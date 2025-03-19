Де живуть світові зірки Вінфрі, Кардаш’ян, Бейонсе та інші — рівень розкоші вражає (фото)

Опра Вінфрі. Фото: Reuters

Світові знаменитості не просто купують нерухомість — вони створюють справжні палаци, що вражають вартістю та дизайном. Елітні особняки, футуристичні резиденції та маєтки з унікальною історією — ось які оселі обирають мільйонери. Деколи суми, витрачені на зіркові маєтки, шокують навіть досвідчених експертів.

Видання Brand Vision розповідає, хто з відомих особистостей володіє найдорожчими будинками у світі.

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"Обітована земля" Опри Вінфрі — 100 мільйонів доларів

Одна з найвпливовіших жінок світу, телеведуча Опра Вінфрі, володіє маєтком у Монтесіто (Каліфорнія), який називає "Обітованою землею". І це не просто будинок — це розкішна резиденція вартістю близько 100 мільйонів доларів.

Ще у 2001 році Опра придбала цей дім за 50 мільйонів, але завдяки численним оновленням та благоустрою його вартість подвоїлася.

Приблизна площа головного будинку — 2 150 кв. м.

Сади та ландшафт включають трояндові алеї, старовинні дуби, ставки з коропами.

Є ексклюзивні зони — бібліотека, місця для медитації та читання.

Цей дім часто стає місцем зйомок інтерв’ю, які дивиться весь світ. Тут Опра приймала принца Гаррі та Меган Маркл, а також інших зіркових гостей.

Будинок Опри Вінфрі. Фото: topclosings/Instagram

Резиденція Кім Кардаш’ян — 60 мільйонів доларів

Справжня галерея сучасного мистецтва, а не просто будинок — так можна описати особняк Кім Кардаш’ян у Гідден-Гілс (Каліфорнія). Вартість резиденції — приблизно 60 мільйонів доларів, і вона повністю відображає унікальний стиль зірки.

Маєток Кім Кардаш’ян. Фото: Luxury Houses

Інтер’єр будинку мінімалістичний:

кольори — лише білі та кремові відтінки;

просторі зали з високими стелями, залиті природним світлом;

меблі як мистецтво — мінімум предметів, але кожен з них — унікальний.

Меблі в будинку Кім Кардаш’ян. Фото: housesofcelebs/Instagram

Одна з найбільших таємниць маєтку — надсучасна система безпеки. За чутками, у будинку є підземні сховища та бункери, що гарантують повну конфіденційність мешканців.

Мінімалізм у будинку Кім Кардаш’ян. Фото: housesofcelebs/Instagram

Будинок Бейонсе та Джей Зі — 88 мільйонів доларів

У серці Бел-Ейр (Лос-Анджелес) знаходиться футуристичний палац Бейонсе та Джей Зі, який коштує 88 мільйонів доларів. Це не просто будинок — це архітектурний шедевр, де сучасні технології поєднуються з елегантністю.

Площа резиденції — 2 800 кв. м.

Гараж вміщує 15 авто.

У маєтку є кілька рівнів басейнів із панорамним видом.

Вертолітний майданчик забезпечує максимальну зручність пересування.

Головна особливість — панорамні скляні стіни, які зливають інтер’єр із природою. Завдяки спеціальним технологіям вони можуть затемнюватися, забезпечуючи власникам повну конфіденційність.

Будинок Бейонсе та Джей Зі. Фото: thetrillionairelife/Instagram

Як повідомлялось, домашня бібліотека часто відображає особистість власника, але голлівудська акторка Різ Візерспун вирішила відійти від традиційних дерев'яних або нейтральних відтінків. Її сміливий вибір кольору полиць вразив дизайнерів інтер'єру, показуючи, що бібліотека може бути не лише місцем для книг, а й яскравим акцентом у домі.

Також ми розповідали, що Гвінет Пелтроу вразила публіку незвичайним інтер'єром їдальні, де поєднала світло-блакитні стіни, чорні меблі та підлогу. Це сміливе рішення, яке раніше вважалося неприйнятним, викликало захоплення у дизайнерів. Результат виявився напрочуд вдалим, продемонструвавши витончений смак акторки.