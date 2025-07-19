Яке житло обирають українці у 2025 році — чому автономія важлива

Жінка та чоловік біля будинку. Фото: Freepik

Повномасштабна війна суттєво змінила житлові вподобання українців. Сьогодні дедалі більше людей шукають не просто дах над головою, а простір, який дозволяє жити автономно — незалежно від централізованих мереж і постійних ризиків. Саме тому зростає попит на невеликі приватні будинки у передмістях.

Президентка Спілки фахівців з нерухомого майна України Лариса Ставинога в етері "Громадського радіо" зазначила, що така тенденція зумовлена не лише бажанням тиші чи приватності.

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"Люди зараз налаштовані на повну автономію й намагаються облаштувати своє житло так, щоб якомога менше залежати від комунальних мереж. Це пов’язано з обстрілами та частою відсутністю світла. Тепер ще й говорять про газ", — пояснює вона.

Найбільш затребуваними є невеликі будинки до 100 кв. м, які вже готові до проживання. Часто такі об’єкти продаються "під ключ" і вже оснащені сонячними панелями, твердопаливними котлами чи генераторами.

Автономність, енергоефективність і незалежність стали головними критеріями вибору.

Які квартири українці купують у 2025 році

Попри те що ринок будинків розвивається, квартири залишаються важливою частиною житлового фонду. Однак і тут уподобання змінилися.

Найпомітніший тренд — зниження попиту на квартири на верхніх поверхах. Якщо раніше видові помешкання у хмарочосах були популярними, то нині вони втрачають позиції.

"Ми сьогодні спостерігаємо, що чим вищий поверх — тим більша знижка йде на квартиру. Хто не боїться — може сьогодні вдало щось придбати", — зазначає Ставинога.

Квартири до 10-го поверху купують активніше. Особливо цінуються ті, де є альтернативне джерело енергії — газ або генератор. Навіть за відсутності цих факторів квартира на низькому поверсі має шанси бути проданою.

Попит змістився до доступного житла

Серед інших помітних зсувів на ринку — зменшення запитів на новобудови та великі площі. Люди, які вимушено переїжджають або втратили житло, віддають перевагу невеликим квартирам із базовим ремонтом.

"В людей нема часу й можливостей робити ремонти", — наголошує Ставинога.

Важливим фактором є не лише ціна, а й готовність житла до заселення. В умовах невизначеності, коли мобільність стає критично важливою, українці шукають варіанти, які дозволяють швидко змінити місце проживання у разі потреби.

Ціни на нерухомість

Ціни на житло в Україні також зазнали змін. Якщо до війни популярними були квартири вартістю від 70 до 200 тисяч доларів, то зараз основний сегмент угод — це квартири від 30 до 70 тисяч доларів.

"Ринок був інший. Ціни були іншими. Люди планували своє життя, інвестували, активно вкладали. Зараз кияни виставляють на продаж свої квартири й думають над тим, щоб зайву нерухомість продати і тримати все у грошах, щоб бути мобільнішими", — пояснює Ставинога.

Програма "єВідновлення" також впливає на ринок. Люди, які втратили житло через війну, отримують компенсацію від держави, але цих коштів часто не вистачає для купівлі якісного житла. Це знижує купівельну спроможність і змінює попит на ринку.

Чи працює програма "єОселя"

Очікування від державної програми "єОселя" були високими, але на практиці вона не виправдала надій багатьох громадян. Основна проблема — недостатній обсяг фінансування та довгі терміни очікування.

"На жаль, програма "єОселя" — в дуже поганому стані. В рамках цієї програми зараз максимум дають два мільйони гривень. Це 48-49 тисяч доларів. Щоб ці гроші отримати, треба чекати пів року", — коментує Ставинога.

Водночас реальна вартість житла, яке відповідає умовам програми, значно вища — від 70 до 80 тисяч доларів. Відтак отримувачу допомоги доводиться покривати суттєву частину вартості з власної кишені, що робить програму малодоступною для більшості потенційних покупців.

Що чекає ринок нерухомості

Сьогодні українці прагнуть мобільності, безпеки та автономії. Компактні будинки за містом і квартири на нижчих поверхах стали відображенням нових реалій. Водночас ринок залишається чутливим до зовнішніх факторів, таких як війна, економічна ситуація та державні програми.

У 2025 році ринок нерухомості в Україні продовжить адаптуватися до викликів часу. Українці шукатимуть житло, яке забезпечує комфорт і безпеку, водночас залишаючись доступним. Автономність, низькі поверхи та готовність до заселення — ключові фактори, які визначатимуть вибір покупців.

"Якщо в будинку є газ, то таку квартиру можна продати швидше. Якщо є генератор, то таку квартиру також куплять швидше", — підсумовує Ставинога.

Як повідомлялось, в умовах постійних російських атак на українські міста ракетами та дронами, страхування нерухомості набуває особливої актуальності для українців. Страхові компанії в Україні тепер пропонують поліси, що покривають воєнні ризики, як-от пошкодження житла внаслідок вибухів, ракетних ударів чи атак дронів.

Також ми розповідали, що інвестиції в нерухомість і надалі є надійним способом примноження капіталу у 2025 році, завдяки стабільному зростанню цін, високому попиту на оренду та появі нових проєктів. Однак, щоб максимізувати прибуток і мінімізувати ризики, інвесторам необхідно ретельно обирати об'єкти та стратегії.