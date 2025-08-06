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Дома после обстрелов — как изменили систему восстановления жилья

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 15:10
Новый механизм для ускорения восстановления жилья после обстрелов — что изменится
Последствия атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

После очередных российских атак по гражданской инфраструктуре Украина снова встала перед болезненным вопросом — как оперативно помочь людям, чьи дома разрушены. И хотя программа "єВідновлення" действует с 2023 года, в реальности многие общины наталкивались на сложные процедуры, которые затягивали запуск работ на месяцы.

В начале августа правительство одобрило новую модель, которая должна ускорить восстановление многоэтажек и общежитий, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий. Речь идет о существенном упрощении бюрократических процедур и возможности действовать параллельно, а не поэтапно, как раньше.

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До изменений громады должны были проходить полную бюрократическую очередь: обследование, проект, экспертизу, подписание договоров — все строго по цепочке. Даже с имеющимся финансированием начать строительные работы было невозможно.

Теперь разрешается:

  • начинать работы еще до завершения экспертизы, при условии наличия проектных решений;
  • выполнять этапы параллельно, а не ждать каждый отдельно;
  • фиксировать все в электронной системе, что обеспечивает прозрачность и контроль.

"Мы наконец движемся от "вечного обсуждения" к конкретике. Люди должны видеть, что что-то происходит не через годы, а в ближайшее время", — отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

еВосстановление получит новое дыхание

Ключевое изменение — в скорости подачи документов и проверки ущерба. Если раньше на фиксацию повреждений уходили недели, теперь процесс можно будет пройти значительно оперативнее.

Сокращение бумажных процедур означает, что заявки через платформу "єВідновлення" смогут рассматривать раньше, а компенсации будут поступать быстрее.

Это касается как тех, кто ждет ремонта, так и тех, кому пришлось арендовать жилье из-за полного уничтожения помещения. По новому порядку предусмотрена адресная помощь из местных бюджетов — для компенсации расходов на временное жилье.

Общины сами будут решать судьбу новой модели

Механизм не является обязательным для внедрения. Каждая община сама решает, присоединяться ли к новой системе. Это важно для регионов, где уже работают отлаженные процедуры или есть другие источники финансирования.

"Мы не заставляем никого. Но те, кто действительно хочет помочь своим жителям — получают для этого более простой и эффективный инструмент", — подчеркнул Кулеба.

Как изменения повлияют на жителей пострадавших домов

Прежде всего, растет прогнозируемость: если раньше жители не могли понять, когда начнется ремонт, то теперь дедлайны будут видны в электронной системе. Кроме того, прозрачность процесса должна уменьшить случаи злоупотреблений или затягиваний.

Ожидается, что до конца 2025 года по новому алгоритму удастся восстановить более 1 000 объектов, преимущественно в прифронтовых регионах.

Как сообщалось, в ночь на 5 августа российские войска нанесли самый массированный удар по городу Лозовая на Харьковщине за все время войны. Эта атака привела к значительным разрушениям жилых домов, а также к жертвам среди мирного населения: есть погибшие и раненые.

В свою очередь президент Владимир Зеленский предоставил миру доказательства целенаправленных атак российских оккупантов на мирное население Украины. В связи с этим, он вновь обратился к международному сообществу с призывом к немедленным и решительным действиям.

недвижимость обстрелы жилье компенсация дом єВідновлення
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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