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Головна Нерухомість Сягнули нової межі — як зросли ціни на квартири у центрі Львова

Сягнули нової межі — як зросли ціни на квартири у центрі Львова

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 08:15
Ціни на квартири в центрі Львова — де знайти вигідне житло у липні 2025 року
Центр Львова. Фото: tvoemisto.tv

Львів — місто, що зачаровує своєю історією, культурою та затишком. Купівля квартири в центрі — це не лише інвестиція в комфортне життя, а й унікальна можливість стати частиною цього особливого міста. Влітку ринок нерухомості Львова залишається активним, попри економічні виклики.

За даними порталу ЛУН, у липні 2025 року ціни на житло у центральних районах міста зросли в середньому на 1-7% порівняно з початком року.

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Ціни на квартири у Галицькому районі Львова

Галицький район — серце історичного Львова, з площею Ринок, Оперним театром і вузькими вуличками, що приваблюють туристів та інвесторів. У липні 2025 року:

  • середня ціна 1 кв. м. у новобудовах — 2 200-2 700 дол.;
  • ціни на вторинному ринку — 1 800-2 300 дол./кв. м;
  • квартири в австрійських будинках з ремонтом — від 140 000 дол.

Покупці шукають тут насамперед компактні "двушки" площею до 60 кв. м або квартири під бізнес (оренда для туристів, офіси).

Найдешевше житло в центральній частині

Попри загальну дорожнечу, відносно доступні варіанти ще трапляються:

  1. У частині Замарстинівської, поблизу меж Галицького та Шевченківського районів, можна знайти вторинне житло по 1 300-1 600 дол./кв. м.
  2. Квартири у стані під ремонт — від 70 000 дол. за 2-кімнатну.
  3. Старі малометражки — від 55 000 дол.

Такі об’єкти часто потребують серйозних вкладень, але підходять тим, хто готовий інвестувати в ремонт.

 

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Ціни на квартири на вторинному ринку Львова. Графіка: ЛУН

Ціни на новобудови в центрі Львова

У центрі Львова новобудов не так багато — частина з них це реконструкції старих споруд або клубні будинки на 10-20 квартир. У липні 2025 року вартість у таких проєктах становить:

  • ЖК на Коперника, Князя Романа, Дорошенка — від 2 500 дол./кв. м;
  • преміум-сегмент із панорамами на Ратушу — від 3 000 дол./кв. м;
  • житло на етапі котловану — майже не доступне в центрі.

Більшість пропозицій — це квартири площею від 50 кв. м, з підземним паркінгом і дизайнерськими рішеннями в під’їздах.

 

Сягнули нової межі — як зросли ціни на квартири у центрі Львова - фото 2
Ціни на квартири на первинному ринку Львова. Графіка: ЛУН

Чи варто інвестувати в центр Львова

Фахівці попереджають: покупка житла в центрі Львова — це вже не просто житлова потреба, а інвестиція у статус і стабільність.

"Преміальна нерухомість у центрі Львова не втрачала вартості навіть під час воєнної турбулентності. І зараз вона дорожчає активніше за масовий сегмент. Інвестори це бачать", — пояснює експерт із нерухомості Ірина Яремко у коментарі "Першому Західному".

Аналітики радять звертати увагу на стан фасаду, комунікацій, а також технічну можливість встановлення індивідуального опалення — що особливо важливо для львівських кам’яниць.

Які фактори впливають на ціни в центрі Львова

Серед ключових причин зростання:

  1. Обмежена кількість об'єктів — центр не розширюється фізично.
  2. Попит з боку релокантів і айтішників.
  3. Туризм і оренда на короткий строк.
  4. Історична і архітектурна цінність будинків.

Як повідомлялось, у другому кварталі 2025 року український ринок житла помітно пожвавився: середня вартість квартир зросла майже в усіх регіонах, включно із прифронтовими містами. Цікаво, що попри зростання цін, доступність житла в багатьох містах покращилася, створюючи парадоксальну ситуацію, коли купувати нерухомість стало легше.

Також ми розповідали, що Ужгород — одне з найпривабливіших міст для купівлі житла в Україні, де на первинному ринку нерухомості спостерігається стабільне зростання цін. Це зростання зумовлене внутрішньою міграцією, високим попитом на безпечні регіони та інфляційними процесами. В результаті, Ужгород входить до трійки лідерів в Україні за вартістю первинного житла, поступаючись лише Києву та Львову.

Львів нерухомість ціни на квартири купити квартиру квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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