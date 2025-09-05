Ціни на квартири у Дніпрі та Одесі — що впливає на вартість восени 2025 року

Жінка показує план квартири. Фото: Freepik

Осінь традиційно вважається активним періодом для угод із житлом, проте ситуація у 2025 році значно відрізняється від попередніх років. Економічна нестабільність, безпекові ризики, інфляція та коливання курсу долара створюють складні умови як для покупців, так і для продавців.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що відбувається на ринках нерухомості Дніпра та Одеси.

Попит на нерухомість у Дніпрі

У Дніпрі ключовим фактором попиту стала доступність невеликих квартир. Саме вони залишаються найбільш ліквідними, адже їх зручно купувати як для проживання, так і для подальшої оренди.

"Клієнти дедалі частіше шукають саме однокімнатні квартири, бо вони простіші в утриманні і швидше здаються в оренду. У нинішніх умовах це найбільш практичний варіант", — зазначає у коментарі Новини.LIVE місцева рієлторка Ірина Довженко.

Середні ціни у Дніпрі виглядають так:

однокімнатні квартири коштують від 30 до 35 тисяч доларів;

двокімнатні пропонуються в діапазоні 45-55 тисяч доларів;

трикімнатні оцінюються у 60-70 тисяч доларів.

Вартість залишається відносно стабільною, проте через інфляцію та курс долара покупці все більше орієнтуються на компактні рішення.

Ціни на квартири на вторинному ринку Дніпра. Графіка: ЛУН

Ринок нерухомості в Одесі

Ситуація в Одесі має свої особливості. Попит тут безпосередньо пов’язаний із безпекою. Мешканці та інвестори уникають районів, які частіше потерпають від атак, віддаючи перевагу віддаленішим і більш захищеним локаціям. Це відображається і на цінах.

"Попит на житло в Одесі дещо впав. Тому покупці мають більше простору для торгу, особливо коли йдеться про квартири у центральних районах", — пояснює рієлторка Олена Ровинець.

За її словами, середні ціни виглядають наступним чином:

однокімнатні квартири від 28 до 33 тисяч доларів;

двокімнатні — 42-50 тисяч доларів;

трикімнатні — 55-65 тисяч доларів.

Попри складну ситуацію, саме безпечніші райони залишаються дорожчими, адже вони забезпечують більш передбачувану інвестицію.

Ціни на квартири на вторинному ринку Одеси. Графіка: ЛУН

Фактори впливу на ціни

В обох містах ключовими факторами впливу на ринок виступають:

економічна нестабільність та інфляція;

курс долара, який визначає фінальну ціну угод;

безпекові ризики, особливо в південних регіонах;

попит на оренду, який стимулює купівлю невеликих квартир.

"Навіть невелике зростання долара одразу відбивається на вартості квартир. Тому покупці уважно стежать за валютними коливаннями", — констатує Довженко.

Своєю чергою, Ровинець зазначає, що вигідніше купувати зараз, адже торг став можливим майже на кожному етапі.

"Але ситуація може змінитись уже найближчими місяцями", — прогнозує рієлторка.

Як повідомлялось, ринок нерухомості України активно змінюється через економічні, соціальні та воєнні чинники. Покупців цікавить практичне та енергоефективне житло, тоді як інтерес до певних типів нерухомості значно знизився.

Також ми розповідали, що через повномасштабну війну житлові пріоритети українців змінилися. Зараз люди все частіше шукають не просто житло, а автономний простір, незалежний від централізованих комунікацій та ризиків. Це призвело до значного зростання попиту на невеликі приватні будинки в передмістях.