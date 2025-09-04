Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Ринок нерухомості Львова — що відбувається з цінами на житло

Ринок нерухомості Львова — що відбувається з цінами на житло

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 11:05
Ціни на квартири у Львові — що впливає на ринок у вересні 2025 року
Будинки у Львові. Фото: Freepik

Осінь традиційно вважається сезоном активності на ринку житла. Водночас цього року ситуація у Львові виглядає особливо показовою. На формування вартості впливають одразу кілька факторів: економічна нестабільність, інфляція, безпекові ризики та валютні коливання. Попри це, місто залишається одним із ключових центрів купівлі-продажу нерухомості в Україні.

Як наголосив місцевий експерт з продажів нерухомості Андрій Тоцький у коментарі Новини.LIVE, внутрішня міграція відіграє ключову роль на ринку Львова.

Реклама
Читайте також:

"Львів сьогодні залишається привабливим для багатьох українців, які шукають безпечніше та комфортніше житло. Це підтримує високий попит і стримує падіння цін", — зазначає він.

Ціни на квартири у Львові

За даними порталу ЛУН, середня ціна однокімнатної квартири коливається від 32 до 38 тисяч доларів. Двокімнатні варіанти коштують у межах 48-58 тисяч доларів, а трикімнатні квартири — близько 65-75 тисяч доларів.

 

Ринок нерухомості Львова — що відбувається з цінами на житло - фото 1
Ціни на квартири на первинному ринку Львова. Графіка: ЛУН

"Звичайно, все залежить від стану квартири, її розташування та поверху. Ціни на нерухомість у Львові тримаються стабільно, а в деяких районах навіть зростають через високий попит", — підкреслює Тоцький.

Попит на житло у Львові

Львів є одним із міст, куди активно переїжджають люди з інших регіонів. Це стосується як орендарів, так і покупців житла. Попит стимулюють кілька факторів:

  • наявність робочих місць у сфері послуг та ІТ;
  • статус культурного та освітнього центру;
  • відносно краща безпекова ситуація порівняно з іншими регіонами.

Такий потік нових мешканців підтримує цінову стабільність навіть у часи економічних труднощів.

 

Ринок нерухомості Львова — що відбувається з цінами на житло - фото 2
Ціни на квартири на вторинному ринку Львова. Графіка: ЛУН

Райони Львова з різними цінами

Найбільш популярними залишаються центральні райони, де ціна квадратного метра значно вища, ніж на околицях. Житло у центрі дорожче не лише через престиж, а й через кращу інфраструктуру. У новобудовах вартість квадратного метра сягає понад 1 500 доларів.

У спальних районах, навпаки, можна знайти варіанти дешевші на 20-30%. Проте експерт наголошує: із розвитком інфраструктури та транспортних вузлів ціни там також поступово зростають.

Ринок нерухомості Львова — що відбувається з цінами на житло - фото 3
Ціни на первинці у районах Львова. Графіка: ЛУН

Чи впадуть ціни на нерухомість у Львові

На думку Тоцького, значного падіння найближчим часом не очікується. Навпаки, у певних районах можливе поступове зростання. Це пов’язано з тим, що пропозиція житла обмежена, а попит залишається високим.

Додатковим фактором є зростання витрат на будівництво, що підштовхує вгору й вартість квадратного метра у новобудовах. На вторинному ринку ціни більш гнучкі, однак суттєвого здешевлення не прогнозується.

Як повідомлялось, розвиток ринку новобудов в Україні у 2025 році є неоднорідним. У той час як західні та окремі центральні області майже повністю відновили будівництво, прифронтові регіони демонструють стагнацію.

Також ми розповідали, що в умовах війни в Україні питання безпеки житла набуло особливої актуальності. Хоча абсолютно безпечного будинку під час обстрілів не існує, певні типи будівель можуть забезпечити кращий захист від вибухової хвилі та уламків. Тому вибір житла з урахуванням його конструктивних особливостей є важливим для зменшення ризиків.

Львів нерухомість ціни на квартири житло квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації