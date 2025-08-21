Трендовий дизайн — три речі, які здешевлять інтер’єр навіть у розкішному будинку

Кімната зі стильним інтер’єром. Фото: Freepik

Навіть найдорожчий інтер’єр можна зіпсувати дрібницями, які здаються несуттєвими. У результаті простір втрачає відчуття стилю та гармонії, а вся робота дизайнерів і витрати на якісні матеріали зводяться нанівець.

Як пояснює дизайнерка Вікторія Дворжанська, є певні деталі, які "вбивають" дорогий вигляд житла та роблять його візуально дешевшим.

Дрібна техніка в інтер’єрі

Побутова техніка допомагає в повсякденному житті, проте якщо вона завжди на виду, то стає справжнім "шумом" для очей. Праска, фен, стайлер, міксер чи навіть робот-пилосос, які стоять посеред кімнати, одразу зменшують враження від дорогого простору.

"Уся дрібна техніка, якою сьогодні переповнені наші оселі, повинна мати своє місце і бути прихованою від очей", — пояснює Дворжанська.

Важливу роль відіграють і дроти чи подовжувачі — вони створюють хаос і вказують на непродуману організацію.

Побутова техніка у будинку. Фото: viktoria_dvor/Instagram

Рішення просте — передбачити місця для зберігання всієї техніки. Нішеві шафи, приховані полички чи меблі з додатковими відділеннями дозволять залишити простір чистим і стильним.

Візуальний шум у просторі

Будь-який інтер’єр складається не лише з великих речей, а й із дрібних деталей, які створюють атмосферу. Проте, коли таких предметів занадто багато, з’являється так званий візуальний шум. Це десятки сувенірів, фігурки, дрібний декор, який не об’єднаний у композицію.

"Приємні дрібниці створюють особливий вайб і можуть бути доречними у багатьох стилях. Але у віллах за мільйони відчувається ошатність, спокій та насолода для очей. Тому я завжди раджу компонувати у композиції та ховати за склом все, що мерехтить та збирає пил", — наголошує дизайнерка.

Дитячі малюнки на стінах. Фото: viktoria_dvor/Instagram

Щоб простір виглядав дорожче, варто навчитися працювати з декором. Створювати невеликі композиції, групувати предмети й уникати хаотичного розташування. Ідеальний варіант — скляні вітрини чи закриті полиці, де зберігатиметься те, що швидко вкривається пилом.

Імітація натуральних матеріалів

Один із найпомітніших факторів, який здешевлює простір, — використання матеріалів, що імітують натуральні. Ламінат замість дерева, ДСП замість масиву, дешеві принти замість каменю чи текстилю одразу руйнують відчуття вартості інтер’єру.

"Або імітуй так, щоб не було помітно, або будь готовий до здешевлення результату", — пояснює Дворжанська.

Настінна плитка. Фото: viktoria_dvor/Instagram

Використання натуральних матеріалів завжди виглядає дорожче, навіть якщо їх застосувати точково. Наприклад, замінити пластикові ручки на металеві, використати справжній камінь у зоні кухні або ж дерев’яні деталі в інтер’єрі. Якщо ж бюджет обмежений, важливо обирати імітації максимально якісні, які складно відрізнити на перший погляд.

Як розповіли Новини.LIVE фахівці, виконання дизайнерського ремонту обійдеться щонайменше в 16-17 тисяч гривень за квадратний метр. Однак вартість може значно зрости.

"Залежно від складності дизайнерського задуму ціна може сягати і 30 тисяч гривень за квадрат. До прикладу, проєкт з авторськими меблями, італійською плиткою й латунною сантехнікою — це вже інша категорія бюджету", — зазначив будівельник Вадим Лигаченко.

Як створити дорогий інтер'єр

Щоб інтер’єр мав дорогий вигляд, потрібно приділяти увагу дрібницям:

Організація простору. Створюйте функціональні зони для зберігання, щоб приховати техніку та дроти. Вбудовані шафи, ніші та органайзери допоможуть підтримувати порядок. Мінімалізм у декорі. Обирайте кілька акцентних елементів замість великої кількості дрібничок. Використовуйте скляні поверхні для захисту декору від пилу. Якісні матеріали. Якщо натуральні матеріали недоступні, обирайте високоякісні імітації з акуратною обробкою. Освітлення. Правильне освітлення може підкреслити переваги інтер’єру та приховати недоліки. Використовуйте комбінацію основного, акцентного та декоративного світла.

Зазначимо, стиль в інтер'єрі — це не лише про дорогі меблі, а про продуманий простір, де кожна деталь має своє значення. Дизайнери стверджують, що саме такі дрібниці створюють унікальну атмосферу та перетворюють кімнату на затишну оселю.

Також ми розповідали, що колись шпалери були невід'ємною частиною ремонту, але зараз вони майже зникли з проєктів сучасних дизайнерів. Сьогодні в пріоритеті — функціональні, екологічні та сучасні оздоблювальні матеріали.