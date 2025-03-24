Скільки квадратних метрів потрібно на одну особу в Україні у 2025 році

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Питання житлової площі завжди було актуальним для українців. Особливо зараз, у час невизначеності та змін, важливо знати свої права та норми, встановлені державою. Однак, не варто забувати, що комфортне проживання залежить не лише від квадратних метрів, але й від особистих потреб та уподобань.

Редакція Новини.LIVE розбирається, скільки ж квадратних метрів необхідно на одну особу в Україні у 2025 році, згідно із законодавством.

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Наразі в Україні діють норми, встановлені Житловим кодексом. Згідно з цим документом, санітарна норма житлової площі на одну особу становить:

не менше 13,65 кв. м загальної площі;

щонайменше 9 кв. м житлової площі.

Це стосується не лише дорослих, але й дітей, для яких також визначені свої стандарти.

Площа житла для сім'ї: як норми впливають на комфорт

Розмір житла, необхідний для сім'ї, залежить від її складу та регулюється законодавством. Згідно з встановленими нормами:

якщо діти однієї статі, вони можуть проживати в одній кімнаті, площа якої має бути не менше 20 квадратних метрів.

для дітей різної статі передбачено окремі кімнати, кожна з яких повинна мати площу не менше 15 квадратних метрів.

Хоча ці норми встановлені як мінімальні, вони часто викликають дискусії та не завжди відображають реальні потреби сімей, наголошують експерти КН "РІЕЛ". Наприклад, для сім'ї з двома дітьми, згідно з нормами, достатньо 55 квадратних метрів загальної площі та 36 квадратних метрів житлової площі.

Однак, якщо діти різної статі, така площа може виявитися недостатньою для забезпечення комфорту та особистого простору кожного члена сім'ї.

Фактори, що впливають на необхідну площу:

регіон проживання. У великих містах, таких як Київ, Львів, Одеса, ціни на житло вищі, тому люди часто змушені жити в менших квартирах. У сільській місцевості, навпаки, простору більше;

склад сім'ї. Якщо в квартирі проживає сім'я з дітьми, необхідно враховувати потреби кожного члена сім'ї;

особисті потреби. Комусь достатньо невеликої квартири-студії, а комусь потрібен просторий будинок з кількома кімнатами.

Також не варто забувати про податок на нерухомість. В 2025 році потрібно буде сплачувати податок за площу, що перевищує норму. А саме:

для квартир — понад 60 кв. м;

для будинків — понад 120 кв. м;

для різних типів житла — понад 180 кв.м.

Рекомендовані норми

Згідно з дослідженнями, для комфортного проживання однієї людини в Україні необхідно 30-40 кв. м. Ця площа дозволяє облаштувати зручну житлову зону, кухню та санвузол, пише портал Mistechko.com.

Для розрахунку необхідної площі для вашої сім'ї, можна скористатися такою формулою: 18 кв. м на першого члена сім'ї + 10 кв. м на кожного наступного члена сім'ї.

Наприклад, для сім'ї з трьох осіб необхідна площа становить: 18 + 10 + 10 = 38 кв. м.

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