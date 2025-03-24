Сколько квадратных метров нужно на одного человека в Украине в 2025 году

Нормы жилья — как не стать "лишним" в собственной квартире
Вопрос жилой площади всегда был актуальным для украинцев. Особенно сейчас, во время неопределенности и изменений, важно знать свои права и нормы, установленные государством. Однако, не стоит забывать, что комфортное проживание зависит не только от квадратных метров, но и от личных потребностей и предпочтений.
Редакция Новини.LIVE разбирается, сколько же квадратных метров необходимо на одного человека в Украине в 2025 году, согласно законодательству.
Сейчас в Украине действуют нормы, установленные Жилищным кодексом. Согласно этому документу, санитарная норма жилой площади на одного человека составляет:
- не менее 13,65 кв. м общей площади;
- не менее 9 кв. м жилой площади.
Это касается не только взрослых, но и детей, для которых также определены свои стандарты.
Площадь жилья для семьи: как нормы влияют на комфорт
Размер жилья, необходимый для семьи, зависит от ее состава и регулируется законодательством. Согласно установленным нормам:
- если дети одного пола, они могут проживать в одной комнате, площадь которой должна быть не менее 20 квадратных метров.
- для детей разного пола предусмотрены отдельные комнаты, каждая из которых должна иметь площадь не менее 15 квадратных метров.
Хотя эти нормы установлены как минимальные, они часто вызывают дискуссии и не всегда отражают реальные потребности семей, отмечают эксперты КН "РИЕЛ".
Например, для семьи с двумя детьми, согласно нормам, достаточно 55 квадратных метров общей площади и 36 квадратных метров жилой площади.
Однако, если дети разного пола, такая площадь может оказаться недостаточной для обеспечения комфорта и личного пространства каждого члена семьи.
Факторы, влияющие на необходимую площадь:
- регион проживания. В крупных городах, таких как Киев, Львов, Одесса, цены на жилье выше, поэтому люди часто вынуждены жить в меньших квартирах. В сельской местности, наоборот, пространства больше;
- состав семьи. Если в квартире проживает семья с детьми, необходимо учитывать потребности каждого члена семьи;
- личные потребности. Кому-то достаточно небольшой квартиры-студии, а кому-то нужен просторный дом с несколькими комнатами.
Также не стоит забывать о налоге на недвижимость. В 2025 году нужно будет платить налог за площадь, превышающую норму. А именно:
- для квартир — более 60 кв. м;
- для домов — более 120 кв. м;
- для различных типов жилья — более 180 кв.м.
Рекомендуемые нормы
Согласно исследованиям, для комфортного проживания одного человека в Украине необходимо 30-40 кв. м. Эта площадь позволяет обустроить удобную жилую зону, кухню и санузел, пишет портал Mistechko.com.
Для расчета необходимой площади для вашей семьи, можно воспользоваться такой формулой: 18 кв. м на первого члена семьи + 10 кв. м на каждого следующего члена семьи.
Например, для семьи из трех человек необходимая площадь составляет: 18 + 10 + 10 + 10 = 38 кв. м.
Ранее мы рассказывали о приемке квартиры в новостройке — ключевой этап, требующий тщательной подготовки. Необходимо детально проверить каждый элемент помещения, чтобы выявить возможные дефекты. Важно также должным образом задокументировать все выявленные недостатки.
Также напомним, в Украине вопрос регистрации места жительства при продаже недвижимости часто вызывает путаницу. Многие ошибочно считают, что продажа квартиры автоматически лишает их регистрации. На самом деле, право собственности и регистрация — это разные вещи, и продажа недвижимости не всегда означает потерю регистрации.
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