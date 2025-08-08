Теневой рынок аренды жилья в Украине — как власть изменит правила

Мужчина и женщина с коробкой. Фото: Freepik

Более 90% жилищных арендных сделок в Украине заключаются неофициально. Эта цифра уже давно не шокирует специалистов, однако вызывает беспокойство у законодателей, которые стремятся вывести сектор из тени.

Есть одна основная и большая причина, почему так происходит — это достаточно высокая ставка налогообложения, пояснила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, сейчас арендодатель вынужден платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Итого — 23%, что является одной из самых высоких налоговых нагрузок среди видов пассивного дохода.

Последствия тенизации аренды жилья

На первый взгляд, неофициальная сделка кажется выгодной для обеих сторон. Но в критический момент оказывается: права арендатора не защищены, а арендодатель может столкнуться с серьезными юридическими рисками.

"Страдает и тот человек, который берет квартиру, поскольку его права не защищены, и тот, который предоставляет ее в аренду", — отметила Шуляк.

Отсутствие договора лишает арендатора права на компенсацию, регистрацию места жительства или получения государственной помощи, что особенно важно для ВПЛ.

Налоговая нагрузка изменится

В свою очередь Министерство развития общин и территорий готовит проект изменений в Налоговый кодекс. Его цель — не только снизить налоговую ставку, но и сделать процесс легализации простым, прозрачным и выгодным.

Сейчас идет обсуждение модели, которая позволит:

уменьшить налоговую ставку на доход от аренды;

освободить арендодателя от налогов в случае сдачи жилья переселенцам;

отменить обязательное представление деклараций в таких случаях;

упростить учет доходов для владельцев жилья.

Эти изменения призваны "создать понятную и удобную модель налогообложения", как указано в пояснениях Минразвития. И главное — стимулировать добровольную легализацию.

Легализация аренды жилья выгодна для переселенцев

По данным Налоговой службы, в 2024 году только 900 граждан задекларировали доходы от аренды на сумму 16 млн грн, что обеспечило менее 3 млн грн налоговых поступлений. Это указывает на масштаб уклонения и свидетельствует об отсутствии мотивации легализовать доходы.

Законопроект также предлагает защитить права внутренне перемещенных лиц. Они смогут арендовать жилье официально, а значит — получать государственную помощь, компенсации, регистрировать адрес проживания.

"Также эти изменения позволят упростить предоставление помощи государством для внутренне перемещенных лиц при аренде жилья", — подчеркнули в Минразвития.

