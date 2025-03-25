Как продать квартиру в Украине в 2025 году, если документы утеряны или уничтожены — стоимость и процесс

Люди читают документы. Фото: Freepik

Война заставила миллионы украинцев оставить свои дома, а вместе с ними — и важные документы. Но потеря документов на квартиру еще не означает потерю права собственности. Однако продажа жилья без них усложняется.

Как отмечают юристы "Правовой помощи", продать квартиру без документов можно, но для этого нужно либо восстановить утраченные документы, либо доказать свое право собственности другим путем.

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Также можно продать квартиру и без восстановления документов, но это сложный путь. Покупатель может приобрести такую квартиру по договору купли-продажи через суд, но это требует юридических затрат и дополнительного времени.

В Украине нет единого учреждения, которое восстанавливает все документы, поэтому придется обращаться в орган, который их выдавал.

Как восстановить документы на квартиру

1. Проверка реестров

Первый шаг — выяснить, есть ли данные о праве собственности в электронных базах:

если квартира оформлена после 2013 года — нужно получить выписку из Государственного реестра вещных прав;

если квартира оформлена до 2013 года — обратиться в БТИ за информационной справкой.

Эти документы покажут, когда и кем было зарегистрировано право собственности, что поможет в восстановлении.

2. Получение дубликатов

Если известно, какой орган выдал документ, следует обратиться туда с запросом на выдачу дубликата. Например:

если квартира была получена по наследству, обращайтесь к нотариусу, который оформлял наследственное дело;

если право собственности подтверждалось судебным решением, следует обратиться в суд, который принимал решение.

Даже если материалы дела были уничтожены, само решение суда хранится в архиве бессрочно.

Что делать, если орган выдачи документа ликвидирован

Иногда учреждения, выдававшие документы, больше не существуют. В таком случае необходимо получить письмо-отказ в выдаче дубликата и обратиться к государственному регистратору или частному нотариусу для регистрации права собственности без правоустанавливающего документа.

Регистрация права собственности без документа

Если получить дубликат невозможно, владелец может зарегистрировать право собственности, подав:

письмо-отказ в выдаче дубликата свидетельства о праве собственности;

выписку из реестра вещных прав или справку БТИ;

оригиналы паспортов и идентификационных кодов совладельцев;

ответ полиции на заявление об утрате документа;

копию газеты с публикацией об утрате документов.

Сколько стоит восстановление документов

Восстановление документов — процесс, который требует как времени, так и финансовых затрат. Вот ориентировочные цены:

дубликат нотариального договора или свидетельства о наследстве — от 2 000 до 6 000 грн;

восстановление документов о приватизации — от 6 950 грн;

восстановление государственного акта на землю — от 4 000 грн;

выписка из Государственного реестра вещных прав — 35 грн (при заказе онлайн);

судебный сбор за установление юридического факта — 605 грн;

судебный сбор за признание права собственности на имущество — до 15 140 грн;

публикация объявления об утрате документа — зависит от выбранного СМИ;

юридические услуги — сумма зависит от сложности ситуации.

Стоит учитывать, что стоимость может меняться в зависимости от региона и обстоятельств дела.

Как сообщалось, хранение регистрационных дел на недвижимость является важным вопросом для владельцев, юристов и нотариусов в Украине. Существуют различия в хранении документов, выданных до 2013 года, и тех, которые создаются по современному законодательству. Понимание этих различий является ключевым для правильного управления недвижимостью.

Отметим также, рынок недвижимости в Украине в 2025 году остается сложным и непредсказуемым. Несмотря на возобновление строительства, покупатели сталкиваются с высокими рисками. Недобросовестные застройщики и мошенники могут привести к значительным финансовым потерям. Поэтому перед покупкой жилья необходимо тщательно проверять всю документацию.