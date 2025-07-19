Какое жилье выбирают украинцы в 2025 году — почему автономия важна

Женщина и мужчина возле дома. Фото: Freepik

Полномасштабная война существенно изменила жилищные предпочтения украинцев. Сегодня все больше людей ищут не просто крышу над головой, а пространство, которое позволяет жить автономно — независимо от централизованных сетей и постоянных рисков. Именно поэтому растет спрос на небольшие частные дома в пригородах.

Президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Лариса Ставинога в эфире "Громадського радіо" отметила, что такая тенденция обусловлена не только желанием тишины или приватности.

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"Люди сейчас настроены на полную автономию и пытаются обустроить свое жилье так, чтобы как можно меньше зависеть от коммунальных сетей. Это связано с обстрелами и частым отсутствием света. Теперь еще и говорят о газе", — объясняет она.

Наиболее востребованными являются небольшие дома до 100 кв. м, которые уже готовы к проживанию. Часто такие объекты продаются "под ключ" и уже оснащены солнечными панелями, твердотопливными котлами или генераторами.

Автономность, энергоэффективность и независимость стали главными критериями выбора.

Какие квартиры украинцы покупают в 2025 году

Несмотря на то что рынок домов развивается, квартиры остаются важной частью жилого фонда. Однако и здесь предпочтения изменились.

Самый заметный тренд — снижение спроса на квартиры на верхних этажах. Если раньше видовые помещения в небоскребах были популярными, то сейчас они теряют позиции.

"Мы сегодня наблюдаем, что чем выше этаж — тем больше скидка идет на квартиру. Кто не боится — может сегодня удачно что-то приобрести", — отмечает Ставинога.

Квартиры до 10-го этажа покупают активнее. Особенно ценятся те, где есть альтернативный источник энергии — газ или генератор. Даже при отсутствии этих факторов квартира на низком этаже имеет шансы быть проданной.

Спрос сместился к доступному жилью

Среди других заметных сдвигов на рынке — уменьшение запросов на новостройки и большие площади. Люди, которые вынужденно переезжают или потеряли жилье, предпочитают небольшие квартиры с базовым ремонтом.

"У людей нет времени и возможностей делать ремонты", — отмечает Ставинога.

Важным фактором является не только цена, но и готовность жилья к заселению. В условиях неопределенности, когда мобильность становится критически важной, украинцы ищут варианты, которые позволяют быстро сменить место жительства в случае необходимости.

Цены на недвижимость

Цены на жилье в Украине также претерпели изменения. Если до войны популярными были квартиры стоимостью от 70 до 200 тысяч долларов, то сейчас основной сегмент сделок — это квартиры от 30 до 70 тысяч долларов.

"Рынок был другой. Цены были другими. Люди планировали свою жизнь, инвестировали, активно вкладывали. Сейчас киевляне выставляют на продажу свои квартиры и думают над тем, чтобы лишнюю недвижимость продать и держать все в деньгах, чтобы быть более мобильными", — объясняет Ставинога.

Программа "єВідновлення" также влияет на рынок. Люди, которые потеряли жилье из-за войны, получают компенсацию от государства, но этих средств часто не хватает для покупки качественного жилья. Это снижает покупательную способность и меняет спрос на рынке.

Работает ли программа "єОселя"

Ожидания от государственной программы "єОселя" были высокими, но на практике она не оправдала надежд многих граждан. Основная проблема — недостаточный объем финансирования и долгие сроки ожидания.

"К сожалению, программа "єОселя" — в очень плохом состоянии. В рамках этой программы сейчас максимум дают два миллиона гривен. Это 48-49 тысяч долларов. Чтобы эти деньги получить, надо ждать полгода", — комментирует Ставинога.

В то же время реальная стоимость жилья, которое соответствует условиям программы, значительно выше — от 70 до 80 тысяч долларов. Поэтому получателю помощи приходится покрывать существенную часть стоимости из собственного кармана, что делает программу малодоступной для большинства потенциальных покупателей.

Что ждет рынок недвижимости

Сегодня украинцы стремятся к мобильности, безопасности и автономии. Компактные дома за городом и квартиры на более низких этажах стали отражением новых реалий. В то же время рынок остается чувствительным к внешним факторам, таким как война, экономическая ситуация и государственные программы.

В 2025 году рынок недвижимости в Украине продолжит адаптироваться к вызовам времени. Украинцы будут искать жилье, которое обеспечивает комфорт и безопасность, одновременно оставаясь доступным.

Автономность, низкие этажи и готовность к заселению — ключевые факторы, которые будут определять выбор покупателей.

"Если в доме есть газ, то такую квартиру можно продать быстрее. Если есть генератор, то такую квартиру также купят быстрее", — заключает Ставинога.

Как сообщалось, в условиях постоянных российских атак на украинские города ракетами и дронами, страхование недвижимости приобретает особую актуальность для украинцев. Страховые компании в Украине теперь предлагают полисы, покрывающие военные риски, например повреждения жилья в результате взрывов, ракетных ударов или атак дронов.

Также мы рассказывали, что инвестиции в недвижимость и в дальнейшем являются надежным способом приумножения капитала в 2025 году, благодаря стабильному росту цен, высокому спросу на аренду и появлению новых проектов. Однако, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать риски, инвесторам необходимо тщательно выбирать объекты и стратегии.