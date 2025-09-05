Цены на квартиры в Днепре и Одессе — что влияет на стоимость осенью 2025 года

Женщина показывает план квартиры. Фото: Freepik

Осень традиционно считается активным периодом для сделок с жильем, однако ситуация в 2025 году значительно отличается от предыдущих лет. Экономическая нестабильность, риски безопасности, инфляция и колебания курса доллара создают сложные условия как для покупателей, так и для продавцов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что происходит на рынках недвижимости Днепра и Одессы.

Спрос на недвижимость в Днепре

В Днепре ключевым фактором спроса стала доступность небольших квартир. Именно они остаются наиболее ликвидными, ведь их удобно покупать как для проживания, так и для дальнейшей аренды.

"Клиенты все чаще ищут именно однокомнатные квартиры, потому что они проще в содержании и быстрее сдаются в аренду. В нынешних условиях это наиболее практичный вариант", — отмечает в комментарии Новини.LIVE местный риелтор Ирина Довженко.

Средние цены в Днепре выглядят так:

однокомнатные квартиры стоят от 30 до 35 тысяч долларов;

двухкомнатные предлагаются в диапазоне 45-55 тысяч долларов;

трехкомнатные оцениваются в 60-70 тысяч долларов.

Стоимость остается относительно стабильной, однако из-за инфляции и курса доллара покупатели все больше ориентируются на компактные решения.

Цены на квартиры на вторичном рынке Днепра. Графика: ЛУН

Рынок недвижимости в Одессе

Ситуация в Одессе имеет свои особенности. Спрос здесь напрямую связан с безопасностью. Жители и инвесторы избегают районов, которые чаще страдают от атак, отдавая предпочтение более отдаленным и защищенным локациям. Это отражается и на ценах.

"Спрос на жилье в Одессе несколько упал. Поэтому покупатели имеют больше пространства для торга, особенно когда речь идет о квартирах в центральных районах", — объясняет риелтор Елена Ровинец.

По ее словам, средние цены выглядят следующим образом:

однокомнатные квартиры от 28 до 33 тысяч долларов;

двухкомнатные — 42-50 тысяч долларов;

трехкомнатные — 55-65 тысяч долларов.

Несмотря на сложную ситуацию, именно безопасные районы остаются дороже, ведь они обеспечивают более предсказуемую инвестицию.

Цены на квартиры на вторичном рынке Одессы. Графика: ЛУН

Факторы влияния на цены

В обоих городах ключевыми факторами влияния на рынок выступают:

экономическая нестабильность и инфляция;

курс доллара, который определяет финальную цену сделок;

риски безопасности, особенно в южных регионах;

спрос на аренду, который стимулирует покупку небольших квартир.

"Даже небольшой рост доллара сразу отражается на стоимости квартир. Поэтому покупатели внимательно следят за валютными колебаниями", — констатирует Довженко.

В свою очередь, Ровинец отмечает, что выгоднее покупать сейчас, ведь торг стал возможным почти на каждом этапе.

"Но ситуация может измениться уже в ближайшие месяцы", — прогнозирует риелтор.

