Компенсація за зруйноване житло для співвласників — які є правила та труднощі

Компенсація за зруйноване житло стала важливим інструментом підтримки для українців, чиї домівки постраждали через війну. Особливо актуальним це питання є для співвласників нерухомості, адже процедура використання сертифікатів у їхньому випадку має свої особливості.

За даними Юридичного порадника для ВПО, після призначення компенсації кожен співвласник отримує окремий персоніфікований сертифікат.

"Кожен сертифікат належить конкретній людині і може бути використаний самостійно або разом з іншими на власний розсуд", — пояснюють юристи.

Це означає, що співвласники мають гнучкі можливості:

використати сертифікати окремо для купівлі власного житла;

об’єднати їх для придбання спільної нерухомості;

навіть поєднати сертифікати з тими, хто був власником іншого зруйнованого об’єкта.

Важливий момент — відсутність вимоги "виписуватися". Як зазначають юристи, у порядку використання сертифіката немає обов’язку зніматися з реєстрації місця проживання.

Об’єднання сертифікатів для придбання нового житла

Механізм об’єднання сертифікатів виглядає привабливим для тих, хто хоче купити спільне житло. Але він потребує чіткого дотримання процедури. Для укладення угоди всі власники сертифікатів мають одночасно звернутися до нотаріуса.

Перевагою є те, що сертифікати можна об’єднати не лише між співвласниками однієї квартири, а й між різними родинами, якщо їхні об’єкти були зруйновані. Це відкриває більше можливостей для формування нового житлового фонду.

Основні проблеми при використанні сертифікатів

На практиці співвласники стикаються з низкою труднощів. Правники описують кілька типових ситуацій:

Несинхронне бронювання коштів

Кошти за сертифікатом резервуються на 30 днів. Якщо один співвласник встиг забронювати, а інший ще ні, виникає розрив у часі. Після закінчення строку бронювання процес доводиться починати заново.

Різні черги на бронювання

"Одному власнику сертифіката з пільговим правом кошти бронюють одразу, іншому доводиться чекати електронної черги", — пояснюють юристи.

Це зміщує момент укладення договору та створює ризик втрати обраного житла.

Бар’єр неприпиненої власності

Щоб використати сертифікат, потрібно припинити право власності на зруйнований об’єкт у цілому. Подання спільної заяви від усіх співвласників або кількох заяв одночасно є обов’язковою умовою. Проблема виникає тоді, коли хтось не готовий одразу відмовитися від своєї частки.

"Ті, хто погодився припинити право власності завчасно, можуть створити труднощі собі у майбутньому", — застерігають правники.

Поради для співвласників житла

Фахівці Юридичного порадника для ВПО рекомендують заздалегідь узгодити дії між співвласниками, аби уникнути затримок і непорозумінь. Найважливіші поради:

домовитися про терміни бронювання коштів та спільні дії;

визначити, чи планує кожен використати сертифікат індивідуально чи в об’єднанні;

бути готовими одночасно подати заяви про припинення права власності;

враховувати, що процес може затягнутися через електронну чергу.

Система компенсації через сертифікати залишається важливим інструментом для відновлення житла українців, зруйнованого війною. Правники наголошують, що кожен випадок є індивідуальним і вимагає консультації з юристом.

"Головне — не поспішати відмовлятися від права власності, поки не зрозуміли всі можливі наслідки", — підсумовують вони.

Як повідомлялось, програма "єВідновлення" розширює свою дію, щоб більше українців, які втратили житло через російську агресію, могли отримати допомогу. Відтепер дистанційні обстеження житла проводитимуться не лише на територіях активних бойових дій, а й на територіях, де бойові дії є можливими.

Також ми розповідали, що внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру Україна зіштовхнулася з проблемою швидкої допомоги людям, чиї будинки зруйновано. Попри існування програми "єВідновлення" з 2023 року, громади часто стикалися зі складними процедурами, що значно затягували початок ремонтних робіт.