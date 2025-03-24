Сколько квадратных метров нужно на одного человека в Украине в 2025 году

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Вопрос жилой площади всегда был актуальным для украинцев. Особенно сейчас, во время неопределенности и изменений, важно знать свои права и нормы, установленные государством. Однако, не стоит забывать, что комфортное проживание зависит не только от квадратных метров, но и от личных потребностей и предпочтений.

Редакция Новини.LIVE разбирается, сколько же квадратных метров необходимо на одного человека в Украине в 2025 году, согласно законодательству.

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Сейчас в Украине действуют нормы, установленные Жилищным кодексом. Согласно этому документу, санитарная норма жилой площади на одного человека составляет:

не менее 13,65 кв. м общей площади;

не менее 9 кв. м жилой площади.

Это касается не только взрослых, но и детей, для которых также определены свои стандарты.

Площадь жилья для семьи: как нормы влияют на комфорт

Размер жилья, необходимый для семьи, зависит от ее состава и регулируется законодательством. Согласно установленным нормам:

если дети одного пола, они могут проживать в одной комнате, площадь которой должна быть не менее 20 квадратных метров.

для детей разного пола предусмотрены отдельные комнаты, каждая из которых должна иметь площадь не менее 15 квадратных метров.

Хотя эти нормы установлены как минимальные, они часто вызывают дискуссии и не всегда отражают реальные потребности семей, отмечают эксперты КН "РИЕЛ".

Например, для семьи с двумя детьми, согласно нормам, достаточно 55 квадратных метров общей площади и 36 квадратных метров жилой площади.

Однако, если дети разного пола, такая площадь может оказаться недостаточной для обеспечения комфорта и личного пространства каждого члена семьи.

Факторы, влияющие на необходимую площадь:

регион проживания. В крупных городах, таких как Киев, Львов, Одесса, цены на жилье выше, поэтому люди часто вынуждены жить в меньших квартирах. В сельской местности, наоборот, пространства больше;

состав семьи. Если в квартире проживает семья с детьми, необходимо учитывать потребности каждого члена семьи;

личные потребности. Кому-то достаточно небольшой квартиры-студии, а кому-то нужен просторный дом с несколькими комнатами.

Также не стоит забывать о налоге на недвижимость. В 2025 году нужно будет платить налог за площадь, превышающую норму. А именно:

для квартир — более 60 кв. м;

для домов — более 120 кв. м;

для различных типов жилья — более 180 кв.м.

Рекомендуемые нормы

Согласно исследованиям, для комфортного проживания одного человека в Украине необходимо 30-40 кв. м. Эта площадь позволяет обустроить удобную жилую зону, кухню и санузел, пишет портал Mistechko.com.

Для расчета необходимой площади для вашей семьи, можно воспользоваться такой формулой: 18 кв. м на первого члена семьи + 10 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Например, для семьи из трех человек необходимая площадь составляет: 18 + 10 + 10 + 10 = 38 кв. м.

Ранее мы рассказывали о приемке квартиры в новостройке — ключевой этап, требующий тщательной подготовки. Необходимо детально проверить каждый элемент помещения, чтобы выявить возможные дефекты. Важно также должным образом задокументировать все выявленные недостатки.

Также напомним, в Украине вопрос регистрации места жительства при продаже недвижимости часто вызывает путаницу. Многие ошибочно считают, что продажа квартиры автоматически лишает их регистрации. На самом деле, право собственности и регистрация — это разные вещи, и продажа недвижимости не всегда означает потерю регистрации.