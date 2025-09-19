Компенсация за разрушенное жилье для совладельцев — какие есть правила и трудности

Поврежденный в результате атаки РФ дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Компенсация за разрушенное жилье стала важным инструментом поддержки для украинцев, чьи дома пострадали из-за войны. Особенно актуален этот вопрос для совладельцев недвижимости, ведь процедура использования сертификатов в их случае имеет свои особенности.

По данным Юридического советника для ВПЛ, после назначения компенсации каждый совладелец получает отдельный персонифицированный сертификат.

Реклама

Читайте также:

"Каждый сертификат принадлежит конкретному человеку и может быть использован самостоятельно или вместе с другими по своему усмотрению", — объясняют юристы.

Это означает, что совладельцы имеют гибкие возможности:

использовать сертификаты отдельно для покупки собственного жилья;

объединить их для приобретения общей недвижимости;

даже совместить сертификаты с теми, кто был владельцем другого разрушенного объекта.

Важный момент — отсутствие требования "выписываться". Как отмечают юристы, в порядке использования сертификата нет обязанности сниматься с регистрации места жительства.

Объединение сертификатов для приобретения нового жилья

Механизм объединения сертификатов выглядит привлекательным для тех, кто хочет купить совместное жилье. Но он требует четкого соблюдения процедуры. Для заключения сделки все владельцы сертификатов должны одновременно обратиться к нотариусу.

Преимуществом является то, что сертификаты можно объединить не только между совладельцами одной квартиры, но и между разными семьями, если их объекты были разрушены. Это открывает больше возможностей для формирования нового жилого фонда.

Основные проблемы при использовании сертификатов

На практике совладельцы сталкиваются с рядом трудностей. Юристы описывают несколько типичных ситуаций:

Несинхронное бронирование средств

Средства по сертификату резервируются на 30 дней. Если один совладелец успел забронировать, а другой еще нет, возникает разрыв во времени. После окончания срока бронирования процесс приходится начинать заново.

Разные очереди на бронирование

"Одному владельцу сертификата со льготным правом средства бронируют сразу, другому приходится ждать электронной очереди", — объясняют юристы.

Это смещает момент заключения договора и создает риск потери выбранного жилья.

Барьер неприостановленной собственности

Чтобы использовать сертификат, нужно прекратить право собственности на разрушенный объект в целом. Подача совместного заявления от всех совладельцев или нескольких заявлений одновременно является обязательным условием. Проблема возникает тогда, когда кто-то не готов сразу отказаться от своей доли.

"Те, кто согласился прекратить право собственности заблаговременно, могут создать трудности себе в будущем", — предостерегают юристы.

Советы для совладельцев жилья

Специалисты Юридического советчика для ВПЛ рекомендуют заранее согласовать действия между совладельцами, чтобы избежать задержек и недоразумений. Самые важные советы:

договориться о сроках бронирования средств и совместных действиях;

определить, планирует ли каждый использовать сертификат индивидуально или в объединении;

быть готовыми одновременно подать заявления о прекращении права собственности;

учитывать, что процесс может затянуться из-за электронной очереди.

Система компенсации через сертификаты остается важным инструментом для восстановления жилья украинцев, разрушенного войной. Юристы отмечают, что каждый случай индивидуален и требует консультации с юристом.

"Главное — не спешить отказываться от права собственности, пока не понятны все возможные последствия", — заключают они.

Как сообщалось, программа "єВідновлення" расширяет свое действие, чтобы больше украинцев, которые потеряли жилье из-за российской агрессии, могли получить помощь. Отныне дистанционные обследования жилья будут проводиться не только на территориях активных боевых действий, но и на территориях, где боевые действия возможны.

Также мы рассказывали, что в результате российских атак на гражданскую инфраструктуру Украина столкнулась с проблемой скорой помощи людям, чьи дома разрушены. Несмотря на существование программы "єВідновлення" с 2023 года, громады часто сталкивались со сложными процедурами, которые значительно затягивали начало ремонтных работ.