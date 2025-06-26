Чому міста Німеччини пропонують безплатне житло — причини та перспективи

Вулиці Губена. Фото: Jens Kämeling

Уявіть: вам пропонують пожити в затишному місті безплатно, з усіма зручностями, щоб ви відчули, як це — бути його частиною. У Східній Німеччині деякі міста пішли саме на такий крок, пропонуючи безкоштовне житло на кілька тижнів. Але чому? Це не просто щедрість чи маркетинговий хід. За цією ініціативою стоїть серйозна проблема — депопуляція, яка загрожує існуванню цілих регіонів.

Понад тридцять років минуло з часу возз’єднання Німеччини, але простір між Заходом і Сходом країни досі не вирівнявся — особливо це видно в демографії. Східна частина, де раніше панували промислові гіганти соціалістичної доби, продовжує втрачати населення, пише DW.

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Східні міста пустіють: чому люди виїжджають

У місті Айзенгюттенштадт населення скоротилося з 50 тисяч у 1990 році до приблизно 24 тисяч осіб сьогодні. Це — типовий приклад для багатьох міст Східної Німеччини.

Наслідки такого відтоку відчутні: менше податків, закриті школи, скорочення медичних послуг, старіння населення. Усе це створює замкнене коло, розірвати яке дедалі складніше.

Міста пішли ва-банк: проживання безплатне

У відповідь на тривалий спад влада кількох німецьких міст вирішила вдатися до нетипового кроку — запропонувати потенційним мешканцям безоплатне проживання. Програма Make Plans Now, що вже запрацювала в Айзенгюттенштадті та Губені, пропонує повністю мебльовані квартири на два тижні — без жодних витрат для учасників.

Ідея проста: приїжджай, живи, дивись і вирішуй. Влада організовує ознайомчі тури містом, зустрічі з підприємцями, співбесіди для тих, хто шукає роботу, та інші заходи для занурення у місцеву спільноту. Це вже не просто туризм — це тест-драйв життя.

"Люди приїжджають і відкривають для себе тишу, спокій, доступне житло та чисті вулиці. Це контраст після Берліна", — пояснює Аніка Франце, яка сама колись скористалася програмою, а тепер координує її в Губені.

Чи працює ця модель — перші результати

Попри скептицизм на старті, перші результати надихають. Багато хто приїхав — і залишився. Люди відзначають якість життя, низьку вартість житла, спокійне середовище для родини та швидкий доступ до природи.

Для місцевої економіки це важливо. У Айзенгюттенштадті, наприклад, досі працює модернізований сталеливарний завод, що забезпечує роботою понад 2,5 тисячі осіб. Але для підтримки міста на плаву цього недостатньо — потрібен новий притік людей.

Програма безплатного проживання стала способом звернути увагу на те, що ці міста можуть запропонувати. І часто — це саме те, чого бракує в перенаселених мегаполісах.

Не лише квартира: що потрібно, щоб залишитись

Фахівці зазначають: такі програми можуть спрацювати лише як частина ширшої стратегії. Не можна просто поселити людей — потрібно створити умови, щоб вони залишились.

"Якщо в місті немає шкіл, лікарень, транспорту й інтернету — ніяке безкоштовне житло не врятує ситуацію", — зауважує соціолог Бернд Мюллер із Потсдама.

Тому, паралельно з ініціативами для приїжджих, у містах модернізують інфраструктуру, підтримують локальний бізнес, інвестують у цифрову трансформацію та культурні проєкти.

Європейський контекст: хто ще бореться з депопуляцією

Демографічна криза зачіпає не лише Східну Німеччину. У Польщі, Чехії, Словаччині та навіть Італії дрібні міста та села також потерпають від втрати населення. Деякі пропонують дешеві будинки за 1 євро, інші — податкові пільги чи гранти на відкриття бізнесу.

Але саме Німеччина вперше запропонувала "житлову пробну поїздку" як спосіб залучення людей. Цей підхід уже привернув увагу інших країн. Якщо модель покаже сталі результати, її можуть адаптувати в інших регіонах Європи, вважають експерти.

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