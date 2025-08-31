Що потрібно для прописки в Німеччині — документи та терміни реєстрації у 2025 році

Будинки у Баварії. Фото: Рixabay

Переїзд до Німеччини для українців став випробуванням не лише емоційним і культурним, а й бюрократичним. Однією з перших формальностей після приїзду є прописка. У німецькій системі вона має ключову роль, адже без підтвердженої адреси практично неможливо відкрити рахунок у банку, оформити страховку чи подати документи на посвідку на проживання.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що потрібно для прописки в Німеччині, які документи готувати і як уникнути помилок.

Реклама

Читайте також:

Реєстрація місця проживання в Німеччині

Процедура прописки має офіційну назву Anmeldung bei der Meldebehörde. За результатом ви отримуєте документ Anmeldebescheinigung, який підтверджує місце проживання. Він відкриває доступ до більшості державних і фінансових послуг: від медичного страхування до отримання ідентифікаційного податкового номера.

Відповідно до § 17 Bundesmeldegesetz, усі, хто переїжджає в нове житло, мають зареєструватися протягом 14 днів. Якщо цей строк пропущений, нараховується штраф від 10 до 1000 євро.

У випадках фіктивної прописки, коли людина реєструється за чужою адресою без фактичного проживання, покарання значно суворіше — до 50 000 євро штрафу чи кримінальної відповідальності.

Документи для прописки в Німеччині

Щоб пройти реєстрацію, потрібно підготувати пакет документів. Для українців він зазвичай складається з:

закордонного паспорта або посвідки на проживання;

письмового підтвердження від орендодавця (Wohnungsgeberbestätigung);

договору оренди житла;

свідоцтва про народження чи шлюб, якщо реєструються члени родини.

У деяких випадках вимагають апостиль на документах, виданих в Україні. Якщо замість вас діє довірена особа, необхідно надати нотаріальну довіреність разом із паспортами довірителя та представника.

Також треба звернути особливу увагу на підтвердження від власника житла. Цей документ є ключовим, оскільки саме він, а не сам договір оренди, офіційно засвідчує ваше фактичне проживання за вказаною адресою, пише видання ФАКТ.

Куди звертатися для прописки в Німеччині

Реєстрація відбувається в Einwohnermeldeamt або Bü rgeramt. Зазвичай необхідно попередньо записатися онлайн, особливо у великих містах, де кількість заявників дуже велика. У невеликих населених пунктах можна потрапити на прийом у порядку живої черги.

Хоча тестуються онлайн-сервіси, для іноземців вони працюють обмежено, тому особисте відвідування залишається основним варіантом. При собі обов’язково треба мати повний пакет документів, адже повторний візит відкладе реєстрацію на кілька тижнів.

У разі мовного бар’єра можна взяти із собою перекладача. Наявність сертифікації не обов’язкова, достатньо, щоб це був знайомий чи родич, який добре володіє німецькою.

Що видають після прописки в Німеччині

Після успішного оформлення особа отримує документ Meldebestätigung. У ньому вказуються ім’я, дата народження та адреса. У деяких випадках додається дата реєстрації чи інформація про статус проживання.

Цей документ є ключовим у повсякденному житті: без нього не можна підключити мобільний номер, відкрити рахунок, отримати соціальну допомогу чи оформити страховку. Тому його варто зберігати у безпечному місці.

Прописка кількох адрес у Німеччині

Німецьке законодавство дозволяє мати кілька зареєстрованих адрес. При цьому важливо визначити основну адресу проживання (Hauptwohnung), тоді як інші вважаються додатковими (Nebenwohnung).

При новій реєстрації необхідно вказати, чи змінюється статус попереднього житла. Це допомагає уникнути непорозумінь і спрощує податковий та соціальний облік.

Які наслідки відсутності прописки в Німеччині

Пропустити термін реєстрації означає наражатися не лише на штрафи. Відсутність прописки фактично блокує доступ до базових прав і послуг. Людина не зможе офіційно працювати, отримати медичне обслуговування чи соціальну підтримку, підкреслює портал Handbook Germany.

Фіктивна реєстрація ще небезпечніша, адже створює серйозні юридичні ризики. У Німеччині прозорість у сфері реєстрації розглядається як фундаментальна цінність, і будь-які маніпуляції суворо караються.

Як повідомлялось, пунктуальність і скрупульозне дотримання правил — це те, чим славиться Німеччина, однак для українців деякі з цих норм можуть видатися доволі незвичними. Щоб уникнути чималих штрафів, які іноді сягають 5 000 євро, варто заздалегідь ознайомитися з місцевими правилами.

Також ми розповідали, за що можуть депортувати з Німеччини.