Трендовый дизайн — три вещи, которые удешевят интерьер даже в роскошном доме

Комната со стильным интерьером. Фото: Freepik

Даже самый дорогой интерьер можно испортить мелочами, которые кажутся несущественными. В результате пространство теряет ощущение стиля и гармонии, а вся работа дизайнеров и затраты на качественные материалы сводятся на нет.

Как объясняет дизайнер Виктория Дворжанская, есть определенные детали, которые "убивают" дорогой вид жилья и делают его визуально дешевле.

Мелкая техника в интерьере

Бытовая техника помогает в повседневной жизни, однако если она всегда на виду, то становится настоящим "шумом" для глаз. Утюг, фен, стайлер, миксер или даже робот-пылесос, которые стоят посреди комнаты, сразу уменьшают впечатление от дорогого пространства.

"Вся мелкая техника, которой сегодня переполнены наши дома, должна иметь свое место и быть скрытой от глаз", — объясняет Дворжанская.

Важную роль играют и провода или удлинители — они создают хаос и указывают на непродуманную организацию.

Бытовая техника в доме. Фото: viktoria_dvor/Instagram

Решение простое — предусмотреть места для хранения всей техники. Нишевые шкафы, скрытые полочки или мебель с дополнительными отделениями позволят оставить пространство чистым и стильным.

Визуальный шум в пространстве

Любой интерьер состоит не только из крупных вещей, но и из мелких деталей, которые создают атмосферу. Однако, когда таких предметов слишком много, появляется так называемый визуальный шум. Это десятки сувениров, фигурки, мелкий декор, который не объединен в композицию.

"Приятные мелочи создают особый вайб и могут быть уместными во многих стилях. Но в виллах за миллионы чувствуется нарядность, спокойствие и наслаждение для глаз. Поэтому я всегда советую компоновать в композиции и прятать за стеклом все, что мерцает и собирает пыль", — отмечает дизайнер.

Детские рисунки на стенах. Фото: viktoria_dvor/Instagram

Чтобы пространство выглядело дороже, стоит научиться работать с декором. Создавать небольшие композиции, группировать предметы и избегать хаотичного расположения. Идеальный вариант — стеклянные витрины или закрытые полки, где будет храниться то, что быстро покрывается пылью.

Имитация натуральных материалов

Один из самых заметных факторов, который удешевляет пространство, — использование материалов, имитирующих натуральные. Ламинат вместо дерева, ДСП вместо массива, дешевые принты вместо камня или текстиля сразу разрушают ощущение стоимости интерьера.

"Или имитируй так, чтобы не было заметно, или будь готов к удешевлению результата", — объясняет Дворжанская.

Настенная плитка. Фото: viktoria_dvor/Instagram

Использование натуральных материалов всегда выглядит дороже, даже если их применить точечно. Например, заменить пластиковые ручки на металлические, использовать настоящий камень в зоне кухни или же деревянные детали в интерьере. Если же бюджет ограничен, важно выбирать имитации максимально качественные, которые сложно отличить на первый взгляд.

Как рассказали Новини.LIVE специалисты, выполнение дизайнерского ремонта обойдется минимум в 16-17 тысяч гривен за квадратный метр. Однако стоимость может значительно возрасти.

"В зависимости от сложности дизайнерского замысла цена может достигать и 30 тысяч гривен за квадрат. К примеру, проект с авторской мебелью, итальянской плиткой и латунной сантехникой — это уже другая категория бюджета", — отметил строитель Вадим Лигаченко.

Как создать дорогой интерьер

Чтобы интерьер выглядел дорого, нужно уделять внимание мелочам:

Организация пространства. Создавайте функциональные зоны для хранения, чтобы скрыть технику и провода. Встроенные шкафы, ниши и органайзеры помогут поддерживать порядок. Минимализм в декоре. Выбирайте несколько акцентных элементов вместо большого количества безделушек. Используйте стеклянные поверхности для защиты декора от пыли. Качественные материалы. Если натуральные материалы недоступны, выбирайте высококачественные имитации с аккуратной отделкой. Освещение. Правильное освещение может подчеркнуть преимущества интерьера и скрыть недостатки. Используйте комбинацию основного, акцентного и декоративного света.

Отметим, стиль в интерьере — это не только о дорогой мебели, а о продуманном пространстве, где каждая деталь имеет свое значение. Дизайнеры утверждают, что именно такие мелочи создают уникальную атмосферу и превращают комнату в уютный дом.

Также мы рассказывали, что когда-то обои были неотъемлемой частью ремонта, но сейчас они почти исчезли из проектов современных дизайнеров. Сегодня в приоритете — функциональные, экологичные и современные отделочные материалы.