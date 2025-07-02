Сколько метров должно быть между домом и забором в Украине в 2025 году

Забор между домами. Фото: Freepik

В 2025 году вопрос соблюдения расстояния между забором и домом снова стал актуальным — не только из-за роста количества частных застроек, но и из-за конфликтов между соседями, которые часто возникают именно из-за нарушения государственных строительных норм (ГСН). Несмотря на упрощение некоторых процедур, одна ошибка на этапе проектирования может стоить дорого — как в деньгах, так и в нервах.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных нормах по расстояниям между домом и забором в Украине в 2025 году.

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Какие документы определяют, сколько метров должно быть до забора

Начиная с 1 октября 2019 года, основным документом, регулирующим эти вопросы, является ДБН Б.2.2-12:2019 "Планировка и застройка территорий". Также действует ДБН Б.2.2-5:2011, в котором указаны требования к благоустройству участков. Они содержат конкретные нормы размещения домов и сооружений относительно границ участков, соседних объектов и улиц.

Обращать внимание следует также на:

местные правила застройки, которые могут детализировать общегосударственные нормы;

инструкцию о технической инвентаризации, которая определяет, что является самовольным строительством, а что — нет;

законодательство о местном самоуправлении и градостроительной деятельности.

Главные нормы: что говорят правила в 2025 году

Самый главный показатель, который нужно помнить: расстояние между жилым домом и забором должно составлять не менее 3 метров. И это — не пожелание, а норма, закрепленная в ГСН. Игнорирование этого правила — прямой путь к суду или даже к обязательству снести здание.

Что еще важно знать:

Высота забора между соседними участками — не более 2 метров. Высота забора со стороны улицы — не более 2,5 метра. Забор не может заходить за границу участка или выходить за так называемую красную линию. Запрещено строительство, которое затеняет соседский участок или препятствует его использованию.

Эти правила имеют целью сохранить надлежащую инсоляцию (освещенность), вентиляцию и комфортное проживание соседей.

Какое минимальное расстояние до других объектов на участке

Кроме требований к самому забору, следует соблюдать и другие строительные расстояния:

до хозяйственных построек для содержания птицы или скота — не менее 15 метров до соседнего жилого дома;

до уборной или компостной ямы — не менее 15 м до колодца или скважины, не менее 1 м до границы соседнего участка;

к деревьям — от 1 до 4 метров, в зависимости от вида дерева (например, большие деревья должны быть не ближе 4 м до границы).

Эти ограничения существуют не просто так — они предотвращают распространение неприятных запахов, затенение и другие типы дискомфорта.

Что будет, если нарушить нормы — ответственность

Если строительство осуществлено с нарушением нормативного расстояния, соседи могут обратиться в суд. И практика такова, что суды часто становятся на сторону истцов, обязывая нарушителя:

устранить нарушение;

снести часть или все здание;

компенсировать нанесенный ущерб.

Более того, если расстояния нарушены существенно, такой дом может быть признан самовольным строительством, что затрудняет или даже делает невозможным его введение в эксплуатацию, оформление права собственности, дарение, продажу или наследование.

Добрососедство — больше, чем правило

Законодательство прямо требует учитывать интересы соседей. Даже если соблюдены все метрические нормы, владелец участка должен выбирать способы использования земли, которые не создают неудобств соседям: от шума и пыли до неприятного запаха или затенения.

В случаях, когда стороны не могут прийти к согласию, спор может быть решен только через суд, где имеет значение факт вреда или препятствий в использовании соседской земли.

Можно ли что-то строить ближе, чем 3 метра

Существуют исключения, когда строительство на меньшем расстоянии возможно. Например:

при наличии письменного согласия соседей, оформленного надлежащим образом;

если это предусмотрено местными градостроительными условиями или детальным планом территории.

Однако и в таких случаях нужно позаботиться о юридической чистоте решений: составлять письменные соглашения, хранить копии и обращаться за профессиональными консультациями.

Советы будущим застройщикам

Перед началом строительства изучите:

Кадастровый план и границы участка. Местные правила застройки, которые могут детализировать или уточнять общие нормы. Собственный проект дома — его стоит согласовать со специалистами, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Также не забудьте получить градостроительные условия, если это нужно, и зарегистрировать уведомление о начале строительства. А главное — никогда не стройте без детального анализа норм: даже одна ошибка может обернуться годами судебных тяжб.

Что еще стоит знать украинцам

Строительство в украинских селах становится все более популярным, поскольку многие переезжают туда или инвестируют в сельскую недвижимость. Однако, стоит помнить, что количество этажей дома в сельской местности строго регулируется законодательством.

Также мы сообщали, что законодательством определены три основных типа жилых сооружений: жилые дома, садовые и дачные дома. Хотя на первый взгляд их различия могут казаться незначительными, именно они критически влияют на возможности регистрации места жительства, строительства и даже продажи земли иностранцам.