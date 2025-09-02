Який дохід потрібен, щоб купити житло в Німеччині — ціни та умови

Будинки у Мюнхені. Фото: Freepik

Німеччина залишається країною, де оренда житла домінує. Але що робити, якщо ви мрієте про власне житло? У 2025 році ціни на нерухомість знову зростають, а іпотечні умови стають ключовим фактором для покупців. Проте все залежить від рівня доходу.

Після короткого періоду зниження цін на житло у 2022-2024 роках, в цьому році вони знову зростають, пише Аusnews з посиланням на дані Федерального статистичного управління Німеччині. Середня вартість квадратного метра по країні становить 4 161 євро, а до кінця року прогнозують ще плюс 3,5%.

Найвищі ціни традиційно у великих містах: у Мюнхені — 8 476 євро за кв. м, а у Берліні — 5 451 євро за кв. м.

У регіонах вартість значно нижча:

у селах — від 1 000 до 2 000 євро;

у середніх містах, таких як Вупперталь, квадратний метр коштує 2 416 євро;

у Дуйсбурзі та Бохумі ціни близькі до цього рівня.

"Це робить провінційні міста більш привабливими для тих, хто планує купівлю нерухомості з обмеженим бюджетом", — пише видання.

Який дохід потрібно мати, щоб купити житло в Німеччині

Розрахунки німецьких фінансових компаній показують, що для купівлі будинку за 1 млн євро парі знадобляться щонайменше 150 тис. євро заощаджень і близько 13 тис. євро щомісячного доходу на двох. Це реалії для заможних покупців, які мають стабільні високі зарплати.

Для середнього класу доступніші варіанти. Сім’я з валовим доходом близько 8 204 євро на місяць (тобто по 4 100 євро на людину) може дозволити собі будинок за 500 тис. євро. Таким чином, навіть за умов зростання цін, купівля власного житла у Німеччині можлива для тих, хто має стабільний і вище середнього рівень заробітку.

Яку іпотеку можна отримати у Німеччині

Банки в Німеччині працюють за чітким правилом: щомісячний платіж за іпотекою не повинен перевищувати 40% чистого доходу. Це гарантує фінансову стабільність позичальника і мінімізує ризик неповернення кредиту.

Наприклад, при доході 2 000 євро (netto) можна розраховувати на кредит з щомісячною виплатою близько 630 євро, що відповідає іпотеці у розмірі близько 139 тис. євро. Водночас при зарплаті 3 000 євро (netto) банки готові видати кредит до 270 тис. євро.

Іноземці, зокрема українці, також можуть оформити іпотеку, але умови будуть дещо жорсткішими.

Як банки оцінюють позичальників

Німецькі банки прискіпливо перевіряють фінансовий стан клієнтів. Основні критерії:

Стабільний дохід. Банки віддають перевагу позичальникам із безстроковими трудовими договорами або довгостроковими контрактами. Кредитна історія. Відсутність боргів і позитивна кредитна історія (наприклад, у Schufa) значно підвищують шанси на схвалення. Вік. Молодшим позичальникам (21-40 років) легше отримати кредит, ніж тим, кому за 50, через менший період для виплати до пенсії. Початковий внесок. Чим більший внесок (50% і більше), тим нижча відсоткова ставка і більша ймовірність схвалення.

Для іноземців додатково можуть знадобитися посвідка на проживання або громадянство ЄС, хоча це не є обов’язковою умовою. Банки також звертають увагу на ліквідність нерухомості: новобудови або об’єкти в престижних районах вважаються пріоритетними.

Як розрахувати доступність житла

Щоб зрозуміти, яку нерухомість може собі дозволити сім’я, варто враховувати кілька факторів:

Розмір власних заощаджень — банки зазвичай вимагають мінімум 20% від вартості житла як перший внесок. Стабільність доходу — постійна робота та відсутність великих боргів підвищують шанси отримати іпотеку. Місце розташування житла — ціни у Мюнхені та Берліні можуть бути у 3-4 рази вищими, ніж у маленьких містах. Фінансові звички — банки уважно аналізують співвідношення доходів і витрат.

Для українців, які планують залишитися в Німеччині, іпотека — це реальний шанс стати власником житла. Головне — ретельно підготуватися, зібрати необхідні документи та обрати ліквідний об’єкт.

У 2025 році ринок пропонує можливості як для тих, хто мріє про скромну квартиру в невеликому місті, так і для інвесторів, які шукають преміальну нерухомість у мегаполісах.

Як повідомлялось, переїзд до Німеччини — це виклик не лише емоційного та культурного характеру, а й бюрократичного. Серед перших обов'язкових кроків для українців є прописка, або Anmeldung, без якої неможливо відкрити рахунок у банку, отримати медичне страхування чи подати документи на посвідку на проживання.

Також ми розповідали, що у Німеччині, де порядок є пріоритетом, навіть для дачних ділянок (Kleingärten) існують суворі правила, на відміну від звичного для українців вільного використання. Порушення цих обмежень може призвести до серйозних наслідків — від штрафів до втрати права на ділянку.