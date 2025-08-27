Компенсації за зруйноване житло — де ще запрацює єВідновлення

Пошкоджений після атаки будинок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Програма "єВідновлення" продовжує розширювати свої можливості для українців, які втратили житло через російську агресію. Якщо раніше дистанційні обстеження застосовувалися переважно на територіях активних бойових дій, то тепер уряд включив і так звані території можливих бойових дій.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, зараз до переліку територій можливих бойових дій входить 175 громад у різних областях України. Це райони, які межують із зоною активних бойових дій, тимчасово окуповані або розташовані поруч із кордоном з країною-агресором.

"Ще більша кількість українців, чиї домівки знищила російська агресія, матимуть доступ до компенсації та житлових сертифікатів єВідновлення", — зазначили у відомстві.

До оновленого переліку увійшли громади із дев’яти областей України:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Ці території розташовані поблизу зон активних бойових дій, межують із країною-агресором або перебувають під тимчасовою окупацією. Такий підхід дозволяє охопити регіони, де фізичне обстеження житла ускладнене через безпекові ризики.

Перелік громад доступний на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Як працює дистанційне обстеження

Дистанційне обстеження — це інноваційний механізм, який дозволяє фіксувати руйнування без виїзду комісії на місце. Це особливо важливо для регіонів, де тривають обстріли або доступ обмежений через окупацію.

Комісії, створені при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях, використовують сучасні технології для оцінки збитків:

Супутникові знімки — дозволяють отримати детальну картину стану будинку з висоти. Зйомки з БпЛА — забезпечують точні дані про пошкодження навіть у важкодоступних місцях. Фото та відео від власників — громадяни можуть надати власні матеріали, які відповідають вимогам: кольорові зображення, чіткість, наявність дати, часу та геолокації.

На основі зібраних даних комісія складає акт дистанційного обстеження, який вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Цей документ стає підставою для отримання житлового сертифіката, який можна використати для купівлі нового житла в безпечніших регіонах.

Компенсації у єВідновленні для постраждалих громадян

Для тих, хто хоче скористатися програмою, першим кроком є перевірка, чи входить їхня громада до оновленого переліку. Далі потрібно зібрати необхідні докази руйнувань — фото, відео чи інші матеріали, які відповідають вимогам.

Після цього слід звернутися до місцевої комісії або військової адміністрації, яка проведе дистанційне обстеження та оформить акт.

Житлові сертифікати дають змогу не лише відновити втрачене, а й обрати нове місце проживання, що є важливим для внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, уряд працює над додатковими програмами, зокрема для військовослужбовців, чиї сім’ї змушені були покинути домівки.

Як повідомлялось, для підтримки ВПО, які втратили житло, уряд України розширив програму "єВідновлення". Тепер переселенці можуть отримати компенсацію, навіть якщо їхнє житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.

Також ми розповідали, що в рамках програми "єВідновлення" держава надає українцям не лише компенсацію на ремонт, а й кошти на будівництво нового житла. У 2025 році стартував другий етап виплат — так званий другий транш — для тих, хто вже почав відбудову і підтвердив цільове використання першої частини допомоги. Це дозволяє завершити будівництво або значно пришвидшити процес.