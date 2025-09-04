Видео
Рынок недвижимости Львова — что происходит с ценами на жилье

Дата публикации 4 сентября 2025 11:05
Цены на квартиры во Львове — что влияет на рынок в сентябре 2025 года
Дома во Львове. Фото: Freepik

Осень традиционно считается сезоном активности на рынке жилья. В то же время в этом году ситуация во Львове выглядит особенно показательной. На формирование стоимости влияют сразу несколько факторов: экономическая нестабильность, инфляция, риски безопасности и валютные колебания. Несмотря на это, город остается одним из ключевых центров купли-продажи недвижимости в Украине.

Как отметил местный эксперт по продажам недвижимости Андрей Тоцкий в комментарии Новини.LIVE, внутренняя миграция играет ключевую роль на рынке Львова.

"Львов сегодня остается привлекательным для многих украинцев, которые ищут более безопасное и комфортное жилье. Это поддерживает высокий спрос и сдерживает падение цен", — отмечает он.

Цены на квартиры во Львове

По данным портала ЛУН, средняя цена однокомнатной квартиры колеблется от 32 до 38 тысяч долларов. Двухкомнатные варианты стоят в пределах 48-58 тысяч долларов, а трехкомнатные квартиры — около 65-75 тысяч долларов.

 

Рынок недвижимости Львова — что происходит с ценами на жилье - фото 1
Цены на квартиры на первичном рынке Львова. Графика: ЛУН

"Конечно, все зависит от состояния квартиры, ее расположения и этажа. Цены на недвижимость во Львове держатся стабильно, а в некоторых районах даже растут из-за высокого спроса", — подчеркивает Тоцкий.

Спрос на жилье во Львове

Львов является одним из городов, куда активно переезжают люди из других регионов. Это касается как арендаторов, так и покупателей жилья. Спрос стимулируют несколько факторов:

  • наличие рабочих мест в сфере услуг и ИТ;
  • статус культурного и образовательного центра;
  • относительно лучшая ситуация с безопасностью по сравнению с другими регионами.

Такой поток новых жителей поддерживает ценовую стабильность даже во времена экономических трудностей.

 

Рынок недвижимости Львова — что происходит с ценами на жилье - фото 2
Цены на квартиры на вторичном рынке Львова. Графика: ЛУН

Районы Львова с разными ценами

Наиболее популярными остаются центральные районы, где цена квадратного метра значительно выше, чем на окраинах. Жилье в центре дороже не только из-за престижа, но и из-за лучшей инфраструктуры. В новостройках стоимость квадратного метра достигает более 1 500 долларов.

В спальных районах, наоборот, можно найти варианты дешевле на 20-30%. Однако эксперт отмечает: с развитием инфраструктуры и транспортных узлов цены там также постепенно растут.

Рынок недвижимости Львова — что происходит с ценами на жилье - фото 3
Цены на первичке в районах Львова. Графика: ЛУН

Упадут ли цены на недвижимость во Львове

По мнению Тоцкого, значительного падения в ближайшее время не ожидается. Наоборот, в определенных районах возможен постепенный рост. Это связано с тем, что предложение жилья ограничено, а спрос остается высоким.

Дополнительным фактором является рост затрат на строительство, что подталкивает вверх и стоимость квадратного метра в новостройках. На вторичном рынке цены более гибкие, однако существенного удешевления не прогнозируется.

Как сообщалось, развитие рынка новостроек в Украине в 2025 году является неоднородным. В то время как западные и отдельные центральные области почти полностью возобновили строительство, прифронтовые регионы демонстрируют стагнацию.

Также мы рассказывали, что в условиях войны в Украине вопрос безопасности жилья приобрел особую актуальность. Хотя абсолютно безопасного дома во время обстрелов не существует, определенные типы зданий могут обеспечить лучшую защиту от взрывной волны и обломков. Поэтому выбор жилья с учетом его конструктивных особенностей является важным для уменьшения рисков.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
