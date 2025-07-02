Скільки метрів має бути між будинком і парканом в Україні у 2025 році

Паркан між будинками. Фото: Freepik

У 2025 році питання дотримання відстані між парканом і будинком знову стало актуальним — не лише через зростання кількості приватних забудов, а й через конфлікти між сусідами, які часто виникають саме через порушення державних будівельних норм (ДБН). Попри спрощення деяких процедур, одна помилка на етапі проєктування може коштувати дорого — як у грошах, так і в нервах.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні норми щодо відстаней між будинком і парканом в Україні у 2025 році.

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Які документи визначають, скільки метрів має бути до паркану

Починаючи з 1 жовтня 2019 року, основним документом, що регулює ці питання, є ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій". Також діє ДБН Б.2.2-5:2011, у якому вказано вимоги до благоустрою ділянок. Вони містять конкретні норми розміщення будинків і споруд щодо меж ділянок, сусідніх об'єктів і вулиць.

Звертати увагу слід також на:

місцеві правила забудови, які можуть деталізувати загальнодержавні норми;

інструкцію про технічну інвентаризацію, яка визначає, що є самочинним будівництвом, а що — ні;

законодавство про місцеве самоврядування та містобудівну діяльність.

Головні норми: що кажуть правила у 2025 році

Найголовніший показник, який потрібно пам’ятати: відстань між житловим будинком і парканом має становити не менше 3 метрів. І це — не побажання, а норма, закріплена в ДБН. Ігнорування цього правила — прямий шлях до суду або навіть до зобов’язання знести будівлю.

Що ще важливо знати:

Висота паркану між сусідніми ділянками — не більше 2 метрів. Висота паркану з боку вулиці — не більше 2,5 метра. Паркан не може заходити за межу ділянки або виходити за так звану червону лінію. Заборонено будівництво, яке затінює сусідську ділянку чи перешкоджає її використанню.

Ці правила мають на меті зберегти належну інсоляцію (освітленість), вентиляцію і комфортне проживання сусідів.

Яка мінімальна відстань до інших об’єктів на ділянці

Окрім вимог щодо самого паркану, слід дотримуватися й інших будівельних відстаней:

до господарських будівель для утримання птиці чи худоби — не менше 15 метрів до сусіднього житлового будинку;

до вбиральні або компостної ями — не менше 15 м до колодязя або свердловини, щонайменше 1 м до межі сусідньої ділянки;

до дерев — від 1 до 4 метрів, залежно від виду дерева (наприклад, великі дерева повинні бути не ближче 4 м до межі).

Ці обмеження існують не просто так — вони запобігають поширенню неприємних запахів, затіненню та іншим типам дискомфорту.

Що буде, якщо порушити норми — відповідальність

Якщо будівництво здійснене з порушенням нормативної відстані, сусіди можуть звернутися до суду. І практика така, що суди часто стають на бік позивачів, зобов’язуючи порушника:

усунути порушення;

знести частину або всю будівлю;

компенсувати завдані збитки.

Більше того, якщо відстані порушені суттєво, такий будинок може бути визнаний самочинним будівництвом, що ускладнює або навіть унеможливлює його введення в експлуатацію, оформлення права власності, дарування, продаж чи спадкування.

Добросусідство — більше, ніж правило

Законодавство прямо вимагає враховувати інтереси сусідів. Навіть якщо дотримані всі метричні норми, власник ділянки має обирати способи використання землі, що не створюють незручностей сусідам: від шуму й пилу до неприємного запаху чи затінення.

У випадках, коли сторони не можуть дійти згоди, спір може бути вирішений тільки через суд, де має значення факт шкоди або перешкод у використанні сусідської землі.

Чи можна щось будувати ближче, ніж 3 метри

Існують винятки, коли будівництво на меншій відстані можливе. Наприклад:

за наявності письмової згоди сусідів, оформленої належним чином;

якщо це передбачено місцевими містобудівними умовами або детальним планом території.

Однак і в таких випадках потрібно подбати про юридичну чистоту рішень: складати письмові угоди, зберігати копії та звертатися за фаховими консультаціями.

Поради майбутнім забудовникам

Перед початком будівництва вивчіть:

Кадастровий план та межі ділянки. Місцеві правила забудови, які можуть деталізувати або уточнювати загальні норми. Власний проєкт будинку — його варто узгодити з фахівцями, аби уникнути проблем надалі.

Також не забудьте отримати містобудівні умови, якщо це потрібно, і зареєструвати повідомлення про початок будівництва. А головне — ніколи не будуйте без детального аналізу норм: навіть одна помилка може обернутися роками судових тяжб.

Що ще варто знати українцям

Будівництво в українських селах стає все більш популярним, оскільки багато хто переїжджає туди або інвестує в сільську нерухомість. Однак, варто пам'ятати, що кількість поверхів будинку в сільській місцевості суворо регулюється законодавством.

Також ми повідомляли, що законодавством визначено три основні типи житлових споруд: житлові будинки, садові та дачні будинки. Хоча на перший погляд їхні відмінності можуть здаватися незначними, саме вони критично впливають на можливості реєстрації місця проживання, будівництва та навіть продажу землі іноземцям.