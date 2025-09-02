Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Недвижимость Жилье в Германии — сколько надо зарабатывать для покупки квартиры

Жилье в Германии — сколько надо зарабатывать для покупки квартиры

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 20:08
Какой доход нужен, чтобы купить жилье в Германии — цены и условия
Дома в Мюнхене. Фото: Freepik

Германия остается страной, где аренда жилья доминирует. Но что делать, если вы мечтаете о собственном жилье? В 2025 году цены на недвижимость снова растут, а ипотечные условия становятся ключевым фактором для покупателей. Однако все зависит от уровня дохода.

После короткого периода снижения цен на жилье в 2022-2024 годах, в этом году они снова растут, пишет Аusnews со ссылкой на данные Федерального статистического управления Германии. Средняя стоимость квадратного метра по стране составляет 4 161 евро, а до конца года прогнозируют еще плюс 3,5%.

Реклама
Читайте также:

Самые высокие цены традиционно в крупных городах: в Мюнхене — 8 476 евро за кв. м, а в Берлине — 5 451 евро за кв. м.

В регионах стоимость значительно ниже:

  • в селах — от 1 000 до 2 000 евро;
  • в средних городах, таких как Вупперталь, квадратный метр стоит 2 416 евро;
  • в Дуйсбурге и Бохуме цены близки к этому уровню.

"Это делает провинциальные города более привлекательными для тех, кто планирует покупку недвижимости с ограниченным бюджетом", — пишет издание.

Какой доход нужно иметь, чтобы купить жилье в Германии

Расчеты немецких финансовых компаний показывают, что для покупки дома за 1 млн евро паре понадобятся минимум 150 тыс. евро сбережений и около 13 тыс. евро ежемесячного дохода на двоих. Это реалии для состоятельных покупателей, которые имеют стабильные высокие зарплаты.

Для среднего класса более доступные варианты. Семья с валовым доходом около 8 204 евро в месяц (то есть по 4 100 евро на человека) может позволить себе дом за 500 тыс. евро. Таким образом, даже в условиях роста цен, покупка собственного жилья в Германии возможна для тех, кто имеет стабильный и выше среднего уровень заработка.

Какую ипотеку можно получить в Германии

Банки в Германии работают по четкому правилу: ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать 40% чистого дохода. Это гарантирует финансовую стабильность заемщика и минимизирует риск невозврата кредита.

Например, при доходе 2 000 евро (netto) можно рассчитывать на кредит с ежемесячной выплатой около 630 евро, что соответствует ипотеке в размере около 139 тыс. евро. В то же время при зарплате 3 000 евро (netto) банки готовы выдать кредит до 270 тыс. евро.

Иностранцы, в частности украинцы, также могут оформить ипотеку, но условия будут несколько жестче.

Как банки оценивают заемщиков

Немецкие банки тщательно проверяют финансовое состояние клиентов. Основные критерии:

  1. Стабильный доход. Банки отдают предпочтение заемщикам с бессрочными трудовыми договорами или долгосрочными контрактами.
  2. Кредитная история. Отсутствие долгов и положительная кредитная история (например, у Schufa) значительно повышают шансы на одобрение.
  3. Возраст. Более молодым заемщикам (21-40 лет) легче получить кредит, чем тем, кому за 50, из-за меньшего периода для выплаты до пенсии.
  4. Первоначальный взнос. Чем больше взнос (50% и более), тем ниже процентная ставка и больше вероятность одобрения.

Для иностранцев дополнительно могут потребоваться вид на жительство или гражданство ЕС, хотя это не является обязательным условием. Банки также обращают внимание на ликвидность недвижимости: новостройки или объекты в престижных районах считаются приоритетными.

Как рассчитать доступность жилья

Чтобы понять, какую недвижимость может себе позволить семья, стоит учитывать несколько факторов:

  1. Размер собственных сбережений — банки обычно требуют минимум 20% от стоимости жилья в качестве первого взноса.
  2. Стабильность дохода — постоянная работа и отсутствие больших долгов повышают шансы получить ипотеку.
  3. Местоположение жилья — цены в Мюнхене и Берлине могут быть в 3-4 раза выше, чем в маленьких городах.
  4. Финансовые привычки — банки внимательно анализируют соотношение доходов и расходов.

Для украинцев, которые планируют остаться в Германии, ипотека — это реальный шанс стать владельцем жилья. Главное — тщательно подготовиться, собрать необходимые документы и выбрать ликвидный объект.

В 2025 году рынок предлагает возможности как для тех, кто мечтает о скромной квартире в небольшом городе, так и для инвесторов, которые ищут премиальную недвижимость в мегаполисах.

Как сообщалось, переезд в Германию — это вызов не только эмоционального и культурного характера, но и бюрократического. Среди первых обязательных шагов для украинцев есть прописка, или Anmeldung, без которой невозможно открыть счет в банке, получить медицинское страхование или подать документы на вид на жительство.

Также мы рассказывали, что в Германии, где порядок является приоритетом, даже для дачных участков (Kleingärten) существуют строгие правила, в отличие от привычного для украинцев свободного использования. Нарушение этих ограничений может привести к серьезным последствиям — от штрафов до потери права на участок.

Германия недвижимость цены на квартиры жилье купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации