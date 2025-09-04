Ціни на квартири у Львові — що впливає на ринок у вересні 2025 року

Будинки у Львові. Фото: Freepik

Осінь традиційно вважається сезоном активності на ринку житла. Водночас цього року ситуація у Львові виглядає особливо показовою. На формування вартості впливають одразу кілька факторів: економічна нестабільність, інфляція, безпекові ризики та валютні коливання. Попри це, місто залишається одним із ключових центрів купівлі-продажу нерухомості в Україні.

Як наголосив місцевий експерт з продажів нерухомості Андрій Тоцький у коментарі Новини.LIVE, внутрішня міграція відіграє ключову роль на ринку Львова.

"Львів сьогодні залишається привабливим для багатьох українців, які шукають безпечніше та комфортніше житло. Це підтримує високий попит і стримує падіння цін", — зазначає він.

Ціни на квартири у Львові

За даними порталу ЛУН, середня ціна однокімнатної квартири коливається від 32 до 38 тисяч доларів. Двокімнатні варіанти коштують у межах 48-58 тисяч доларів, а трикімнатні квартири — близько 65-75 тисяч доларів.

Ціни на квартири на первинному ринку Львова. Графіка: ЛУН

"Звичайно, все залежить від стану квартири, її розташування та поверху. Ціни на нерухомість у Львові тримаються стабільно, а в деяких районах навіть зростають через високий попит", — підкреслює Тоцький.

Попит на житло у Львові

Львів є одним із міст, куди активно переїжджають люди з інших регіонів. Це стосується як орендарів, так і покупців житла. Попит стимулюють кілька факторів:

наявність робочих місць у сфері послуг та ІТ;

статус культурного та освітнього центру;

відносно краща безпекова ситуація порівняно з іншими регіонами.

Такий потік нових мешканців підтримує цінову стабільність навіть у часи економічних труднощів.

Ціни на квартири на вторинному ринку Львова. Графіка: ЛУН

Райони Львова з різними цінами

Найбільш популярними залишаються центральні райони, де ціна квадратного метра значно вища, ніж на околицях. Житло у центрі дорожче не лише через престиж, а й через кращу інфраструктуру. У новобудовах вартість квадратного метра сягає понад 1 500 доларів.

У спальних районах, навпаки, можна знайти варіанти дешевші на 20-30%. Проте експерт наголошує: із розвитком інфраструктури та транспортних вузлів ціни там також поступово зростають.

Ціни на первинці у районах Львова. Графіка: ЛУН

Чи впадуть ціни на нерухомість у Львові

На думку Тоцького, значного падіння найближчим часом не очікується. Навпаки, у певних районах можливе поступове зростання. Це пов’язано з тим, що пропозиція житла обмежена, а попит залишається високим.

Додатковим фактором є зростання витрат на будівництво, що підштовхує вгору й вартість квадратного метра у новобудовах. На вторинному ринку ціни більш гнучкі, однак суттєвого здешевлення не прогнозується.

Як повідомлялось, розвиток ринку новобудов в Україні у 2025 році є неоднорідним. У той час як західні та окремі центральні області майже повністю відновили будівництво, прифронтові регіони демонструють стагнацію.

Також ми розповідали, що в умовах війни в Україні питання безпеки житла набуло особливої актуальності. Хоча абсолютно безпечного будинку під час обстрілів не існує, певні типи будівель можуть забезпечити кращий захист від вибухової хвилі та уламків. Тому вибір житла з урахуванням його конструктивних особливостей є важливим для зменшення ризиків.