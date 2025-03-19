Где живут мировые звезды Уинфри, Кардашьян, Бейонсе и другие — уровень роскоши впечатляет (фото)

Опра Уинфри. Фото: Reuters

Мировые знаменитости не просто покупают недвижимость — они создают настоящие дворцы, поражающие стоимостью и дизайном. Элитные особняки, футуристические резиденции и имения с уникальной историей — вот какие дома выбирают миллионеры. Иногда суммы, потраченные на звездные имения, шокируют даже опытных экспертов.

Издание Brand Vision рассказывает, кто из известных личностей владеет самыми дорогими домами в мире.

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"Обетованная земля" Опры Уинфри — 100 миллионов долларов

Одна из самых влиятельных женщин мира, телеведущая Опра Уинфри, владеет поместьем в Монтесито (Калифорния), которое называет "Обетованной землей". И это не просто дом — это роскошная резиденция стоимостью около 100 миллионов долларов.

Еще в 2001 году Опра приобрела этот дом за 50 миллионов, но благодаря многочисленным обновлениям и благоустройству его стоимость удвоилась.

Приблизительная площадь главного дома — 2 150 кв. м.

Сады и ландшафт включают розовые аллеи, старинные дубы, пруды с карпами.

Есть эксклюзивные зоны — библиотека, места для медитации и чтения.

Этот дом часто становится местом съемок интервью, которые смотрит весь мир. Здесь Опра принимала принца Гарри и Меган Маркл, а также других звездных гостей.

Дом Опры Уинфри. Фото: topclosings/Instagram

Резиденция Ким Кардашьян — 60 миллионов долларов

Настоящая галерея современного искусства, а не просто дом — так можно описать особняк Ким Кардашьян в Гидден-Хилс (Калифорния). Стоимость резиденции — примерно 60 миллионов долларов, и она полностью отражает уникальный стиль звезды.

Поместье Ким Кардашьян. Фото: Luxury Houses

Интерьер дома минималистичный:

цвета — только белые и кремовые оттенки;

просторные залы с высокими потолками, залитые естественным светом;

мебель как искусство — минимум предметов, но каждый из них - уникальный.

Мебель в доме Ким Кардашьян. Фото: housesofcelebs/Instagram

Одна из самых больших тайн поместья — сверхсовременная система безопасности. По слухам, в доме есть подземные хранилища и бункеры, гарантирующие полную конфиденциальность жителей.

Минимализм в доме Ким Кардашьян. Фото: housesofcelebs/Instagram

Дом Бейонсе и Джей Зи — 88 миллионов долларов

В сердце Бел-Эйр (Лос-Анджелес) находится футуристический дворец Бейонсе и Джей Зи, который стоит 88 миллионов долларов. Это не просто дом — это архитектурный шедевр, где современные технологии сочетаются с элегантностью.

Площадь резиденции — 2 800 кв. м.

Гараж вмещает 15 авто.

В поместье есть несколько уровней бассейнов с панорамным видом.

Вертолетная площадка обеспечивает максимальное удобство передвижения.

Главная особенность — панорамные стеклянные стены, которые сливают интерьер с природой. Благодаря специальным технологиям они могут затемняться, обеспечивая владельцам полную конфиденциальность.

Дом Бейонсе и Джей Зи. Фото: thetrillionairelife/Instagram

Как сообщалось, домашняя библиотека часто отражает личность владельца, но голливудская актриса Риз Уизерспун решила отойти от традиционных деревянных или нейтральных оттенков. Ее смелый выбор цвета полок поразил дизайнеров интерьера, показывая, что библиотека может быть не только местом для книг, но и ярким акцентом в доме.

Также мы рассказывали, что Гвинет Пэлтроу поразила публику необычным интерьером столовой, где соединила светло-голубые стены, черную мебель и пол. Это смелое решение, которое раньше считалось неприемлемым, вызвало восхищение у дизайнеров. Результат оказался на удивление удачным, продемонстрировав утонченный вкус актрисы.