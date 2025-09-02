Какой доход нужен, чтобы купить жилье в Германии — цены и условия

Дома в Мюнхене. Фото: Freepik

Германия остается страной, где аренда жилья доминирует. Но что делать, если вы мечтаете о собственном жилье? В 2025 году цены на недвижимость снова растут, а ипотечные условия становятся ключевым фактором для покупателей. Однако все зависит от уровня дохода.

После короткого периода снижения цен на жилье в 2022-2024 годах, в этом году они снова растут, пишет Аusnews со ссылкой на данные Федерального статистического управления Германии. Средняя стоимость квадратного метра по стране составляет 4 161 евро, а до конца года прогнозируют еще плюс 3,5%.

Самые высокие цены традиционно в крупных городах: в Мюнхене — 8 476 евро за кв. м, а в Берлине — 5 451 евро за кв. м.

В регионах стоимость значительно ниже:

в селах — от 1 000 до 2 000 евро;

в средних городах, таких как Вупперталь, квадратный метр стоит 2 416 евро;

в Дуйсбурге и Бохуме цены близки к этому уровню.

"Это делает провинциальные города более привлекательными для тех, кто планирует покупку недвижимости с ограниченным бюджетом", — пишет издание.

Какой доход нужно иметь, чтобы купить жилье в Германии

Расчеты немецких финансовых компаний показывают, что для покупки дома за 1 млн евро паре понадобятся минимум 150 тыс. евро сбережений и около 13 тыс. евро ежемесячного дохода на двоих. Это реалии для состоятельных покупателей, которые имеют стабильные высокие зарплаты.

Для среднего класса более доступные варианты. Семья с валовым доходом около 8 204 евро в месяц (то есть по 4 100 евро на человека) может позволить себе дом за 500 тыс. евро. Таким образом, даже в условиях роста цен, покупка собственного жилья в Германии возможна для тех, кто имеет стабильный и выше среднего уровень заработка.

Какую ипотеку можно получить в Германии

Банки в Германии работают по четкому правилу: ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать 40% чистого дохода. Это гарантирует финансовую стабильность заемщика и минимизирует риск невозврата кредита.

Например, при доходе 2 000 евро (netto) можно рассчитывать на кредит с ежемесячной выплатой около 630 евро, что соответствует ипотеке в размере около 139 тыс. евро. В то же время при зарплате 3 000 евро (netto) банки готовы выдать кредит до 270 тыс. евро.

Иностранцы, в частности украинцы, также могут оформить ипотеку, но условия будут несколько жестче.

Как банки оценивают заемщиков

Немецкие банки тщательно проверяют финансовое состояние клиентов. Основные критерии:

Стабильный доход. Банки отдают предпочтение заемщикам с бессрочными трудовыми договорами или долгосрочными контрактами. Кредитная история. Отсутствие долгов и положительная кредитная история (например, у Schufa) значительно повышают шансы на одобрение. Возраст. Более молодым заемщикам (21-40 лет) легче получить кредит, чем тем, кому за 50, из-за меньшего периода для выплаты до пенсии. Первоначальный взнос. Чем больше взнос (50% и более), тем ниже процентная ставка и больше вероятность одобрения.

Для иностранцев дополнительно могут потребоваться вид на жительство или гражданство ЕС, хотя это не является обязательным условием. Банки также обращают внимание на ликвидность недвижимости: новостройки или объекты в престижных районах считаются приоритетными.

Как рассчитать доступность жилья

Чтобы понять, какую недвижимость может себе позволить семья, стоит учитывать несколько факторов:

Размер собственных сбережений — банки обычно требуют минимум 20% от стоимости жилья в качестве первого взноса. Стабильность дохода — постоянная работа и отсутствие больших долгов повышают шансы получить ипотеку. Местоположение жилья — цены в Мюнхене и Берлине могут быть в 3-4 раза выше, чем в маленьких городах. Финансовые привычки — банки внимательно анализируют соотношение доходов и расходов.

Для украинцев, которые планируют остаться в Германии, ипотека — это реальный шанс стать владельцем жилья. Главное — тщательно подготовиться, собрать необходимые документы и выбрать ликвидный объект.

В 2025 году рынок предлагает возможности как для тех, кто мечтает о скромной квартире в небольшом городе, так и для инвесторов, которые ищут премиальную недвижимость в мегаполисах.

Как сообщалось, переезд в Германию — это вызов не только эмоционального и культурного характера, но и бюрократического. Среди первых обязательных шагов для украинцев есть прописка, или Anmeldung, без которой невозможно открыть счет в банке, получить медицинское страхование или подать документы на вид на жительство.

Также мы рассказывали, что в Германии, где порядок является приоритетом, даже для дачных участков (Kleingärten) существуют строгие правила, в отличие от привычного для украинцев свободного использования. Нарушение этих ограничений может привести к серьезным последствиям — от штрафов до потери права на участок.