Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Роскошный интерьер — каких вещей избегать, чтобы все не испортить

Роскошный интерьер — каких вещей избегать, чтобы все не испортить

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 15:10
Трендовый дизайн — три вещи, которые удешевят интерьер даже в роскошном доме
Комната со стильным интерьером. Фото: Freepik

Даже самый дорогой интерьер можно испортить мелочами, которые кажутся несущественными. В результате пространство теряет ощущение стиля и гармонии, а вся работа дизайнеров и затраты на качественные материалы сводятся на нет.

Как объясняет дизайнер Виктория Дворжанская, есть определенные детали, которые "убивают" дорогой вид жилья и делают его визуально дешевле.

Реклама
Читайте также:

Мелкая техника в интерьере

Бытовая техника помогает в повседневной жизни, однако если она всегда на виду, то становится настоящим "шумом" для глаз. Утюг, фен, стайлер, миксер или даже робот-пылесос, которые стоят посреди комнаты, сразу уменьшают впечатление от дорогого пространства.

"Вся мелкая техника, которой сегодня переполнены наши дома, должна иметь свое место и быть скрытой от глаз", — объясняет Дворжанская.

Важную роль играют и провода или удлинители — они создают хаос и указывают на непродуманную организацию.

 

Роскошный интерьер — каких вещей избегать, чтобы все не испортить - фото 1
Бытовая техника в доме. Фото: viktoria_dvor/Instagram

 

Решение простое — предусмотреть места для хранения всей техники. Нишевые шкафы, скрытые полочки или мебель с дополнительными отделениями позволят оставить пространство чистым и стильным.

Визуальный шум в пространстве

Любой интерьер состоит не только из крупных вещей, но и из мелких деталей, которые создают атмосферу. Однако, когда таких предметов слишком много, появляется так называемый визуальный шум. Это десятки сувениров, фигурки, мелкий декор, который не объединен в композицию.

"Приятные мелочи создают особый вайб и могут быть уместными во многих стилях. Но в виллах за миллионы чувствуется нарядность, спокойствие и наслаждение для глаз. Поэтому я всегда советую компоновать в композиции и прятать за стеклом все, что мерцает и собирает пыль", — отмечает дизайнер.

 

Роскошный интерьер — каких вещей избегать, чтобы все не испортить - фото 2
Детские рисунки на стенах. Фото: viktoria_dvor/Instagram

 

Чтобы пространство выглядело дороже, стоит научиться работать с декором. Создавать небольшие композиции, группировать предметы и избегать хаотичного расположения. Идеальный вариант — стеклянные витрины или закрытые полки, где будет храниться то, что быстро покрывается пылью.

Имитация натуральных материалов

Один из самых заметных факторов, который удешевляет пространство, — использование материалов, имитирующих натуральные. Ламинат вместо дерева, ДСП вместо массива, дешевые принты вместо камня или текстиля сразу разрушают ощущение стоимости интерьера.

"Или имитируй так, чтобы не было заметно, или будь готов к удешевлению результата", — объясняет Дворжанская.

 

Роскошный интерьер — каких вещей избегать, чтобы все не испортить - фото 3
Настенная плитка. Фото: viktoria_dvor/Instagram

 

Использование натуральных материалов всегда выглядит дороже, даже если их применить точечно. Например, заменить пластиковые ручки на металлические, использовать настоящий камень в зоне кухни или же деревянные детали в интерьере. Если же бюджет ограничен, важно выбирать имитации максимально качественные, которые сложно отличить на первый взгляд.

Как рассказали Новини.LIVE специалисты, выполнение дизайнерского ремонта обойдется минимум в 16-17 тысяч гривен за квадратный метр. Однако стоимость может значительно возрасти.

"В зависимости от сложности дизайнерского замысла цена может достигать и 30 тысяч гривен за квадрат. К примеру, проект с авторской мебелью, итальянской плиткой и латунной сантехникой — это уже другая категория бюджета", — отметил строитель Вадим Лигаченко.

Как создать дорогой интерьер

Чтобы интерьер выглядел дорого, нужно уделять внимание мелочам:

  1. Организация пространства. Создавайте функциональные зоны для хранения, чтобы скрыть технику и провода. Встроенные шкафы, ниши и органайзеры помогут поддерживать порядок.
  2. Минимализм в декоре. Выбирайте несколько акцентных элементов вместо большого количества безделушек. Используйте стеклянные поверхности для защиты декора от пыли.
  3. Качественные материалы. Если натуральные материалы недоступны, выбирайте высококачественные имитации с аккуратной отделкой.
  4. Освещение. Правильное освещение может подчеркнуть преимущества интерьера и скрыть недостатки. Используйте комбинацию основного, акцентного и декоративного света.

Отметим, стиль в интерьере — это не только о дорогой мебели, а о продуманном пространстве, где каждая деталь имеет свое значение. Дизайнеры утверждают, что именно такие мелочи создают уникальную атмосферу и превращают комнату в уютный дом.

Также мы рассказывали, что когда-то обои были неотъемлемой частью ремонта, но сейчас они почти исчезли из проектов современных дизайнеров. Сегодня в приоритете — функциональные, экологичные и современные отделочные материалы.

недвижимость тренды Дизайн стиль антитренды
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации