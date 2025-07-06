На каком расстоянии можно строить сарай от границы участка в 2025 — нормы и штрафы

Сарай на земельном участке. Фото: Freepik

Куда поставить сарай, чтобы не было жалоб от соседей и штрафов от контролирующих органов? Этот вопрос и дальше волнует владельцев частных участков, особенно в селах, где хозяйственные постройки нужны чуть ли не в каждом дворе. В 2025 году правила не слишком изменились, но есть важные нюансы, которые следует учитывать.

Современные строительные нормы в Украине, в частности ГСН Б.2.2-12: 2019 "Планировка и застройка территорий", не содержат отдельного пункта о расстоянии именно от сарая до границы участка. Но есть другие ориентиры, которые регулируют похожие ситуации, объясняет юрист Ирина Гончаренко в комментарии "24 Каналу".

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"Если говорим о застройке в кварталах со сложившейся жилой структурой, минимальное расстояние от наиболее выступающей части стены до границы соседнего участка должно быть не менее одного метра", — говорит эксперт.

Это правило действует независимо от типа сооружения — речь идет об обеспечении доступа к зданию для ремонта и осмотра. Также важно, чтобы вода с крыши не стекала на соседнюю территорию. Владелец обязан спроектировать систему водоотвода, которая не нарушает интересы соседей.

Для новых дачных или усадебных застроек минимальное расстояние до границы должно быть не менее 3 метров.

Когда можно строить сарай вплотную к границе

Несмотря на общие нормы, существует исключение: согласно тем же ГСН, хозяйственные постройки разрешается блокировать с хозпостройками на соседнем участке — то есть размещать стену к стене. Но только по взаимному согласию владельцев обоих участков. В таком случае рекомендуется зафиксировать это письменно, чтобы избежать конфликтов в будущем.

"Определяющее значение имеет степень огнестойкости сооружения. Например, между зданиями с низким уровнем огнестойкости должно быть не менее 10-15 метров. Если стены сделаны из огнеупорных материалов, то это расстояние может сокращаться до 6 метров", — напоминает Гончаренко.

Что говорят нормы о сараях для животных

Еще один важный аспект — назначение сарая. Если речь идет об обычной кладовке для инструментов, действуют общие строительные расстояния. Но если сооружение предназначено для животных, все значительно жестче. Причина — санитарные и противопожарные требования.

Санитарные нормы четко определяют минимальные дистанции:

сарай с одним или двумя блоками для скота — не менее 15 м от жилых домов;

до 8 блоков — не менее 25 м;

от 8 до 30 блоков — не менее 50 м;

более 30 блоков — разрешено только за пределами жилой застройки.

Уличную уборную, которая часто возводится рядом с сараем, также следует располагать на расстоянии не менее 15 метров от дома и не менее 20 метров от колодца или другого источника воды.

Кто будет проверять расстояния и что грозит в случае нарушения

На практике проверки осуществляют органы местного самоуправления или инспекторы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ), по жалобе соседей или в ходе плановых мероприятий. Если во время проверки обнаружат нарушения владелец может быть обязан демонтировать сооружение. А в случае причинения вреда (например, подтопления или возгорания) — уплатить компенсацию.

Что нужно учесть до начала строительства

Назначение здания — для животных или хранения инвентаря. Материалы — огнестойкость конструкций прямо влияет на допустимое расстояние. Водоотвод — важно, чтобы дождевая вода не попадала на соседний участок. Разрешения — небольшие сараи (до 40 кв. м) можно возводить без разрешительных документов, но все равно нужно соблюдать нормы.

Что еще стоит знать украинцам

Возведение любых сооружений на приусадебном участке, от самой маленькой беседки до жилого дома, требует не только практического подхода, но и строгого соблюдения украинского законодательства. Одни объекты можно строить свободно, тогда как для других нужно обязательно получить соответствующие разрешительные документы, чтобы избежать проблем с законом.

Также мы рассказывали, что отступы между забором и домом остаются в центре внимания, ведь увеличение частных застроек часто приводит к соседским спорам из-за нарушения ГСН. Даже несмотря на упрощение некоторых строительных процедур, игнорирование этих требований на этапе проектирования может обернуться значительными финансовыми потерями и нервным напряжением.