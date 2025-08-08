Тіньовий ринок оренди житла в Україні — як влада змінить правила

Чоловік та жінка з коробкою. Фото: Freepik

Понад 90% житлових орендних угод в Україні укладаються неофіційно. Ця цифра вже давно не шокує фахівців, однак викликає занепокоєння у законодавців, які прагнуть вивести сектор з тіні.

Є одна основна та велика причина, чому так відбувається — це досить висока ставка оподаткування, пояснила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Реклама

Читайте також:

За її словами, зараз орендодавець змушений платити 18% ПДФО та 5% військового збору. Разом — 23%, що є одним із найвищих податкових навантажень серед видів пасивного доходу.

Наслідки тінізації оренди житла

На перший погляд, неофіційна угода здається вигідною для обох сторін. Але у критичний момент виявляється: права орендаря не захищені, а орендодавець може зіткнутись із серйозними юридичними ризиками.

"Страждає і та людина, яка бере квартиру, оскільки її права не захищені, і та, яка надає її в оренду", — наголосила Шуляк.

Відсутність договору позбавляє орендаря права на компенсацію, реєстрацію місця проживання або отримання державної допомоги, що особливо важливо для ВПО.

Податкове навантаження зміниться

Своєю чергою Міністерство розвитку громад та територій готує проєкт змін до Податкового кодексу. Його мета — не тільки знизити податкову ставку, а й зробити процес легалізації простим, прозорим та вигідним.

Наразі триває обговорення моделі, яка дозволить:

зменшити податкову ставку на дохід від оренди;

звільнити орендодавця від податків у разі здачі житла переселенцям;

скасувати обов’язкове подання декларацій у таких випадках;

спростити облік доходів для власників житла.

Ці зміни покликані "створити зрозумілу та зручну модель оподаткування", як зазначено у поясненнях Мінрозвитку. І головне — стимулювати добровільну легалізацію.

Легалізація оренди житла вигідна для переселенців

За даними Податкової служби, у 2024 році лише 900 громадян задекларували доходи від оренди на суму 16 млн грн, що забезпечило менш ніж 3 млн грн податкових надходжень. Це вказує на масштаб ухилення і свідчить про відсутність мотивації легалізувати доходи.

Законопроєкт також пропонує захистити права внутрішньо переміщених осіб. Вони зможуть орендувати житло офіційно, а отже – отримувати державну допомогу, компенсації, реєструвати адресу проживання.

"Також ці зміни дозволять спростити надання допомоги державою для внутрішньо переміщених осіб при оренді житла", — підкреслили у Мінрозвитку.

Як повідомлялось, іноді, попри підписаний договір оренди, орендодавець може вимагати від орендаря покинути житло. Це зазвичай відбувається через певні порушення з боку орендаря, що може мати значні правові наслідки.

Також ми розповідали, що в Україні рієлтор виступає посередником між покупцем і продавцем нерухомості, і, як правило, його послуги оплачує одна зі сторін або обидві за попередньою домовленістю. Однак, існують випадки, коли платити рієлтору не обов’язково.