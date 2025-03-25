Як продати квартиру в Україні в 2025 році, якщо документи загублені або знищені — вартість та процес

Люди читають документи. Фото: Freepik

Війна змусила мільйони українців залишити свої домівки, а разом із ними і важливі документи. Але втрата документів на квартиру ще не означає втрату права власності. Однак продаж житла без них ускладнюється.

Як наголошують юристи "Правової допомоги", продати квартиру без документів можна, але для цього потрібно або відновити втрачені документи, або довести своє право власності іншим шляхом.

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Також можна продати квартиру і без відновлення документів, але це складний шлях. Покупець може придбати таку квартиру за договором купівлі-продажу через суд, але це вимагає юридичних витрат і додаткового часу.

В Україні немає єдиної установи, яка відновлює всі документи, тому доведеться звертатися до органу, що їх видавав.

Як відновити документи на квартиру

1. Перевірка реєстрів

Перший крок — з’ясувати, чи є дані про право власності в електронних базах:

якщо квартира оформлена після 2013 року — потрібно отримати витяг з Державного реєстру речових прав;

якщо квартира оформлена до 2013 року — звернутися до БТІ за інформаційною довідкою.

Ці документи покажуть, коли та ким було зареєстровано право власності, що допоможе у відновленні.

2. Отримання дублікатів

Якщо відомо, який орган видав документ, слід звернутися туди із запитом на видачу дубліката. Наприклад:

якщо квартира була отримана за спадщиною, звертайтеся до нотаріуса, який оформлював спадкову справу;

якщо право власності підтверджувалось судовим рішенням, слід звернутися до суду, який ухвалював рішення.

Навіть якщо матеріали справи були знищені, саме рішення суду зберігається в архіві безстроково.

Що робити, якщо орган видачі документа ліквідований

Іноді установи, що видавали документи, більше не існують. У такому разі необхідно отримати лист-відмову у видачі дубліката та звернутися до державного реєстратора або приватного нотаріуса для реєстрації права власності без правовстановлюючого документа.

Реєстрація права власності без документа

Якщо отримати дублікат неможливо, власник може зареєструвати право власності, подавши:

лист-відмову у видачі дубліката свідоцтва про право власності;

витяг з реєстру речових прав або довідку БТІ;

оригінали паспортів та ідентифікаційних кодів співвласників;

відповідь поліції на заяву про втрату документа;

копію газети із публікацією про втрату документів.

Скільки коштує відновлення документів

Відновлення документів — процес, який потребує як часу, так і фінансових витрат. Ось орієнтовні ціни:

дублікат нотаріального договору або свідоцтва про спадщину — від 2 000 до 6 000 грн;

відновлення документів про приватизацію — від 6 950 грн;

відновлення державного акта на землю — від 4 000 грн;

витяг із Державного реєстру речових прав — 35 грн (при замовленні онлайн);

судовий збір за встановлення юридичного факту — 605 грн;

судовий збір за визнання права власності на майно — до 15 140 грн;

публікація оголошення про втрату документа — залежить від вибраного ЗМІ;

юридичні послуги — сума залежить від складності ситуації.

Варто враховувати, що вартість може змінюватися залежно від регіону та обставин справи.

Як повідомлялося, зберігання реєстраційних справ на нерухомість є важливим питанням для власників, юристів та нотаріусів в Україні. Існують відмінності в зберіганні документів, виданих до 2013 року, та тих, що створюються за сучасним законодавством. Розуміння цих відмінностей є ключовим для правильного управління нерухомістю.

Зазначимо також, ринок нерухомості в Україні у 2025 році залишається складним і непередбачуваним. Попри відновлення будівництва, покупці стикаються з високими ризиками. Недоброчесні забудовники та шахраї можуть призвести до значних фінансових втрат. Тому перед купівлею житла необхідно ретельно перевіряти всю документацію.