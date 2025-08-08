Видео
Главная Недвижимость Схемы пошатнутся — что ждет теневую аренду жилья в Украине

Схемы пошатнутся — что ждет теневую аренду жилья в Украине

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 20:08
Теневой рынок аренды жилья в Украине — как власть изменит правила
Мужчина и женщина с коробкой. Фото: Freepik

Более 90% жилищных арендных сделок в Украине заключаются неофициально. Эта цифра уже давно не шокирует специалистов, однако вызывает беспокойство у законодателей, которые стремятся вывести сектор из тени.

Есть одна основная и большая причина, почему так происходит — это достаточно высокая ставка налогообложения, пояснила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Читайте также:

По ее словам, сейчас арендодатель вынужден платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Итого — 23%, что является одной из самых высоких налоговых нагрузок среди видов пассивного дохода.

Последствия тенизации аренды жилья

На первый взгляд, неофициальная сделка кажется выгодной для обеих сторон. Но в критический момент оказывается: права арендатора не защищены, а арендодатель может столкнуться с серьезными юридическими рисками.

"Страдает и тот человек, который берет квартиру, поскольку его права не защищены, и тот, который предоставляет ее в аренду", — отметила Шуляк.

Отсутствие договора лишает арендатора права на компенсацию, регистрацию места жительства или получения государственной помощи, что особенно важно для ВПЛ.

Налоговая нагрузка изменится

В свою очередь Министерство развития общин и территорий готовит проект изменений в Налоговый кодекс. Его цель — не только снизить налоговую ставку, но и сделать процесс легализации простым, прозрачным и выгодным.

Сейчас идет обсуждение модели, которая позволит:

  • уменьшить налоговую ставку на доход от аренды;
  • освободить арендодателя от налогов в случае сдачи жилья переселенцам;
  • отменить обязательное представление деклараций в таких случаях;
  • упростить учет доходов для владельцев жилья.

Эти изменения призваны "создать понятную и удобную модель налогообложения", как указано в пояснениях Минразвития. И главное — стимулировать добровольную легализацию.

Легализация аренды жилья выгодна для переселенцев

По данным Налоговой службы, в 2024 году только 900 граждан задекларировали доходы от аренды на сумму 16 млн грн, что обеспечило менее 3 млн грн налоговых поступлений. Это указывает на масштаб уклонения и свидетельствует об отсутствии мотивации легализовать доходы.

Законопроект также предлагает защитить права внутренне перемещенных лиц. Они смогут арендовать жилье официально, а значит — получать государственную помощь, компенсации, регистрировать адрес проживания.

"Также эти изменения позволят упростить предоставление помощи государством для внутренне перемещенных лиц при аренде жилья", — подчеркнули в Минразвития.

Как сообщалось, иногда, несмотря на подписанный договор аренды, арендодатель может требовать от арендатора покинуть жилье. Это обычно происходит из-за определенных нарушений со стороны арендатора, что может иметь значительные правовые последствия.

Также мы рассказывали, что в Украине риелтор выступает посредником между покупателем и продавцом недвижимости, и, как правило, его услуги оплачивает одна из сторон или обе по предварительной договоренности. Однако, существуют случаи, когда платить риелтору не обязательно.

налоги недвижимость аренда договор законопроект
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
