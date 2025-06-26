Почему города Германии предлагают бесплатное жилье — причины и перспективы

Улицы Губена. Фото: Jens Kämeling

Представьте: вам предлагают пожить в уютном городе бесплатно, со всеми удобствами, чтобы вы почувствовали, как это — быть его частью. В Восточной Германии некоторые города пошли именно на такой шаг, предлагая бесплатное жилье на несколько недель. Но почему? Это не просто щедрость или маркетинговый ход. За этой инициативой стоит серьезная проблема — депопуляция, которая угрожает существованию целых регионов.

Более тридцати лет прошло со времени воссоединения Германии, но пространство между Западом и Востоком страны до сих пор не выровнялось — особенно это видно в демографии. Восточная часть, где раньше господствовали промышленные гиганты социалистической эпохи, продолжает терять население, пишет DW.

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Восточные города пустеют: почему люди уезжают

В городе Айзенгюттенштадт население сократилось с 50 тысяч в 1990 году до примерно 24 тысяч человек сегодня. Это — типичный пример для многих городов Восточной Германии.

Последствия такого оттока ощутимы: меньше налогов, закрытые школы, сокращение медицинских услуг, старение населения. Все это создает замкнутый круг, разорвать который все сложнее.

Города пошли ва-банк: проживание бесплатное

В ответ на затянувшийся спад власти нескольких немецких городов решили прибегнуть к нетипичному шагу — предложить потенциальным жителям бесплатное проживание. Программа Make Plans Now, которая уже заработала в Айзенгюттенштадте и Губене, предлагает полностью меблированные квартиры на две недели — без всяких затрат для участников.

Идея проста: приезжай, живи, смотри и решай. Власти организуют ознакомительные туры по городу, встречи с предпринимателями, собеседования для тех, кто ищет работу, и другие мероприятия для погружения в местное сообщество. Это уже не просто туризм — это тест-драйв жизни.

"Люди приезжают и открывают для себя тишину, покой, доступное жилье и чистые улицы. Это контраст после Берлина", — объясняет Аника Франце, которая сама когда-то воспользовалась программой, а теперь координирует ее в Губене.

Работает ли эта модель — первые результаты

Несмотря на скептицизм на старте, первые результаты вдохновляют. Многие приехали — и остались. Люди отмечают качество жизни, низкую стоимость жилья, спокойную среду для семьи и быстрый доступ к природе.

Для местной экономики это важно. В Айзенгюттенштадте, например, до сих пор работает модернизированный сталелитейный завод, обеспечивающий работой более 2,5 тысячи человек. Но для поддержания города на плаву этого недостаточно — нужен новый приток людей.

Программа бесплатного проживания стала способом обратить внимание на то, что эти города могут предложить. И часто — это именно то, чего не хватает в перенаселенных мегаполисах.

Не только квартира: что нужно, чтобы остаться

Специалисты отмечают: такие программы могут сработать только как часть более широкой стратегии. Нельзя просто поселить людей — нужно создать условия, чтобы они остались.

"Если в городе нет школ, больниц, транспорта и интернета — никакое бесплатное жилье не спасет ситуацию", — отмечает социолог Бернд Мюллер из Потсдама.

Поэтому, параллельно с инициативами для приезжих, в городах модернизируют инфраструктуру, поддерживают локальный бизнес, инвестируют в цифровую трансформацию и культурные проекты.

Европейский контекст: кто еще борется с депопуляцией

Демографический кризис затрагивает не только Восточную Германию. В Польше, Чехии, Словакии и даже Италии мелкие города и села также страдают от потери населения. Некоторые предлагают дешевые дома за 1 евро, другие — налоговые льготы или гранты на открытие бизнеса.

Но именно Германия впервые предложила "жилую пробную поездку" как способ привлечения людей. Этот подход уже привлек внимание других стран. Если модель покажет устойчивые результаты, ее могут адаптировать в других регионах Европы, считают эксперты.

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