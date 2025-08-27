Видео
єВідновлення — для кого из украинцев появились новые возможности

єВідновлення — для кого из украинцев появились новые возможности

Дата публикации 27 августа 2025 10:50
Компенсации за разрушенное жилье — где еще заработает єВідновлення
Поврежденный после атаки дом. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Программа "єВідновлення" продолжает расширять свои возможности для украинцев, которые потеряли жилье из-за российской агрессии. Если раньше дистанционные обследования применялись преимущественно на территориях активных боевых действий, то теперь правительство включило и так называемые территории возможных боевых действий.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, сейчас в перечень территорий возможных боевых действий входит 175 общин в разных областях Украины. Это районы, граничащие с зоной активных боевых действий, временно оккупированные или расположенные рядом с границей со страной-агрессором.

Читайте также:

"Еще большее количество украинцев, чьи дома уничтожила российская агрессия, будут иметь доступ к компенсации и жилищным сертификатам єВідновлення", — отметили в ведомстве.

В обновленный перечень вошли общины из девяти областей Украины:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

Эти территории расположены вблизи зон активных боевых действий, граничат со страной-агрессором или находятся под временной оккупацией. Такой подход позволяет охватить регионы, где физическое обследование жилья затруднено из-за рисков безопасности.

Перечень общин доступен на официальном сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Как работает дистанционное обследование

Дистанционное обследование — это инновационный механизм, который позволяет фиксировать разрушения без выезда комиссии на место. Это особенно важно для регионов, где продолжаются обстрелы или доступ ограничен из-за оккупации.

Комиссии, созданные при органах местного самоуправления или военных администрациях, используют современные технологии для оценки ущерба:

  1. Спутниковые снимки — позволяют получить детальную картину состояния дома с высоты.
  2. Съемки с БпЛА — обеспечивают точные данные о повреждениях даже в труднодоступных местах.
  3. Фото и видео от владельцев — граждане могут предоставить собственные материалы, которые соответствуют требованиям: цветные изображения, четкость, наличие даты, времени и геолокации.

На основе собранных данных комиссия составляет акт дистанционного обследования, который вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Этот документ становится основанием для получения жилищного сертификата, который можно использовать для покупки нового жилья в более безопасных регионах.

Компенсации в єВідновлення для пострадавших граждан

Для тех, кто хочет воспользоваться программой, первым шагом является проверка, входит ли их община в обновленный перечень. Далее нужно собрать необходимые доказательства разрушений — фото, видео или другие материалы, которые соответствуют требованиям.

После этого следует обратиться в местную комиссию или военную администрацию, которая проведет дистанционное обследование и оформит акт.

Жилищные сертификаты позволяют не только восстановить утраченное, но и выбрать новое место жительства, что является важным для внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, правительство работает над дополнительными программами, в частности для военнослужащих, чьи семьи вынуждены были покинуть дома.

Как сообщалось, для поддержки ВПЛ, которые потеряли жилье, правительство Украины расширило программу "єВідновлення". Теперь переселенцы могут получить компенсацию, даже если их жилье находится на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

Также мы рассказывали, что в рамках программы "єВідновлення" государство предоставляет украинцам не только компенсацию на ремонт, но и средства на строительство нового жилья. В 2025 году стартовал второй этап выплат — так называемый второй транш — для тех, кто уже начал восстановление и подтвердил целевое использование первой части помощи. Это позволяет завершить строительство или значительно ускорить процесс.

недвижимость обстрелы компенсация єВідновлення госпомощь
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
