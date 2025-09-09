Видео
Україна
Рейтинг недоступности — в каких городах мира самое дорогое жилье

Рейтинг недоступности — в каких городах мира самое дорогое жилье

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 08:15
Самые недоступные рынки жилья в мире — где цены на недвижимость опережают доходы
Вид на Гонконг. Фото: Unsplash

Покупка жилья становится все более недоступной во многих ведущих городах мира. Цены на недвижимость значительно опережали доходы за последние несколько десятилетий, что привело к исторически низким показателям доступности.

Рейтинг самых недоступных рынков жилья в мире на основе соотношения цены жилья к доходу опубликовало издание Visual Capitalist.

Читайте также:

Центр государственной политики Frontier и Центр демографии и политики Университета Чепмена рады опубликовали отчет Demographia International Housing Affordability за 2025 год. В нем сравниваются 94 основных рынка недвижимости по всему миру, где жители сталкиваются с наибольшими препятствиями для владения жильем.

В каких городах самое недоступное жилье

Гонконг возглавляет мировой список с потрясающим соотношением цены жилья к доходу 14,4. Это означает, что типичный дом стоит больше, чем 14-летний доход домохозяйства.

Ограниченное предложение земли и высокий спрос со стороны мирового капитала продолжают держать цены недоступными для большинства жителей. Несмотря на усилия правительства по увеличению предложения, доступность земли за последнее десятилетие ухудшилась.

Кроме того, в десятку самых недоступных рынков жилья вошли:

  • Сидней (Австралия) — 13,8;
  • Сан-Хосе (Калифорния) — 12,1;
  • Ванкувер (Канада) — 11,8;
  • Лос-Анджелес (Калифорния) — 11,2;
  • Аделаида (Австралия) — 10,9;
  • Гонолулу (Гавайи) — 10,8;
  • Сан-Франциско (Калифорния) — 10,0;
  • Мельбурн (Австралия) — 9,7;
  • Сан-Диего (Калифорния) — 9,5.
Житло
Города с самыми высокими ценами на жилье. Графика: Новини.LIVE

Эти города сочетают высокий спрос, географические ограничения и ограниченное предложение нового жилья, что приводит к росту цен на квартиры и дома до уровней, более чем в 9-12 раз превышающих годовой доход.

Например, в Лос-Анджелесе это соотношение составляет 11,2, что делает владение жильем практически невозможным для семей среднего класса.

Ранее мы писали, в какой сезон выгоднее всего покупать недвижимость.

Также узнавайте, какие квартиры не интересуют покупателей.

Виктория Илюхина
Автор:
Виктория Илюхина
