Щоб оцінити, скільки часу українцю знадобиться для купівлі квартири, ми провели розрахунки на основі таких припущень:

площа квартири — 50 кв. м;

людина відкладає 50% своєї середньої зарплати щомісяця;

ціни на нерухомість і зарплати залишаються стабільними.

Виходячи з цього, період накопичення на квартиру в різних містах Чехії становить:

Прага . Для квартири вартістю 240 000-400 000 євро при заощадженні 1 202,5 євро на місяць (50% від зарплати) знадобиться 16-27 років;

. Для квартири вартістю 240 000-400 000 євро при заощадженні 1 202,5 євро на місяць (50% від зарплати) знадобиться 16-27 років; Брно . Квартира за 260 500 євро вимагатиме близько 23 років заощаджень при щомісячному внеску 956 євро;

. Квартира за 260 500 євро вимагатиме близько 23 років заощаджень при щомісячному внеску 956 євро; Плзень . Житло за 180 000 євро можна придбати за 16 років, відкладаючи 935,5 євро щомісяця;

. Житло за 180 000 євро можна придбати за 16 років, відкладаючи 935,5 євро щомісяця; Острава . Квартира за 159 000 євро потребуватиме 15 років заощаджень при 880 євро на місяць;

. Квартира за 159 000 євро потребуватиме 15 років заощаджень при 880 євро на місяць; Карлові Вари. Найдоступніший варіант — квартира за 90 000 євро. На неї можна накопичити за 9 років, відкладаючи 849,5 євро щомісяця.

Ці розрахунки є приблизними, адже вони не враховують інфляцію, зростання цін на нерухомість чи можливі додаткові доходи, такі як бонуси чи підробітки.

Які перспективи для українців

Купівля житла у Чехії — довгострокова мета, яка вимагає не лише стабільної роботи, а й залізної фінансової дисципліни. В умовах зростання цін на нерухомість у містах Чехії, українцям варто:

уважно оцінювати потенціал конкретного міста;

розглядати варіанти іпотеки — умови для іноземців хоч і складні, але поступово лібералізуються;

не ігнорувати менш очевидні, але перспективні регіони, як-от Карлові Вари.

Як повідомлялось, цього року у Чехії зросла мінімальна зарплата. З 2025 року діє нова система її розрахунку, яка прив'язує мінімалку до середньої заробітної плати. Це дозволить щорічно оновлювати її рівень більш точно та прогнозовано, забезпечуючи стабільніше зростання доходів для низькооплачуваних працівників.

Також ми розповідали, що придбання власного житла у Німеччині — значна ціль для багатьох українців, які шукають стабільності. Проте, час, необхідний для накопичення на квартиру, сильно варіюється. Він залежить не лише від рівня доходу, а й від міста проживання, причому різниця в часі може сягати кількох років.