Самые недоступные рынки жилья в мире — где цены на недвижимость опережают доходы

Вид на Гонконг. Фото: Unsplash

Покупка жилья становится все более недоступной во многих ведущих городах мира. Цены на недвижимость значительно опережали доходы за последние несколько десятилетий, что привело к исторически низким показателям доступности.

Рейтинг самых недоступных рынков жилья в мире на основе соотношения цены жилья к доходу опубликовало издание Visual Capitalist.

Центр государственной политики Frontier и Центр демографии и политики Университета Чепмена рады опубликовали отчет Demographia International Housing Affordability за 2025 год. В нем сравниваются 94 основных рынка недвижимости по всему миру, где жители сталкиваются с наибольшими препятствиями для владения жильем.

В каких городах самое недоступное жилье

Гонконг возглавляет мировой список с потрясающим соотношением цены жилья к доходу 14,4. Это означает, что типичный дом стоит больше, чем 14-летний доход домохозяйства.

Ограниченное предложение земли и высокий спрос со стороны мирового капитала продолжают держать цены недоступными для большинства жителей. Несмотря на усилия правительства по увеличению предложения, доступность земли за последнее десятилетие ухудшилась.

Кроме того, в десятку самых недоступных рынков жилья вошли:

Сидней (Австралия) — 13,8;

Сан-Хосе (Калифорния) — 12,1;

Ванкувер (Канада) — 11,8;

Лос-Анджелес (Калифорния) — 11,2;

Аделаида (Австралия) — 10,9;

Гонолулу (Гавайи) — 10,8;

Сан-Франциско (Калифорния) — 10,0;

Мельбурн (Австралия) — 9,7;

Сан-Диего (Калифорния) — 9,5.

Города с самыми высокими ценами на жилье. Графика: Новини.LIVE

Эти города сочетают высокий спрос, географические ограничения и ограниченное предложение нового жилья, что приводит к росту цен на квартиры и дома до уровней, более чем в 9-12 раз превышающих годовой доход.

Например, в Лос-Анджелесе это соотношение составляет 11,2, что делает владение жильем практически невозможным для семей среднего класса.

