На якій відстані можна будувати сарай від межі ділянки у 2025 році — норми та штрафи

Сарай на земельній ділянці. Фото: Freepik

Куди поставити сарай, щоб не було скарг від сусідів і штрафів від контролюючих органів? Це питання й далі хвилює власників приватних ділянок, особливо в селах, де господарські будівлі потрібні ледь не на кожному подвір’ї. У 2025 році правила не надто змінились, але є важливі нюанси, які слід враховувати.

Сучасні будівельні норми в Україні, зокрема ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", не містять окремого пункту про відстань саме від сараю до межі ділянки. Але є інші орієнтири, які регулюють схожі ситуації, пояснює юристка Ірина Гончаренко у коментарі "24 Каналу".

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"Якщо говоримо про забудову в кварталах зі сформованою житловою структурою, мінімальна відстань від найбільш виступаючої частини стіни до межі сусідньої ділянки має бути щонайменше один метр", — каже експертка.

Це правило діє незалежно від типу споруди — йдеться про забезпечення доступу до будівлі для ремонту та огляду. Також важливо, щоб вода з даху не стікала на сусідню територію. Власник зобов’язаний спроєктувати систему водовідведення, яка не порушує інтересів сусідів.

Для нових дачних або садибних забудов мінімальна відстань до межі має бути не менше 3 метрів.

Коли можна будувати сарай впритул до межі

Попри загальні норми, існує виняток: згідно з тим самим ДБН, господарські будівлі дозволяється блокувати з госпбудівлями на сусідній ділянці — тобто розміщувати стіну до стіни. Але тільки за взаємною згодою власників обох ділянок. У такому разі рекомендується зафіксувати це письмово, щоб уникнути конфліктів у майбутньому.

"Визначальне значення має ступінь вогнестійкості споруди. Наприклад, між будівлями з низьким рівнем вогнестійкості має бути не менше 10-15 метрів. Якщо стіни зроблені з вогнетривких матеріалів, то ця відстань може скорочуватись до 6 метрів", — нагадує Гончаренко.

Що кажуть норми про сараї для тварин

Ще один важливий аспект — призначення сараю. Якщо йдеться про звичайну кладовку для інструментів, діють загальні будівельні відстані. Але якщо споруда призначена для тварин, усе значно жорсткіше. Причина – санітарні та протипожежні вимоги.

Санітарні норми чітко визначають мінімальні дистанції:

сарай з одним або двома блоками для худоби — не менше 15 м від житлових будинків;

до 8 блоків — не менше 25 м;

від 8 до 30 блоків — не менше 50 м;

понад 30 блоків — дозволено лише за межами житлової забудови.

Вуличну вбиральню, яка часто зводиться поруч із сараєм, також слід розташовувати на відстані не менше 15 метрів від будинку і щонайменше 20 метрів від колодязя чи іншого джерела води.

Хто перевірятиме відстані і що загрожує у разі порушення

На практиці перевірки здійснюють органи місцевого самоврядування або інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ), за скаргою сусідів або під час планових заходів. Якщо під час перевірки виявлять порушення, власника можуть зобов’язати демонтувати споруду. А у разі спричинення шкоди (наприклад, підтоплення або займання) – сплатити компенсацію.

Що потрібно врахувати до початку будівництва

Призначення будівлі — для тварин чи зберігання інвентарю. Матеріали — вогнестійкість конструкцій прямо впливає на допустиму відстань. Водовідведення — важливе, щоб дощова вода не потрапляла на сусідню ділянку. Дозволи — невеликі сараї (до 40 кв. м) можна зводити без дозвільних документів, але все одно потрібно дотримуватись норм.

Що ще варто знати українцям

Зведення будь-яких споруд на присадибній ділянці, від найменшої альтанки до житлового будинку, вимагає не тільки практичного підходу, а й суворого дотримання українського законодавства. Одні об'єкти можна будувати вільно, тоді як для інших потрібно обов'язково отримати відповідні дозвільні документи, аби уникнути проблем із законом.

Також ми розповідали, що відступи між парканом і будинком залишаються в центрі уваги, адже збільшення приватних забудов часто призводить до сусідських суперечок через порушення ДБН. Навіть попри спрощення деяких будівельних процедур, ігнорування цих вимог на етапі проєктування може обернутися значними фінансовими втратами та нервовим напруженням.