Главная Недвижимость Рынок недвижимости в Днепре и Одессе — что изменилось этой осенью

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 11:05
Цены на квартиры в Днепре и Одессе — что влияет на стоимость осенью 2025 года
Женщина показывает план квартиры. Фото: Freepik

Осень традиционно считается активным периодом для сделок с жильем, однако ситуация в 2025 году значительно отличается от предыдущих лет. Экономическая нестабильность, риски безопасности, инфляция и колебания курса доллара создают сложные условия как для покупателей, так и для продавцов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что происходит на рынках недвижимости Днепра и Одессы.

Читайте также:

Спрос на недвижимость в Днепре

В Днепре ключевым фактором спроса стала доступность небольших квартир. Именно они остаются наиболее ликвидными, ведь их удобно покупать как для проживания, так и для дальнейшей аренды.

"Клиенты все чаще ищут именно однокомнатные квартиры, потому что они проще в содержании и быстрее сдаются в аренду. В нынешних условиях это наиболее практичный вариант", — отмечает в комментарии Новини.LIVE местный риелтор Ирина Довженко.

Средние цены в Днепре выглядят так:

  • однокомнатные квартиры стоят от 30 до 35 тысяч долларов;
  • двухкомнатные предлагаются в диапазоне 45-55 тысяч долларов;
  • трехкомнатные оцениваются в 60-70 тысяч долларов.

Стоимость остается относительно стабильной, однако из-за инфляции и курса доллара покупатели все больше ориентируются на компактные решения.

 

Рынок недвижимости в Днепре и Одессе — что изменилось этой осенью - фото 1
Цены на квартиры на вторичном рынке Днепра. Графика: ЛУН

Рынок недвижимости в Одессе

Ситуация в Одессе имеет свои особенности. Спрос здесь напрямую связан с безопасностью. Жители и инвесторы избегают районов, которые чаще страдают от атак, отдавая предпочтение более отдаленным и защищенным локациям. Это отражается и на ценах.

"Спрос на жилье в Одессе несколько упал. Поэтому покупатели имеют больше пространства для торга, особенно когда речь идет о квартирах в центральных районах", — объясняет риелтор Елена Ровинец.

По ее словам, средние цены выглядят следующим образом:

  • однокомнатные квартиры от 28 до 33 тысяч долларов;
  • двухкомнатные — 42-50 тысяч долларов;
  • трехкомнатные — 55-65 тысяч долларов.

Несмотря на сложную ситуацию, именно безопасные районы остаются дороже, ведь они обеспечивают более предсказуемую инвестицию.

 

Рынок недвижимости в Днепре и Одессе — что изменилось этой осенью - фото 2
Цены на квартиры на вторичном рынке Одессы. Графика: ЛУН

Факторы влияния на цены

В обоих городах ключевыми факторами влияния на рынок выступают:

  • экономическая нестабильность и инфляция;
  • курс доллара, который определяет финальную цену сделок;
  • риски безопасности, особенно в южных регионах;
  • спрос на аренду, который стимулирует покупку небольших квартир.

"Даже небольшой рост доллара сразу отражается на стоимости квартир. Поэтому покупатели внимательно следят за валютными колебаниями", — констатирует Довженко.

В свою очередь, Ровинец отмечает, что выгоднее покупать сейчас, ведь торг стал возможным почти на каждом этапе.

"Но ситуация может измениться уже в ближайшие месяцы", — прогнозирует риелтор.

Как сообщалось, рынок недвижимости Украины активно меняется из-за экономических, социальных и военных факторов. Покупателей интересует практическое и энергоэффективное жилье, тогда как интерес к определенным типам недвижимости значительно снизился.

Также мы рассказывали, что из-за полномасштабной войны жилищные приоритеты украинцев изменились. Сейчас люди все чаще ищут не просто жилье, а автономное пространство, независимое от централизованных коммуникаций и рисков. Это привело к значительному росту спроса на небольшие частные дома в пригородах.

Одесса недвижимость Днепр купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
