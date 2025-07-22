Цены на квартиры в центре Львова — где найти выгодное жилье в июле 2025 года

Центр Львова. Фото: tvoemisto.tv

Львов — город, который очаровывает своей историей, культурой и уютом. Покупка квартиры в центре — это не только инвестиция в комфортную жизнь, но и уникальная возможность стать частью этого особого города. Летом рынок недвижимости Львова остается активным, несмотря на экономические вызовы.

По данным портала ЛУН, в июле 2025 года цены на жилье в центральных районах города выросли в среднем на 1-7% по сравнению с началом года.

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Цены на квартиры в Галицком районе Львова

Галицкий район — сердце исторического Львова, с площадью Рынок, Оперным театром и узкими улочками, привлекающими туристов и инвесторов. В июле 2025 года:

средняя цена 1 кв. м. в новостройках — 2 200-2 700 долл;

цены на вторичном рынке — 1 800-2 300 долл./кв. м;

квартиры в австрийских домах с ремонтом — от 140 000 долл.

Покупатели ищут здесь прежде всего компактные "двушки" площадью до 60 кв. м или квартиры под бизнес (аренда для туристов, офисы).

Самое дешевое жилье в центральной части

Несмотря на общую дороговизну, относительно доступные варианты еще встречаются:

В части Замарстыновской, вблизи границ Галицкого и Шевченковского районов, можно найти вторичное жилье по 1 300-1 600 долл./кв. м. Квартиры в состоянии под ремонт — от 70 000 долл. за 2-комнатную. Старые малометражки — от 55 000 долл.

Такие объекты часто требуют серьезных вложений, но подходят тем, кто готов инвестировать в ремонт.

Цены на квартиры на вторичном рынке Львова. Графика: ЛУН

Цены на новостройки в центре Львова

В центре Львова новостроек не так много — часть из них это реконструкции старых зданий или клубные дома на 10-20 квартир. В июле 2025 года стоимость в таких проектах составляет:

ЖК на Коперника, Князя Романа, Дорошенко — от 2 500 долл./кв. м;

премиум-сегмент с панорамами на Ратушу — от 3 000 долл./кв. м;

жилье на этапе котлована — почти не доступно в центре.

Большинство предложений — это квартиры площадью от 50 кв. м, с подземным паркингом и дизайнерскими решениями в подъездах.

Цены на квартиры на первичном рынке Львова. Графика: ЛУН

Стоит ли инвестировать в центр Львова

Специалисты предупреждают: покупка жилья в центре Львова — это уже не просто жилищная потребность, а инвестиция в статус и стабильность.

"Премиальная недвижимость в центре Львова не теряла стоимости даже во время военной турбулентности. И сейчас она дорожает активнее массового сегмента. Инвесторы это видят", — объясняет эксперт по недвижимости Ирина Яремко в комментарии "Першому Західному".

Аналитики советуют обращать внимание на состояние фасада, коммуникаций, а также техническую возможность установки индивидуального отопления — что особенно важно для львовских камениц.

Какие факторы влияют на цены в центре Львова

Среди ключевых причин роста:

Ограниченное количество объектов — центр не расширяется физически. Спрос со стороны релокантов и айтишников. Туризм и аренда на короткий срок. Историческая и архитектурная ценность домов.

Как сообщалось, во втором квартале 2025 года украинский рынок жилья заметно оживился: средняя стоимость квартир выросла почти во всех регионах, включая прифронтовые города. Интересно, что несмотря на рост цен, доступность жилья во многих городах улучшилась, создавая парадоксальную ситуацию, когда покупать недвижимость стало легче.

Также мы рассказывали, что Ужгород — один из самых привлекательных городов для покупки жилья в Украине, где на первичном рынке недвижимости наблюдается стабильный рост цен. Этот рост обусловлен внутренней миграцией, высоким спросом на безопасные регионы и инфляционными процессами. В результате, Ужгород входит в тройку лидеров в Украине по стоимости первичного жилья, уступая лишь Киеву и Львову.